Live: Στα λόγια παραμένει η συμφωνία για εκεχειρία – Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε όλη τη Γάζα

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαιώνει «την ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει με τους όρους που έχουν προσφερθεί τώρα στη Χαμάς», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ είναι αφοσιωμένοι «στην εφαρμογή της πλήρους συμφωνίας».

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «άδειασε» τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, κάνοντας λόγο για μερική και όχι πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο έδαφος δεν έχει αλλάξει, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε νότια και κεντρική Γάζα, ενώ υπάρχουν αναφορές για συγκρούσεις με Παλαιστίνιους μαχητές σε όλη τη Ράφα.

Άλλοι τέσσερις όμηροι θεωρούνται και επισήμως νεκροί με τις οικογένειες τους να χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση των IDF «ντροπή» και να ζητούν να υπάρξει άμεσα συμφωνία με τη Χαμάς.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in

20:13 Η αστυνομία διαλύει τις σκηνές υπέρ της Παλαιστίνης στο δημαρχείο του Λος Άντζελες, χωρίς συλλήψεις

Μια βραχύβια προσπάθεια διαδηλωτών να δημιουργήσουν καταυλισμό με σκηνές μπροστά από το δημαρχείο του Λος Άντζελες έληξε αφού αστυνομικοί εισήλθαν και απομάκρυναν σκηνές και διαδηλωτές, όπως μεταδίδει το KABC-TV. Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις και στην περιοχή δεν σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.

Στην Πενσιλβάνια, διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης αποχώρησαν από τον Καθεδρικό Ναό της Μάθησης του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, αφού αρκετοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ορισμένοι διαδηλωτές πάλεψαν με τους αστυνομικούς για τον έλεγχο των μεταλλικών εμποδίων και τους χλεύαζαν με περιπαικτικά συνθήματα, ενώ οι αστυνομικοί εθεάθησαν να ρίχνουν στο έδαφος και να χτυπούν βάναυσα ορισμένους διαδηλωτές.

Η σύγκρουση σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα διαδηλώσεων. Οι περισσότεροι διαδηλωτές είχαν εγκαταλείψει την περιοχή μέχρι τις 2 π.μ. της Τρίτης, αφού ο δήμαρχος του Πίτσμπουργκ Εντ Γκέινι και οι εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με τα μέλη της ιδιότυπης κατασκήνωσης. Δεν έγιναν συλλήψεις κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων το βράδυ της Δευτέρας.

Pro Palestine protesters tried to set up a new solidarity encampment outside of Los Angeles city hall but the LAPD came in riot gear and swept the camp of tents and protesters. The LAPD brought out hundreds of police officers for about 40 protesters and made zero arrests. pic.twitter.com/e5CIdal4lb — Shay Horse (@HuntedHorse) June 4, 2024

19:53 Το σχέδιο Μπάιντεν και οι σχοινοβασίες Ισραήλ – Χαμάς

Για τους ηγέτες της Χαμάς και του Ισραήλ, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα έχει μετατραπεί σε ένα θανάσιμο παιχνίδι επιβίωσης, καθώς μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό τους μέλλον.

Σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, εξελίσσεται ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα μετά τον «οδικό χάρτη» που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί τη συμφωνία και στις τρεις φάσεις της, ενώ και η Χαμάς δεν μοιάζει διατεθειμένη να παραδώσει όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα της.

«Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσει ο Σινουάρ όταν τείνει να συμφωνήσει και μετά του λένε: αλλά κάνε γρήγορα, γιατί πρέπει να σε σκοτώσουμε ακόμα αφού επιστρέψεις όλους τους ομήρους»

Όπως σημειώνει η ανταποκρίτρια του BBC στη Μέση Ανατολή, Λούσι Ουίλιαμσον, για τους ηγέτες τόσο της Χαμάς όσο και του Ισραήλ, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα έχει μετατραπεί σε ένα θανάσιμο παιχνίδι επιβίωσης, καθώς οι «όροι με τους οποίους ο πόλεμος τελικά θα τελειώσει θα μπορούσαν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό τους μέλλον και τη νομή τους στην εξουσία. Για τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ακόμη και η φυσική του επιβίωση».

Περισσότερα εδώ

19:37 Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον Νετανιάχου για την επίτευξη εκεχειρίας λέει ο Λευκός Οίκος

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για να περάσει τη «γραμμή του τερματισμού» η πρόταση κατάπαυσης του πυρός που περιέγραψε ο Μπάιντεν.

Ο Κίρμπι πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί την πρόταση -που περιλαμβάνει ένα σχέδιο τριών σταδίων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα- ως την καλύτερη ευκαιρία για την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

19:16 Τρεις νεκροί σε επιθέσεις στο Μπουρέιτζ

Το AL Jazeera μεταδίδει ότι από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς του πυροβολικού έχουν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα. Επίσης, δεκάδες είναι οι τραυματίες.

19:06 Το Ισραήλ συνάπτει συμφωνία για την αγορά 25 ακόμη μαχητικών αεροσκαφών F-35

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ υπέγραψε επίσημα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια μιας τρίτης μοίρας μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το υπουργείο αναφέρει ότι η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει 25 μαχητικά stealth που κατασκευάστηκαν από τη Lockheed Martin.

Τα αεροσκάφη θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2028, σε παρτίδες των τριών έως πέντε ανά έτος και θα αυξήσουν τον στόλο των F-35i της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε 75 τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί μόνο 36 από την αρχική παραγγελία 50 αεροσκαφών F-35 του Ισραήλ.

Οι υπογραφές «έπεσαν» μετά από μια ως επί το πλείστον επιλυθείσα διαμάχη μεταξύ του υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, και του υπουργού Οικονομικών, Μπετζαλέλ Σμότριτς, σχετικά με την προμήθεια. Ο Σμότριτς είχε ασκήσει βέτο στην υπογραφή μέχρι να συγκληθεί μια επιτροπή της Κνεσέτ που έχει αναλάβει να εξετάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό.

18:57 Ο Ολλανδός πρωθυπουργός καλεί τον Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, σε επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα.

Το ΔΔΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε την απόφασή του στις 24 Μαΐου, αλλά έκτοτε το Ισραήλ έχει μόνο κλιμακώσει τις επιθέσεις του στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Νετανιάχου, ο Ρούτε τόνισε επίσης την ανάγκη για «άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» και εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο κατάπαυσης σε τρία στάδια που περιέγραψε ο Μπάιντεν.

📞: Just spoke with @IsraeliPM Netanyahu about the absolute necessity of an immediate ceasefire in Gaza. The Netherlands is calling on Hamas to accept the Israeli proposal outlined by @POTUS. Accepting this deal would mean that the hostages will be released and that humanitarian… — Mark Rutte (@MinPres) June 4, 2024

18:42 Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι μαχητής της σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι ο Χάιντερ Χασάν Μασλαμάνι, κάτοικος της πόλης Νακούρα του νότιου Λιβάνου πέθανε «στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ», όρος που χρησιμοποιεί η ένοπλη οργάνωση για να αναφερθεί σε όσους σκοτώνονται σε ισραηλινές επιθέσεις.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε έναν μαχητή της Χεζμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή στη Νακούρα, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο.

Τουλάχιστον 329 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο, κυρίως στον Λίβανο, σύμφωνα με την οργάνωση.

18:33 Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν στην κεντρική Γάζα

Ο στρατός λέει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη του επιτίθενται σε στόχους της Χαμάς, ενώ χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στην περιοχή Ντέιρ ελ Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας.

Πριν την έναρξη του πολέμου, λίγο περισσότεροι από 46.000 Παλαιστίνιοι ζούσαν στον καταυλισμό, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 0,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

18:20 Ο Λαπίντ χαιρετίζει την υποστήριξη του Σας στην πρόταση συμφωνίας για τους ομήρους

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαιρετίζει την υποστήριξη του κόμματος Σας στην πρόταση για τη συμφωνία για τους ομήρους που παρουσίασε ο Μπάιντεν ως «ένα ηθικό βήμα που επιδεικνύει εθνική ευθύνη».

«Υπάρχει μια μεγάλη και ξεκάθαρη πλειοψηφία στην κυβέρνηση, την Κνεσέτ και το κοινό υπέρ της συμφωνίας», αναφέρει ο Λαπίντ σε δήλωσή του.

18:12 PRCS: 33 μέλη έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης (PRCS), που παρέχει επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου από ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 33 υπάλληλοί της, 19 εκ των οποίων συμμετείχαν ενεργά σε ανθρωπιστικό έργο.

Since October 7, Israeli occupation forces have killed 33 PRCS staff members and volunteers, including 19 who were targeted while performing their humanitarian duties.#NotATarget ❌ pic.twitter.com/myUHY5vib8 — PRCS (@PalestineRCS) June 4, 2024

17:58 Ο Μακρόν λέει στον Νετανιάχου ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να κυβερνήσει τη Γάζα

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να «διασφαλίσει τη διακυβέρνηση» της Λωρίδας της Γάζας.

«Η Γάζα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και μια μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή, με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, θα πρέπει να διασφαλίσει τη διακυβέρνησή της», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, καθώς υποστήριξε την πρόταση του Μπάιντεν για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης αιχμαλώτων.

17:44 Το WFP αναγκάζεται να παρέχει μειωμένες μερίδες φαγητού

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) αναφέρει ότι οι οικογένειες που εγκατέλειψαν τη Ράφα στη νότια Γάζα «βρίσκονται τώρα σε περιοχές με ανεπαρκή ποσότητα καθαρού νερού, ιατρικών προμηθειών, καυσίμων και περιορισμένη επισιτιστική βοήθεια».

Kαι προσθέτει: «Για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους με λιγότερους πόρους, το WFP αναγκάζεται να παρέχει μειωμένες μερίδες φαγητού και δίνει προτεραιότητα στα ζεστά γεύματα στις κοινοτικές κουζίνες».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα, εν μέσω αναφορών για ολονύκτιες επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Families that fled #Rafah are now in areas with insufficient clean water, medical supplies, fuel, and limited food assistance. To reach as many people as possible with fewer resources, WFP is forced to provide reduced rations and is prioritizing hot meals at community kitchens. pic.twitter.com/huP9PjHwzk — World Food Programme (@WFP) June 4, 2024

17:35 Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Ένα μέλος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σήμερα από αεροπορική επιδρομή κοντά στην πόλη Νακούρα του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές για ισραηλινό πλήγμα σε μοτοσικλέτα στην ίδια περιοχή που προκάλεσε θύματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι τα πολεμικά αεροσκάφη του πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Άιτα αλ-Σαάαμπ και Ανταϊσέχ.

17:27 WCK: 50 εκατομμύρια γεύματα έχουν διανεμηθεί στη Γάζα

Η οργάνωση World Central Kitchen (WCK) αναφέρει ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια γεύματα στη Γάζα μετά την αναστολή των εργασιών της τον Απρίλιο, όταν ένα ισραηλινό χτύπημα σκότωσε επτά από τους εργαζομένους της.

Η WCK λειτουργεί τώρα δύο κύριες κουζίνες στη Γάζα και άλλες 65 κοινοτικές κουζίνες που είναι διασκορπισμένες σε όλη την επικράτεια.

«Προσπαθούμε πάντα να επεκταθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Τζον Τόρπεϊ, υπεύθυνος της ομάδας στη Μέση Ανατολή.

17:14 Ο Μπάιντεν αφήνει να εννοηθεί ότι τα πολιτικά συμφέροντα του Νετανιάχου τον ωθούν να παρατείνει τον πόλεμο

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Τζο Μπάιντεν αφήνει να εννοηθεί ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες για διαφθορά στο Ισραήλ, μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο για να διατηρήσει την εξουσία του.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν πρόκειται να το σχολιάσω αυτό. Υπάρχει κάθε λόγος να βγάλει ο κόσμος αυτό το συμπέρασμα».

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι η κύρια διαφωνία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος εδώ και καιρό αρνείται να εξετάσει μια λύση δύο κρατών, είναι «τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά το τέλος της Γάζας».

16:55 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι χρειάζεται να φύγουν από τη Γάζα για ιατρικούς λόγους

Η Χανάν Μπαλκχί, περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ότι περισσότεροι 11.000 Παλαιστίνιοι ασθενείς χρειάζεται να φύγουν άμεσα από τον θύλακα.

Μιλώντας στη Γενεύη, η Μπαλκχί ανέφερε ότι οι ασθενείς αυτοί απαιτείται να λάβουν θεραπεία σε εξειδικευμένα νοσοκομεία.

«Υπάρχει πίεση στα ήδη εύθραυστα συστήματα υγείας στις γειτονικές χώρες. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Εάν δεν έχουμε ειρήνη, αυτή θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Χρειαζόμαστε ειρήνη εντός των συνόρων για να ανοίξουν τα σύνορα».

16:37 Παιδιά μένουν χωρίς τροφή όλη μέρα

Οι Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα ζουν σε «φρικτές» συνθήκες, με τα παιδιά να μένουν μερικές φορές για μια ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό και χιλιάδες να μοιράζονται την ίδια τουαλέτα, καταγγέλλει η οργάνωση βοήθειας Oxfam.

«Παρά τις ισραηλινές διαβεβαιώσεις ότι θα παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη στους ανθρώπους που φεύγουν, το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας έχει στερηθεί την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς ο λιμός πλησιάζει όλο και πιο κοντά», δηλώνει.

«Μια επισιτιστική έρευνα από οργανισμούς βοήθειας τον Μάιο διαπίστωσε ότι το 85% των παιδιών δεν έφαγαν για μια ολόκληρη ημέρα τουλάχιστον μία φορά τις τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας», προσθέτει.

Η Oxfam δηλώνει επίσης ότι οι οικογένειες σε ορισμένα μέρη της νότιας Γάζας, όπως η παράκτια περιοχή αλ-Μαουάσι, τα βγάζουν πέρα με ελάχιστο νερό ή υπηρεσίες αποχέτευσης.

«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τόσο τρομακτικές που στην αλ-Μαουάσι, υπάρχουν μόλις 121 αποχωρητήρια για πάνω από 500.000 ανθρώπους ή 4.130 άνθρωποι πρέπει να μοιράζονται κάθε τουαλέτα», τονίζει.

16:28 Παιδί μένει χωρίς θεραπεία για τον καρκίνο

Ο 10χρονος Σιράτζ Γιασίν πάσχει από λευχαιμία, η οποία έχει καταστρέψει το ανοσοποιητικό του σύστημα και τον έχει αφήσει ανίκανο να περπατήσει. Οι γιατροί του νοσοκομείου Αλ-Άκσα στη Γάζα λένε ότι το αγόρι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε χημειοθεραπεία και επίσης δεν μπορεί να βγει από το πολιορκημένο και βομβαρδισμένο θύλακα για θεραπεία τώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κλείσει τη μοναδική έξοδο μέσω του περάσματος της Ράφα στην Αίγυπτο.

«Πριν από δύο εβδομάδες, σταμάτησα να μπορώ να περπατάω. Κάθε μέρα η κατάστασή μου χειροτερεύει και χάνω κάτι», δήλωσε το αγόρι στο Reuters. «Τα οστά μου πονάνε και όλα πονάνε. Επιθυμώ να φύγω από τη Γάζα για να μπορέσω να λάβω τη θεραπεία και να μπορέσω να παίξω όπως παλιά», πρόσθεσε.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο, ένα από τα λίγα που λειτουργούν ακόμη στη Γάζα, λένε ότι είναι ανήμποροι να αντιμετωπίσουν βαριά ασθενείς όπως ο Γιασίν. Το μόνο που μπορούν να δώσουν στο αγόρι είναι φάρμακα για τον πόνο.

«Η περίπτωσή του είναι μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις, είτε πρόκειται για καρκίνο είτε για μηνιγγίτιδα είτε για χρόνιες και οξείες περιπτώσεις. Έχουμε πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη να λάβουν θεραπεία στο εξωτερικ»», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ο γιατρός του.

Η μητέρα του αγοριού, Μαριάμ, δήλωσε ότι ο γιος της είχε λάβει επείγουσα άδεια για ιατρική εκκένωση και ήλπιζε να τον πάρει πριν κλείσουν τα σύνορα.

«Χρειαζόμαστε χημειοθεραπεία καθώς και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Εύχομαι να ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουμε να φύγουμε και το αγόρι μου να επιστρέψει όπως ήταν παλιά», ανέφερε.

16:14 Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς ισχυρίζονται επιθέσεις κατά του ισραηλινού στρατού

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ισλαμική Τζιχάντ, δήλωσε ότι οι μαχητές της στόχευσαν με περισσότερες από 100 ρουκέτες «εχθρικές δυνάμεις και οχήματα που σταθμεύουν» κοντά στο Ταλ Ζούρομπ, νοτιοδυτικά της πόλης Ράφα στη νότια Γάζα.

«Βομβαρδίσαμε επίσης ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου που ανήκει στον σιωνιστικό εχθρό στην τοποθεσία Abu Oreiban στο διάδρομο Νετζαρίμ», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες αλ-Κουντς.

16:02 Αξιωματούχος της Χαμάς λέει ότι η αμερικανική πίεση είναι προς λάθος κατεύθυνση αφού το Ισραήλ μπλοκάρει τη συμφωνία

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι δυσαρεστημένη με τις εκκλήσεις της Ουάσινγκτον και της Δύσης να αποδεχθεί την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για τη Γάζα, «λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι η Χαμάς που εμποδίζει τη συμφωνία».

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, ο Αμπού Ζούχρι λέει ότι το Ισραήλ δεν είναι σοβαρό για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα και εξακολουθεί να ελίσσεται υπό την κάλυψη των ΗΠΑ «παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος γνωρίζει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο Ισραήλ».

15:52 Οι IDF ισχυρίζονται ότι χτύπησαν συγκρότημα της Χάμας μέσα σε σχολείο των Ηνωμένων Εθνών

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι πραγματοποίησε χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον ενός συγκροτήματος της Χαμάς στο Μπουρέιτζ της κεντρικής Γάζας, με έδρα ένα σχολείο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τις IDF, αρκετοί μαχητές της Χαμάς ήταν συγκεντρωμένοι στο σχολείο Αμπού Αλίλου της UNRWA όταν πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι το χτύπημα «σχεδιάστηκε προσεκτικά και εκτελέστηκε με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, ενώ αποφεύχθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο η βλάβη σε μη εμπλεκόμενους (σ.σ. πολίτες)».

Το συγκρότημα του σχολείου χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για να σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις IDF.

Άλλοι 65 στόχοι χτυπήθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός. Οι IDF λένε ότι στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται κτίρια που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, παρατηρητήρια, άλλες υποδομές και πυρήνες ενόπλων.

Οι επιδρομές έρχονται καθώς τα στρατεύματα συνεχίζουν να επιχειρούν στη νότια Ράφα της Γάζας και στο διάδρομο Νετζαρίμ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας.

Οι IDF λένε ότι τα στρατεύματα που επιχειρούν στη Ράφα εντόπισαν αρκετά «σημαντικά» φρεάτια σηράγγων και κρύπτες όπλων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של אמ»ן ושב»כ תקף במהלך הלילה במרחב אל בוריג’ מתחם ששימש את ארגון הטרור חמאס בבית הספר ״אבו אלחלו» של אונר»א, בו שהו מחבלי חמאס.

התקיפה תוכננה ובוצעה בקפידה תוך שימוש בחימוש מדויק והימנעות ככל הניתן מפגיעה בבלתי מעורבים>> pic.twitter.com/4tUoH3pDYB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 4, 2024

15:43 Η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θα επεκτείνει τη σύγκρουση, αλλά προειδοποιεί ότι είναι έτοιμη αν το Ισραήλ επιλέξει πόλεμο πλήρους κλίμακας

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει επιλέξει να μην επεκτείνει τον πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε: «Αν το Ισραήλ επιλέξει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, είμαστε έτοιμοι».

«Η επέκταση του πολέμου στον Λίβανο σημαίνει τη δολοφονία και την καταστροφή και τον εκτοπισμό αμάχων μέσα στο Ισραήλ», δήλωσε ο Κασέμ.

«Οι δυνάμεις της αντίστασης είναι προετοιμασμένες και έτοιμες και δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να πετύχει τίποτα», τόνισε ο ίδιος.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hezbollah’s Deputy Secretary-General, Naim Qassem, in press remarks: ⭕ «If Israel wants to wage a full-scale war, we are ready for it. Any Israeli expansion of the war on Lebanon will be met with destruction, devastation, and displacement on their side.» ⭕ «The resistance is… pic.twitter.com/bcxidq5bSg — Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2024

15:33 Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει την κατάσταση στον βορρά

Το υπουργικό συμβούλιο πολέμου του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στον βορρά.

Την προηγούμενη ημέρα σημειώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές στη συνοριακή περιοχή που προκλήθηκαν από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα οι επικριτές να κατακεραυνώσουν την κυβέρνηση για την αποτυχία της να φέρει ασφάλεια στην περιοχή μετά από πολλούς μήνες συγκρούσεων, γράφουν χαρακτηριστικά οι Times of Israel.

15:24 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στα Υψίπεδα του Γκολάν

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν στα Υψίπεδα του Γκολάν και δήλωσε ότι ήταν η απάντησή της στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο.

15:15 Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτι στη Γιασαφέρ Γιάτα, κοντά στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης

Ισραηλινοί στρατιώτες κατεδάφισαν σπίτι στη Γιασαφέρ Γιάτα, ενώ επιτέθηκαν επίσης στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, τον Μαχμούντ Τζιμπρίν αλ-Ναουατζά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Εννέα άνθρωποι ζούσαν στο σπίτι των 200 τ.μ. που βρίσκεται στο Ουάντι αλ-Τζαουίγια, ανατολικά της Γιάτα, ανέφερε το δημοσίευμα.

Τον περασμένο μήνα, τρεις κατοικίες στη Γιάτα κατεδαφίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο συνολικός αριθμός των κατεστραμμένων σπιτιών και γεωργικών κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Μάιο ήταν 47.

15:05 Μπάιντεν στο περιοδικό TIME: Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύει κανείς ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους

Το περιοδικό TIME ανέφερε ότι όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για δικούς του πολιτικούς λόγους, απάντησε: «Υπάρχει κάθε λόγος να βγάλουν οι άνθρωποι αυτό το συμπέρασμα».

15:02 Φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση οργανώνεται στη Βαγδάτη

Ακτιβιστές στη Βαγδάτη κάλεσαν σε διαδήλωση στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας αργότερα μέσα στην ημέρα για να καταγγείλουν τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η διαμαρτυρία εντάσσεται στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συγκεντρώσεων που διοργανώνονται σε διάφορα σημεία της Βαγδάτης από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας τον Οκτώβριο.

15:00 Τα λιβανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν δύο τραυματίες μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε όχημα

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έγινε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε όχημα στην Μπεκάα στα δυτικά του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, δύο άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Η επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ των χωριών Λιμπάγια και Γιόχμορ, περίπου 18 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

«لبنان24»: غارة من مسيرة استهدفت سيارة بين لبايا و يحمر في البقاع الغربي#lebanon24 pic.twitter.com/adPfdu1MZa — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 4, 2024

14:50 Το ισραηλινό κόμμα Σας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρόσφατη πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων

Σύμφωνα με τη Haaretz, το ισραηλινό κόμμα Σας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρόσφατη πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με το υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα, η προτεινόμενη συμφωνία περιέχει «μακρόπνοα βήματα για την επιστροφή των ομήρων και την τήρηση της μίτσβα της ανάκτησης των ομήρων».

Το ισραηλινό κόμμα πρόσθεσε ότι «το Σας υποστηρίζει την πρόταση και ενισχύει τον πρωθυπουργό και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να αντέξουν όλες τις πιέσεις, να φέρουν τη συμφωνία σε πέρας και να σώσουν τις ζωές των αδελφών μας που βρίσκονται σε κίνδυνο στην αιχμαλωσία».

14:41 Haaretz: Ο Μπάιντεν πιέζει τις αραβικές, μουσουλμανικές χώρες να πείσουν τη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία

Σύμφωνα με τη Haaretz, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ασκεί πιέσεις στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν δεσμούς με τη Χαμάς για να πείσει την παλαιστινιακή οργάνωση να ανταποκριθεί θετικά στην απελευθέρωση των ομήρων και στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα που ανέπτυξε το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δημοσιοποίησε τη συμφωνία την Παρασκευή, μίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος στην αρχή του πολέμου διαμεσολάβησε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τον Νοέμβριο, οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μια εβδομαδιαία εκεχειρία και την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που είχαν μεταφερθεί στη Γάζα από τις ισραηλινές συνοριακές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου.

14:31 «Πολύ συγκεχυμένη» η κατάσταση μετά την πρόταση για εκεχειρία που περιέγραψε ο Μπάιντεν ως ισραηλινή

Ο Σουλτάν Μπαρακάτ, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα, λέει ότι η κατάσταση παραμένει «πολύ συγκεχυμένη» λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για έναν προτεινόμενο οδικό χάρτη προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε κάτι που κάποιοι Ισραηλινοί λένε ότι δεν έπρεπε να είχε ανακοινώσει, κάποιοι λένε ότι το ανακοίνωσε χωρίς την έγκρισή μας και υπάρχει η άποψη ότι ίσως το ανακοίνωσε με την έγκριση του Γκαντζ σε αντίθεση με τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ, τα άλλα δύο μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου», δήλωσε ο Μπαρακάτ στο Al Jazeera.

«Αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει διχασμός στο Ισραήλ ως προς την κατεύθυνση που μπορούν να ακολουθήσουν», είπε.

«Ο Γκαντζ προφανώς παρατηρεί τώρα τις δημοσκοπήσεις και μπορεί να δει ότι η κεντροαριστερά κερδίζει λίγη υποστήριξη και προσφέρει την υποστήριξή της στον Νετανιάχου για να αντικαταστήσει ακόμη και την ακροδεξιά», είπε ο Μπαρακάτ.

«Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να στέκεται μαζί με την ακροδεξιά, αλλά ο Νετανιάχου – υποψιάζομαι – προσπαθεί να κάνει μια παράκαμψη γύρω από τον Μπάιντεν μιλώντας απευθείας στο αμερικανικό κοινό και αυτό είναι που θα μπορούσε να έχει ωθήσει τον Μπάιντεν να βγει δημόσια με ένα σχέδιο», πρόσθεσε, αναφέροντας την κίνηση κορυφαίων Αμερικανών νομοθετών την περασμένη εβδομάδα να απευθύνουν επίσημη πρόσκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο, ακόμη και όταν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

14:21 Μία τουαλέτα για 4.000 άτομα στην αλ-Μαουάσι στη Γάζα

«Φρικτές» είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην αλ Μαουάσι, την περιοχή στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες Παλαιστίνιοι μετά την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα, καθώς υπάρχει κατά μέσο όρο μία τουαλέτα για 4.000 ανθρώπους, κατήγγειλε σήμερα η Oxfam.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:10 Οι IDF λένε ότι 17 στρατιώτες τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, ο ένας σοβαρά

Οι IDF ανέφεραν ότι 17 στρατιώτες τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, ένας από αυτούς σοβαρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 13 από αυτούς τραυματίστηκαν εκτός Γάζας.

14:00 Εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ: Κανένας δεν μπορεί να πετύχει ολοκληρωτική νίκη σε αυτόν τον πόλεμο

Ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών, Ματζίντ αλ-Ανσάρι είπε ότι δεν υπάρχουν «άλλες επιλογές επί του εδάφους» για τον τερματισμό του πολέμου εκτός από το να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Κανείς δεν μπορεί να έχει πλήρη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές στη διεθνή κοινότητα ότι οι ισχυρισμοί ότι μπορείτε να εξαλείψετε τη Χαμάς, ή να παραμερίσετε το παλαιστινιακό ζήτημα συνολικά, θα παράγουν μόνο περισσότερη βία και ότι είναι ανέφικτο», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα ο αλ-Ανσάρι.

13:51 Το Ισραήλ χτύπησε περιπολικό της παλαιστινιακής αστυνομίας στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, οκτώ νεκροί, λέει η Χαμάς

Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ χτύπησε περιπολικό της παλαιστινιακής αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας και συγκεκριμένα στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ με αποτέλεσμα να υπάρχουν οκτώ νεκροί.

13:41 Ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Κάιρο για να συζητήσει την τελευταία πρόταση, σύμφωνα με λιβανέζικο ρεπορτάζ

Μια ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στο Κάιρο τις επόμενες ώρες για να γνωστοποιήσει τη θέση του Ισραήλ σχετικά με την τελευταία πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές που επικαλείται το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων al-Akhbar, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, υπό το φως της αμερικανικής πίεσης προς το Ισραήλ και των περιφερειακών διπλωματικών προσπαθειών.

Προσθέτουν, ωστόσο, ότι το Κάιρο φοβάται ότι «η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα τηρήσει την εκεχειρία μετά την παραλαβή ορισμένων από τους ομήρους».

Το πρακτορείο ειδήσεων Al-Akhbar αναφέρει ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ζήτησαν από τη Χαμάς να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος με αντάλλαγμα μια «προφορική δέσμευση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και μια εγγύηση για την αποτροπή της επανάληψής του», εν μέσω ανησυχιών ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αισθανθεί ότι εξαρτάται από μια τέτοια δέσμευση μόλις ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Το λιβανέζικο πρακτορείο προσθέτει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι και οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες συμφώνησαν ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας θα πρέπει να ξεκινήσει μόνο αφού δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας που θα αποτρέψει την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

13:32 Κατάρ: Δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαία θέση στο Ισραήλ σχετικά με την παρούσα πρόταση

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές δεν έχουν λάβει ακόμη «συγκεκριμένες εγκρίσεις» για την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι από καμία πλευρά.

«Έχουμε ήδη δει δηλώσεις που προέρχονται από Ισραηλινούς υπουργούς, οι οποίες δεν μας εμπνέουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ενιαία θέση για το Ισραήλ στο Ισραήλ σχετικά με αυτή την παρούσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι», είπε. «Μπορούμε επίσης να δούμε ότι υπάρχει μια θετική δυναμική που αναπτύσσεται και από τις δύο πλευρές», υποστήριξε.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με την αποδοχή των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι… Πρέπει, ως διεθνής κοινότητα, να ασκήσουμε πίεση και στις δύο πλευρές να αποδεχθούν τις προτάσεις επί του εδάφους και να τερματίσουν αυτό το θέμα άμεσα, κάτι που θα συμβεί μόνο αν όλοι μας εργαστούμε μαζί για να βεβαιωθούμε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία αμέσως», δήλωσε ο Ματζίντ αλ-Ανσάρι.

13:26 Κατάρ: Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από Ισραήλ και Χαμάς για την προτεινόμενη συμφωνία

Το Κατάρ, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζίντ αλ-Ανσάρι τόνισε ότι το κράτος του Κόλπου περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις από Ισραήλ και Χαμάς για την προτεινόμενη συμφωνία για εκεχειρία.

13:17 Ο Μπεν-Γκβιρ επισκέφθηκε το βόρειο Ισραήλ, κάλεσε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επισκέφθηκε την πόλη Κιριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ και ενημερώθηκε για την κατάσταση των πυρκαγιών.

«Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό να βλέπεις τους αφοσιωμένους πυροσβέστες, την αστυνομία που είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο και τώρα είναι καθήκον του στρατού να καταστρέψει τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός.

«Ένα μέρος της χώρας μας πλήττεται, δέχεται πυρά, εκκενώνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει σιωπή στον Λίβανο. Καίνε τις περιοχές μας, πρέπει να κάψουμε όλα τα προπύργια της Χεζμπολάχ, να τα καταστρέψουμε. Πόλεμος!», είπε χαρακτηριστικά ο Μπεν-Γκβιρ.

13:08 Το οδυνηρό ταξίδι ενός Παλαιστίνιου σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Στην τελευταία μαζική μετακίνηση, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια από την πόλη Ράφα στα νότια μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Πρόκειται για ένα επικίνδυνο ταξίδι φυγής από τη μια πόλη στην άλλη, χωρίς να έχουν σταματήσει οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χέλμι Χιρέζ, 19 ετών, είναι ένας Παλαιστίνιος που εκτοπίστηκε στη Γάζα πολλές φορές. Έχει χάσει 15 μέλη της οικογένειάς του καθώς και το σπίτι του.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ στο Al Jazeera:

12:58 Επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα: Οι κανόνες του πολέμου παραβιάζονται βάναυσα στη Γάζα

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι οι κανόνες και τα πρότυπα για τη διεξαγωγή πολέμου παραβιάστηκαν βάναυσα στη Γάζα.

Μιλώντας στη Μαλαισία, ο Τουρκ χαιρέτισε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Γάζα «πέρα από καταστροφική».

12:49 Οκτώ νεκροί μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ

Ισραηλινή επίθεση είχε ως στόχο όχημα κοντά σε ένα καταφύγιο που στεγάζει εκτοπισμένους Παλαιστίνιους βόρεια της Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ο Τάρεκ Αμπού Αζούμ του Al Jazeera δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλ Άκσα της περιοχής. Πολλοί από τους τραυματίες, είπε, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ντέιρ ελ-Μπάλαχ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε είδους επίθεση θα μπορούσε να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες μεταξύ των αμάχων», είπε.

12:39 Ο Γκάλαντ διέταξε τη σύσταση «ομάδων παρέμβασης»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης ότι διέταξε τον στρατό και το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσουν τη δημιουργία «ομάδων παρέμβασης» στις πόλεις της ζώνης ασφάλειας. Οι ομάδες θα περιλαμβάνουν ντόπιους που υπηρέτησαν σε μονάδες μάχης των IDF και οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Γκάλαντ δήλωσε επίσης ότι τα μέλη των ομάδων θα λάβουν εξοπλισμό και θα εκπαιδευτούν πώς να λειτουργούν σε τέτοιες καταστάσεις. Πρόσθεσε ότι «ο στρατός έχει πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία στην περιοχή της Ιουδαίας και της Σαμαριάς (σ.σ. Δυτική Όχθη) και μπορεί να ματαιώσει τις προσπάθειες του Ιράν να γεμίσει την περιοχή με όπλα».

12:31 Στις 36.550 οι νεκροί στη Γάζα – Τουλάχιστον 71 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 36.550, εκ των οποίων 71 κατά την τελευταία 24ωρη περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στην πολιορκημένη και βομβαρδισμένη περιοχή.

Τουλάχιστον 82.959 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί, εκ των οποίων 182 την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

12:24 Έφεδρος στρατιώτης των IDF τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα στο βόρειο Ισραήλ

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ένας έφεδρος στρατιώτης τραυματίστηκε μέτρια από θραύσματα στην πόλη Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον στρατό, το θραύσμα έπεσε σε δωμάτιο όταν ένα αναχαιτιστικό πυροβόλησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδής συναγερμός.

Επιπλέον, ένας εχθρικός εναέριος στόχος που πλησίαζε από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή της Ναχαρίγια.

12:10 UNRWA: «Οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετό νερό» στη Γάζα

Η UNRWA δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να παράσχει πρόσβαση για την είσοδο καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι μονάδες αφαλάτωσης και να παρέχουν νερό στους ανθρώπους.

«Η επιβίωση είναι ένας αγώνας. Οι οικογένειες και τα παιδιά περπατούν μεγάλες αποστάσεις μέσα στη ζέστη για νερό. Οι άνθρωποι χρειάζονται νερό για να ζήσουν. Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να παράσχουν πρόσβαση τώρα, δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στο X.

With almost no fuel available in #Gaza, critical desalination plants have shut down. People don’t have near enough water Survival is a struggle. Families & children walk long distances in the heat for water People need water to live – Israeli authorities must provide access NOW pic.twitter.com/yh0peaM5XP — UNRWA (@UNRWA) June 4, 2024

11:57 Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στήνουν σκηνές έξω από το δημαρχείο του Λος Άντζελες

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων έστησαν καταυλισμό σκηνών μπροστά από το δημαρχείο του Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας.

BREAKING: ENCAMPMENT OUTSIDE LOS ANGELES CITY HALL JUST LAUNCHED LA GET DOWN HERE AND JOIN US!! pic.twitter.com/34ycgGFYAD — People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024

Περίπου 50 διαδηλωτές με 20 σκηνές βρίσκονται έξω από το κτίριο στην οδό Μέιν και Φερστ, μετέδωσε το KABC-TV. Αρκετές σκηνές είχαν παλαιστινιακές σημαίες και φράσεις όπως «Free Palestine» και «Free Gaza».

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες στο X δήλωσε ότι παρακολουθούσε τη μη επιτρεπόμενη διαδήλωση και προέτρεψε τον κόσμο να έχει τον νου του.

Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις και δεν υπήρξαν τραυματισμοί αρχικά. Το αστυνομικό τμήμα προχώρησε σε τακτικό συναγερμό σε όλη την περιοχή για λόγους προφύλαξης.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έπεσαν δακρυγόνα και η αστυνομία απείλησε με συλλήψεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

COP RIOT IN LA: LAPD raiding Palestine solidarity encampment outside city hall. Tearing up tents and threatening people with arrest. https://t.co/6V1suONcuU pic.twitter.com/aFypD6NkCZ — People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024

11:48 Το Ναγκασάκι της Ιαπωνίας καθυστερεί την πρόσκληση του Ισραήλ σε ειρηνευτική τελετή

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιαπωνία δεν έχει προσκληθεί ακόμη στην ετήσια τελετή ειρήνης στο Ναγκασάκι, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης. Αντ’ αυτού, είπαν ότι έστειλαν στην πρεσβεία επιστολή με την οποία ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η πόλη στη νότια Ιαπωνία προσκάλεσε αυτή την εβδομάδα δεκάδες χώρες και εκπροσώπους περιοχών στην εκδήλωση της 9ης Αυγούστου για την επέτειο της αμερικανικής πυρηνικής επίθεσης του 1945 που σκότωσε 74.000 ανθρώπους.

Αλλά «όσον αφορά το Ισραήλ, η κατάσταση αλλάζει μέρα με τη μέρα γι’ αυτό και αναβάλλουμε την αποστολή επιστολής πρόσκλησης», δήλωσε ο δήμαρχος Σίρο Σουζούκι.

Οι ανησυχίες ότι οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν το μνημόσυνο για τα θύματα της ατομικής βόμβας είναι εν μέρει πίσω από την απόφαση, δήλωσε ο Σουζούκι.

«Δεδομένης της κρίσιμης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και της κοινής γνώμης της διεθνούς κοινότητας, υπάρχουν ανησυχίες για τον κίνδυνο απροσδόκητων περιστατικών κατά τη διάρκεια της τελετής», η οποία θα πρέπει να είναι «ασφαλής και ομαλή».

11:38 Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τον «ασύλληπτο» αριθμό νεκρών στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθών (ΟΗΕ) κάνει λόγο για «ασύλληπτο» αριθμό νεκρών στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, με τις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις τους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#BREAKING UN decries ‘unfathomable’ numbers killed in West Bank since October 7 pic.twitter.com/V30XyyhZUJ — AFP News Agency (@AFP) June 4, 2024

11:29 Παλαιστινιακό υπουργείο Παιδείας: Περίπου 15.000 νεκρά παιδιά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη

Περίπου 15.000 είναι τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος.

Τα περισσότερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ήταν μαθητές ή φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας που διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Ραμάλα.

«Το Ισραήλ κατέστρεψε σχολεία και παιδικούς σταθμούς και στοχοποίησε αμάχους, ιδίως παιδιά, τα οποία εκτοπίστηκαν βίαια, κρατήθηκαν ή στερήθηκαν την πρόσβαση σε τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη», ανέφερε το υπουργείο.

Πρόσθεσε ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, 620.000 μαθητές δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο, ενώ 88.000 στερήθηκαν την εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

11:19 Συνάντηση Νασράλα – Ιρανού ΥΠΕΞ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Χασάν Νασράλα συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αλί Μπαγκερί στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Λίβανο.

Στην ανακοίνωση της Χεζμπολάχ αναφέρεται ότι ο Νασράλα και ο Ιρανός ΥΠΕΞ «συζήτησαν τις εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής, ιδιαίτερα στο μέτωπο της Γάζας και στον Λίβανο, καθώς και τις πιθανότητες εξέλιξης των γεγονότων. Ο Νασράλα ευχαρίστησε το Ιράν που στέκεται στο πλευρό των λαών της περιοχής και των κινημάτων αντίστασης».

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Μπαγκερί στη Βηρυτό, από τότε που διορίστηκε προσωρινά στη θέση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών τον περασμένο μήνα – μετά τον θάνατο του Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν στο δυστύχημα με το ελικόπτερο.

11:09 Οι περισσότερες πυρκαγιές στο βόρειο Ισραήλ είναι πλέον υπό έλεγχο, λέει η πυροσβεστική υπηρεσία

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ αναφέρει ότι οι περισσότερες από τις πυρκαγιές που μαίνονταν στο βόρειο τμήμα της χώρας είναι πλέον υπό έλεγχο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι μία μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έκαψε σχεδόν 990 στρέμματα κοντά στο κιμπούτς Αμιάντ στην περιοχή της Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ, κατασβέστηκε μετά από μάχη εννέα ωρών.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι περισσότερες από 30 ομάδες πυροσβεστών έδιναν μάχη με πυρκαγιές στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες προκλήθηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εξαπέλυσε από τον Λίβανο η Χεζμπολάχ.

Δασικές πυρκαγιές έχουν επίσης αναζωπυρωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένες περιοχές καθώς και σε ελαιώνες και μελίσσια.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν διασυνοριακά πυρά εν μέσω ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας, η οποία έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Τιβεριάδα, στην περιοχή της Γαλιλαίας, τη Δευτέρα.

11:00 Πάνω από ένα τρίτο των ομήρων στη Γάζα είναι νεκροί, λέει το Ισραήλ

Το Ισραήλ πιστεύει ότι πάνω από ένα τρίτο των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα είναι νεκροί, όπως προκύπτει σήμερα από κυβερνητικό απολογισμό. Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Λωρίδα της Γάζας από ενόπλους της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πολλές δεκάδες απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο εκεχειρίας τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι έχουν εντοπιστεί –νεκροί ή ζωντανοί– από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

10:54 Οι γερμανικές αρχές βλέπουν «ισλαμικό εξτρεμιστικό κίνητρο» στην επίθεση με μαχαίρι στο Μανχάιμ

Οι γερμανικές αρχές δηλώνουν ότι ανακάλυψαν στοιχεία για «ισλαμικό εξτρεμιστικό κίνητρο» στην επίθεση με μαχαίρι την περασμένη εβδομάδα στη νοτιοδυτική πόλη Μανχάιμ, κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ένας αστυνομικός.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν γράφει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι «υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις για ισλαμιστικό κίνητρο» για την επίθεση και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για υποθέσεις τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, αναλαμβάνουν την έρευνα.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι έχει αναλάβει την έρευνα, επικαλούμενη τη σημασία της υπόθεσης και την υποψία ότι είχε θρησκευτικά κίνητρα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο ύποπτος δράστης, ένας 25χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος ζει στη Γερμανία από το 2014 και φέρεται να είχε απορριφθεί η αίτησή του για άσυλο, μαχαίρωσε αρκετά μέλη μιας ομάδας που αυτοπροσδιορίζεται ως αντιτιθέμενη στο «πολιτικό Ισλάμ».

10:44 Βίντεο από την περιοχή του Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ όπου έχει ξεσπάσει φωτιά – Οι IDF δεν έχουν ακόμη σχολιάσει

Όπως προαναφέραμε φωτιά έχει ξεσπάσει στο δάσος Μπιρίγια λόγω θραύσματος, σύμφωνα με τον δήμο Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ.

Οι IDF δεν έχουν ακόμη σχολιάσει.

Δείτε σχετικό βίντεο:

אזעקות לפני זמן קצר בקרית שמונה, מיירט נצפה בשמי צפת pic.twitter.com/5RdpNwxEx4 — זירת החדשות (@ZiratNews) June 4, 2024

10:35 Ηνωμένα Έθνη: Η «οδυνηρή» κατάσταση στη Γάζα «υπενθυμίζει σκληρά» το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης

Ο Το Βένεσλαντ, ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι επισκέφθηκε χθες την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας και έγινε μάρτυρας των «καταστροφικών επιπτώσεων των εχθροπραξιών».

«Οι σκηνές της καταστροφής και του πόνου των ανθρώπων είναι συγκλονιστικές», δήλωσε. «Και είναι σαφές ότι απαιτείται επείγουσα δράση για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

Ο Βένεσλαντ δήλωσε επίσης ότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο αλ-Άμαλ στη Χαν Γιουνίς και συναντήθηκε με αξιωματούχους για να συζητήσει τρόπους αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών του πληθυσμού.

«Αυτό που είδα στη Γάζα είναι μια σκληρή υπενθύμιση του ανθρώπινου κόστους της σύγκρουσης», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

2/3 I visited Al-Amal hospital & met with local officials to discuss ways to address the immediate needs of the population. What I saw in Gaza is a stark reminder of the human cost of conflict. — Tor Wennesland (@TWennesland) June 4, 2024

10:25 Δήμος Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ: Πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος Μπιρίγια λόγω θραύσματος

Ο δήμος της πόλης Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ δήλωσε ότι θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο κοντινό δάσος Μπιρίγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ομάδες διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας.

10:19 Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας ανάρτησε φωτογραφία από γκράφιτι στη Θεσσσαλονίκη

«Free Palestine», γράφει τοίχος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει διακοσμηθεί με γκράφιτι.

Τη φωτογραφία ανάρτηση ο λογαριασμός της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας στο Facebook:

10:13 Οι γιατροί στη Γάζα λένε ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποβολών

Οι γιατροί στη Γάζα λένε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ οδηγεί σε ανησυχητική αύξηση των αποβολών. Λένε ότι έως και δέκα ασθενείς χάνουν τα αγέννητα παιδιά τους κάθε μέρα στον πολιορκημένο θύλακα, σε σύγκριση με μία ή δύο πριν από τον πόλεμο.

Υπολογίζεται ότι 60.000 γυναίκες στη Γάζα είναι έγκυες, αλλά η φρίκη του πολέμου, ο υποσιτισμός και η έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνουν την κατάστασή τους.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ του Al Jazeera:

10:03 Οι αντάρτες Χούθι θάβουν τους μαχητές τους που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι έθαψαν χθες Δευτέρα πάνω από δέκα μαχητές τους οι οποίοι σκοτώθηκαν, κατ’ αυτούς, στους αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν την Παρασκευή σε διάφορες τοποθεσίες της Υεμένης, με τις επίσημες κρατικές κηδείες να οργανώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας Σανάα.

Με απολογισμό θυμάτων που ανήλθε σε 16 νεκρούς, οι βομβαρδισμοί αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο φονικούς αφότου οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας άρχισαν τον Ιανουάριο να πλήττουν εγκαταστάσεις των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών ώστε, κατά την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο, να προληφθούν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones, αρχικά εναντίον εμπορικών, κατόπιν και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον πόλεμο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Σανάα, κηδεύτηκαν πάνω από δέκα μαχητές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, την οποία ελέγχουν οι Χούθι, ανάμεσά τους εννιά μέλη της ναυτικής δύναμης του κινήματος.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στο τζαμί Ας Σάαμπ, ορισμένοι με φωτογραφίες των νεκρών στα χέρια, ενώ ένστολοι μαχητές των Χούθι κουβάλαγαν τα φέρετρα.

Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε στη Γάζα και την Υεμένη

«Το μήνυμά μου στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ (…) και σε όσους συντονίζονται μαζί τους είναι πως δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε στη Γάζα και στην Υεμένη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ Αμπντουλατίφ, συγγενής μαχητή που σκοτώθηκε.

«Δεν θα ξεχάσουμε πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά σκοτώσατε», πρόσθεσε.

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας πως αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Βρετανίας έπληξαν «13 στόχους», εγκαταστάσεις των ανταρτών.

Παρά τους βομβαρδισμούς εναντίον θέσεών τους από τα μέσα Ιανουαρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, λένε πως συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο πλοία που πάνε σε ισραηλινά λιμάνια, καθώς και αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Την Παρασκευή, οι σιίτες αντάρτες απείλησαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις επιθέσεις τους σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς.

«Δεν υποχωρούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ αλ Μπάσρι, αξιωματούχος στην πόλη Χοντάιντα, που ελέγχεται επίσης από τους αντάρτες, κατά τη διάρκεια των τελετών.

«Λέμε στους Αμερικανούς πως όχι μόνο επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ανταποδώσουμε (…) η ανταπόδοσή μας έρχεται».

Τον Φεβρουάριο, οι Χούθι τέλεσαν άλλες κηδείες 17 μαχητών τους οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν, κατ’ αυτούς, σε αμερικανοβρετανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

09:53 Μικροί Παλαιστίνιοι τραυματίες μετά από ισραηλινή επίθεση

Μικροί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν μετά τον βομβαρδισμό σπιτιών στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κέντρο της Γάζας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Palestinian children were injured after the bombing of homes in the Braij refugee camp, central Gaza. اطفال أصيبوا في قصف مخيم البريج pic.twitter.com/Sru1pV4jfm — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 4, 2024

09:44 Τουλάχιστον 45 νεκροί Παλαιστίνιοι στις τελευταίες 24 ώρες στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 45 άτομα τις τελευταίες 24 ώρες σε επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών:

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στο κέντρο της Γάζας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χτύπημα σε σπίτι στη συνοικία Νταράτζ της πόλης της Γάζας, στη βόρεια Γάζα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

09:35 Συγκλονιστικές εικόνες μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στην κεντρική Γάζα

Φωτογραφίες που δημοσιεύει το Quds News Network δείχνουν τι συνέβη στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών.

Οι εικόνες συγκλονίζουν.

Photos documenting some of the horrific Israeli airstrikes which targeted residential buildings in Bureij refugee camp, central Gaza, during the last few hours. pic.twitter.com/izVHltlm2i — Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2024

09:25 Η Oxfam λέει ότι το Ισραήλ παρεμποδίζει τη βοήθεια στη Γάζα, αυξάνοντας τον κίνδυνο λιμού

Το Ισραήλ καθιστά «πρακτικά αδύνατο για τις οργανώσεις παροχής βοήθειας να προσεγγίσουν παγιδευμένους, πεινασμένους πολίτες» στη Γάζα, αυξάνοντας τον κίνδυνο λιμού στον πολιορκημένο θύλακα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση βοήθειας Oxfam.

Η Oxfam δήλωσε ότι οι ομάδες βοήθειας αγωνίζονται να συλλέξουν τη βοήθεια που παραδίδεται μέσω του Καρέμ Αμπού Σάλεμ (ή Κερέμ Σαλόμ), του μοναδικού περάσματος που παραμένει ανοιχτό, λόγω των «μεγάλων καθυστερήσεων στην ισραηλινή έγκριση» και των «εξαιρετικά επικίνδυνων» συνθηκών που επικρατούν στην πλευρά της Γάζας.

«Όταν η πείνα στοιχίσει πολλές ακόμη ζωές, κανείς δεν θα μπορεί να αρνηθεί τις τρομακτικές επιπτώσεις της σκόπιμης, παράνομης και σκληρής παρεμπόδισης της βοήθειας από το Ισραήλ», δήλωσε η διευθύντρια της Oxfam για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Σάλι Αμπί Χαλίλ.

«Μέχρι να κηρυχθεί λιμός, θα είναι πολύ αργά», πρόσθεσε η ίδια.

09:20 Είναι το Ισραήλ οι σύγχρονοι σταυροφόροι; Ο φόβος για παρόμοιο τέλος

Μία συνήθης κατηγορία σε βάρος του Ισραήλ που διατυπώνεται κατά κύριο λόγο στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο είναι ότι είναι οι σταυροφόροι της εποχής μας, κάτι που οι ίδιοι οι Ισραηλινοί απορρίπτουν με αγανάκτηση.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

09:15 Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιβάλλουν αποκλεισμό της Ιεριχούς

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, οι ισραηλινές δυνάμεις επέβαλαν αποκλεισμό στην Ιεριχώ, πόλης της Δυτικής Όχθης, του μοναδικού σημείου πρόσβασης στη γέφυρα Αλένμπι που περνάει στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, τα ισραηλινά στρατεύματα εγκατέστησαν στρατιωτικά σημεία ελέγχου καθώς και διάφορα άλλα οδοφράγματα στα σημεία εισόδου στην Ιεριχώ.

Το Wafa ανέφερε επίσης ότι οι στρατιώτες σταματούν και ερευνούν τα αυτοκίνητα των Παλαιστινίων, ενώ εμποδίζουν επίσης τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη.

09:10 Σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες προειδοποιούν για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους.

09:09 Πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός: Το βόρειο Ισραήλ «φλέγεται»

Ο Ναφτάλι Μπένετ, δεξιός Ισραηλινός πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός, επέκρινε τους χειρισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με τις πυρκαγιές που καίνε στο βόρειο Ισραήλ και προκλήθηκαν από πυρά πυραύλων της Χεζμπολάχ.

«Η φωτιά εξαπλώνεται» και «πρέπει να σώσουμε τον βορρά», δήλωσε ο Μπένετ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ, όπου χαρακτήρισε «βαριές» τις διασυνοριακές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

המדינה לא מנוהלת.

ישראל יתומה ממנהיגות. יש ימים קשים, אבל תחושה שיש בעל בית, גם בימים קשים, היא לא מותרות.

היא צורך קיומי. חייבים להציל את הצפון.

הגליל עולה בלהבות.

האש מתפשטת. חיזבאללה יורה מטחים כבדים לנהריה, קצרין, מטולה, קרית שמונה ואל עבר כל ישובי הגבול. מקומות שהיו… pic.twitter.com/ETsLQKE0lX — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) June 3, 2024

«Μέρη που ήταν ακμάζοντα και όμορφα έχουν γίνει πόλεις ερειπίων», πρόσθεσε ο Μπένετ, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν λόγω των εκκενώσεων «σχεδιάζουν ήδη τη ζωή τους αλλού».

09:00 Το Ισραήλ αρνείται ότι ο Νετανιάχου θα μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 13 Ιουνίου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία θα μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 13 Ιουνίου, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι η ημερομηνία της ομιλίας του στο Κογκρέσο «δεν έχει οριστικοποιηθεί», αλλά δεν θα γίνει στις 13 Ιουνίου, επειδή συμπίπτει με εβραϊκή αργία.

Η ημερομηνία είχε αναφερθεί από το Punchbowl News και το Politico.

Οι εικασίες σχετικά με την επίσκεψη έρχονται με τον Νετανιάχου να αντιμετωπίζει έντονη κριτική για τον απολογισμό των νεκρών αμάχων στον πόλεμο στη Γάζα.

Οι τέσσερις ηγέτες των κομμάτων της Βουλής και της Γερουσίας ζήτησαν από τον Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα να μιλήσει ενώπιον κοινής συνεδρίασης του Κογκρέσου σε επιστολή τους, με την οποία εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους προς το Ισραήλ «στον αγώνα σας κατά της τρομοκρατίας, ειδικά καθώς η Χαμάς συνεχίζει να κρατά αιχμάλωτους Αμερικανούς και Ισραηλινούς πολίτες».

08:50 Ο Μπεν-Γκβιρ θα συμμετέχει σε πορεία υπερεθνικιστών στην Ιερουσαλήμ – «Να τους χτυπήσουμε εκεί που είναι σημαντικό για αυτούς»

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ενόψει της πορείας με σημαίες για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Πύλη της Δαμασκού και στη μουσουλμανική συνοικία ότι «πρέπει να τους χτυπήσουμε εκεί που είναι πιο σημαντικό γι’ αυτούς».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού, ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε: «Κάθε χρόνο έλεγαν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ότι δεν είναι κατάλληλο. Αντιθέτως, όταν υποχωρείς, παίρνεις την 7η Οκτωβρίου. Θα διαδηλώσουμε αύριο στην Πύλη της Δαμασκού και θα πάμε στο Όρος του Ναού, σε πείσμα τους. Πρέπει να τους χτυπήσουμε εκεί που είναι πιο σημαντικό γι’ αυτούς και να πάμε και να πούμε ότι το Όρος του Ναού και η Ιερουσαλήμ είναι δικά μας. Αν θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως ιδιοκτήτες, οι εχθροί μας θα μας σεβαστούν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπεν-Γκβιρ πρότεινε να σταματήσει το Ισραήλ την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα για έναν ή δύο μήνες. Ο υπουργός εξήγησε ότι «υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε κάνει ακόμα, όπως να σταματήσουμε το αέριο, να τους πούμε ‘όχι άλλη ανθρωπιστική βοήθεια’, δεν το έχουμε κάνει αυτό. Ας το κάνουμε για ένα ή δύο μήνες, να τους δούμε τότε».

Ο Μπεν-Γκβιρ πρόσθεσε ότι θέλει οι επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα να είναι υπό την εποπτεία του. «Αν με άφηναν να είμαι υπεύθυνος για τα αεροσκάφη, τους πυραύλους, όλα όσα συμβαίνουν στον βορρά, η Χεζμπολάχ θα μάθαινε πώς αντιδρά το Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση που να καταστρέφουν ένα τμήμα της χώρας μας και εμείς να μην απαντάμε».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

מצעד הדגלים • השר בן גביר ל-@efitriger: «נצעד מחר בשער שכם ויהודים יעלו להר הבית. כל המח»טים בעזה מספרים לי שכל בית שנכנסים אליו רואים בו את הר הבית אז צריך להכות אותם במקום שהכי חשוב להם» pic.twitter.com/oUOBQ7foON — גלצ (@GLZRadio) June 4, 2024

08:42 Επιχείρηση «ASPIDES»: Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» επιστρέφει, η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» ετοιμάζεται να αναχωρήσει

Σε ελληνικά νερά επιστρέφει η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» που έχει ήδη συμπληρώσει τρεις μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της συμμετοχής στην επιχείρηση «ASPIDES».

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

08:37 Ο πρόεδρος του Καζακστάν λέει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα βρίσκεται κοντά σε «καταστροφικά» επίπεδα

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα «πλησιάζει σε καταστροφικά επίπεδα» και ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί «σοβαρή ανησυχία».

«Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην Παλαιστίνη απαράδεκτη», δήλωσε ο Τοκάγιεφ κατά τη διάρκεια συνάντησης με κράτη μέλη του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης Ασφαλείας τη Δευτέρα στη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, το Αλμάτι.

08:30 IDF: Δύο ένοπλοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη αφού σχεδίαζαν επίθεση με πυροβολισμούς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στην πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης, αφού πλησίασαν το διαχωριστικό φράγμα με σκοπό να πυροβολήσουν τις παρακείμενες ισραηλινές κοινότητες.

«Οι δύο σκοτώθηκαν σε ενέδρα των IDF», ανέφερε η στρατιωτική ανακοίνωση, «και οι στρατιώτες κατάσχεσαν τα όπλα που σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν οι τρομοκράτες».

Το Wafa αναφέρει ότι μια πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι Άμπντελ-Φατάχ Σαλαχαντίν Τζαμπάρα και Άχμεντ Μουσταφά Ρατζάμπ, και οι δύο από τον προσφυγικό καταυλισμό Τουλκαρέμ. Οι ισραηλινές δυνάμεις κράτησαν τα πτώματα των δύο δολοφονημένων Παλαιστινίων.

Η Ταξιαρχία Τουλκαρέμ των Ταξιαρχιών του Αλ-Άκσα ανέφερε ότι δύο μέλη της σκοτώθηκαν ενώ πυροβολούσαν κοντά στην πόλη Νιτζανέι Οζ του κεντρικού Ισραήλ.

08:20 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν ένα σπίτι στη συνοικία Νταράτζ της πόλης της Γάζας, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους κοντά στην Τουλκαρέμ, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν «επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον ισραηλινών οικισμών»

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς στο βόρειο Ισραήλ και τον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν διασυνοριακά πυρά εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να στηρίξουν μια νέα πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν «για τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα μέσω κατάπαυσης του πυρός και μιας συμφωνίας για τους ομήρους».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αναγνώρισε ότι υπάρχουν «ορισμένοι άνθρωποι» στην κυβέρνηση του Ισραήλ που «πιθανώς δεν θα έβλεπαν με καλό μάτι» τη νέα συμφωνία εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

08:15 Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση σε Ισραήλ, Χαμάς για τη συμφωνία εκεχειρίας – Ζητούν την υποστήριξη του ΟΗΕ

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα, 242η ημέρα του πολέμου, τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε για όσα προηγήθηκαν εδώ