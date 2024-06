Επιχείρηση «ASPIDES»: Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» επιστρέφει, η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» ετοιμάζεται να αναχωρήσει

Σε ελληνικά νερά επιστρέφει η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» που έχει ήδη συμπληρώσει τρεις μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της συμμετοχής στην επιχείρηση «ASPIDES».

Πιο συγκεκριμένα η «ΥΔΡΑ» αναμένεται να δέσει στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας την Πέμπτη. Ενώ η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» εκτιμάται ότι θα αναχωρήσει προκειμένου να αντικαταστήσει την φρεγάτα «ΥΔΡΑ», στην επιχείρηση «ASPIDES», λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Έτσι τα πληρώματα και των δύο πλοίων θα έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή ελληνικής φρεγάτας στην επιχείρηση «ASPIDES» είναι μία αποστολή υψηλών απαιτήσεων, μία αποστολή πολέμου, τους κινδύνους της οποίας έχει επισημάνει και αναγνωρίσει επανειλημμένα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δένδιας βρέθηκε στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ», τόσο πριν την αναχώρηση της από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά και όταν βρισκόταν εν πλω στον κόλπο του Άντεν στις 11 Μαρτίου.

Και στις δύο επισκέψεις του ο Δένδιας είχε εκφράσει τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας,

Αναγνωρίζοντας μάλιστα στις δηλώσεις του προς το πλήρωμα της φρεγάτας πως «η πατρίδα σας έχει στείλει σε ζώνη κινδύνου».

Σημείωνε δε ότι η αποστολή της επιχείρησης «ASPIDES» είχε στόχο την υπεράσπιση εθνικών συμφερόντων.

Μιλώντας στο in μάλιστα μετά την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας «ΥΔΡΑ» σε επεισόδιο κατά την οποία άνοιξε πυρ εναντίον UAV των ανταρτών Χούθι στα μέσα Μαρτίου, ο Δένδιας δήλωνε μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή στην επιχείρηση «ASPIDES», «παρέχει εξαιρετικά πολύτιμα διδάγματα». Και τόνιζε ότι «στην απευκταία περίπτωση συγκρούσεως στις δικές μας θαλάσσιες ζώνες στο μέλλον, δεν πρόκειται να εκτοξεύονται γαρύφαλλα εναντίον των πλοίων μας».

On 13 March, the 🇬🇷 Frigate “HYDRA” as part of @EUNAVFORASPIDES and providing protection to a merchant ship, opened fires against 2 UAVs posing an imminent threat to the freedom of navigation. The action was effective in avoiding any damage to seafarers and merchant shipping. pic.twitter.com/gUkvveMx03

Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» κατά την συμμετοχή της στην επιχείρηση «ASPIDES» ήταν σε απόλυτη και διαρκή ετοιμότητα για τρεις μήνες συνεχώς.

On 25 Apr 24, 🇬🇷Frigate “HYDRA”, providing protection to a MV in the GoA, engaged 2 UAVs posing an imminent threat to the freedom of navigation. 1st UAV was shot down, while 2nd changed its course. The action was effective in avoiding any damage to seafarers & merchant shipping. pic.twitter.com/yfmjNbR9ud

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) April 25, 2024