Το νέο αντί – drone στη φρεγάτα «ΨΑΡΑ» και ο ρόλος της ΕΑΒ πριν αναχωρήσει για την Ερυθρά Θάλασσα

Εξοπλισμένη με ισχυρότατα αντι –drone συστήματα αναμένεται να αναχωρήσει για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Ψαρά» προκειμένου να αντικαταστήσει την φρεγάτα «Ύδρα», η οποία συμπληρώνει τρεις μήνες στο πεδίο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στην φρεγάτα «Ψαρά» έχει εγκατασταθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ένα σύστημα αντί –drone που δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα στο Ναυτικό, ωστόσο όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζεται εξαιρετικό και αξιόπιστο και σε κάθε δοκιμή που έγινε ήταν απόλυτα επιτυχές.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές το εν λόγω σύστημα δεν λειτουργεί μόνο σαν σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά έχει «καταπληκτικές επιδόσεις» εντοπισμού διαφόρων εκπομπών.

Το σύστημα λειτουργεί με παθητικό δέκτη, ο οποίος εντοπίζει το drone και στη συνέχεια προκαλούνται οι παρεμβολές.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in παρά το ότι το συγκεκτριμένο αντι – drone δεν αποτελεί έκδοση για το Ναυτικό η ΕΑΒ πραγματοποίησε τις απαραίτητες εργασίες ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί σε πρώτη φάση στη φρεγάτα «Ψαρά» και στη συνέχεια θα το αναπτύξει και σε «ναυτική version». Σημείωναν άλλωστε ότι ο ρόλος της ΕΑΒ είναι ακριβώς αυτός «να υπηρετεί τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Η αντικατάσταση της φρεγάτας «Ύδρα» από τη φρεγάτα «Ψαρά» αναμένεται να γίνει εντός του Ιουνίου, με τα σενάρια που εξετάζονται να είναι η αλλαγή να γίνει είτε με επιστροφή της «Ύδρα» σε ελληνικό ναύσταθμο και με την αναχώρηση της «Ψαρά» να ακολουθεί, είτε η αλλαγή να γίνει στην περιοχή που λαμβάνει χώρα η επιχείρηση «Ασπίδες».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντως το δικό τους ρόλο θα παίξουν και οι εκλογές, με αρκετούς να ποντάρουν ότι η αλλαγή θα γίνει σε ελληνικό ναύσταθμο στον οποίο θα βρεθούν και οι δύο φρεγάτες για κάποιες μέρες, προκειμένου να μεταφερθούν και κάποια συστήματα από την «Ύδρα» στην «Ψαρά» και η αναχώρηση θα γίνει τελικά μετά την 9η Ιούνη, με τις εκλογές να παίζουν το δικό τους ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική φρεγάτα «Ύδρα» εντάχθηκε στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στις 3 Μαρτίου 2024 και στις 11 Μαρτίου στο πλοίο – που έπλεε στον Κόλπο του Άντεν – βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για να δει τις συνθήκες επιχειρήσεων.

On 03 March 2024, the Greek frigate HYDRA deployed in the area of Red Sea and joined the Operation EUNAVOR ASPIDES.

EUNAVFOR ASPIDES has a defensive mandate, to protect shipping targeted by attacks at sea or air. #eunavforaspides #RedSea #frigatehydra #eeas #aspides pic.twitter.com/vb1dcoTKrS

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 5, 2024