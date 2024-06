«Φρικτές» είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην αλ-Μαουάσι, την περιοχή στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες Παλαιστίνιοι μετά την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα, καθώς υπάρχει κατά μέσο όρο μία τουαλέτα για 4.000 ανθρώπους, κατήγγειλε σήμερα η Oxfam.

«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τόσο φρικτές που στην αλ Μαουάσι υπάρχουν μόλις 121 τουαλέτες για 500.000 ανθρώπους, κάτι που σημαίνει ότι 4.130 άνθρωποι πρέπει να μοιραστούν μία τουαλέτα», τόνισε η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Η κατάσταση είναι απάνθρωπη. Οι συνθήκες ανυπόφορες, δεν υπάρχει καθαρό νερό, οι άνθρωποι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό», περιγράφει στην ανακοίνωση η Μέερα, μία εργαζόμενη στην Oxfam που ζει πλέον στην αλ-Μαουάσι αφού έχει εκτοπιστεί επτά φορές από τον Οκτώβριο.

Χθες Δευτέρα ένας καταυλισμός εκτοπισμένων στη Χαν Γιουνίς, επίσης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πλημμύρισε από λύματα, αφού έσπασε αγωγός. Οι κάτοικοί του προσπαθούσαν με μικρά δοχεία ή πλαστικά μπουκάλια να βγάλουν τα βρόμικα νερά από τις σκηνές τους.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Oxfam στο Χ:

Rafah in South Gaza became a refuge for over half of the population seeking safety. Now, the Israeli ground invasion has forced more than 800,000 to evacuate again with nowhere safe to go. The Israeli government must adhere to the ICJ’s order & halt the offensive. #CeasefireNOW. pic.twitter.com/5fRr3yDIRu

— Oxfam International (@Oxfam) June 4, 2024