Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Χεζμπολάχ μετά τις πυρκαγιές στο βόρειο μέρος της χώρας

Μια φαινομενικά «επίθεση ρουτίνας» της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα έξω από την περιοχή Κιριάτ Σμόνα εξελίσσεται σε κόλαση μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πολλές ώρες μετά, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο βόρειο Ισραήλ ως αποτέλεσμα των επιθέσεων με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο σήμερα.

Κόλαση αναμένεται και πολιτικά με σφοδρές επικρίσεις κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αν βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο πριν, τώρα με τις πυρκαγιές το πολιτικό του μέλλον γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο.

Ορισμένα σπίτια φλέγονται στην Κιριάτ Σμόνα των 22.000 κατοίκων, με τις πυροσβεστικές ομάδες να έχουν εξαπλωθεί σε όλη την πόλη που έχει κυρίως εκκενωθεί για να ελέγξουν τις φλόγες. Στο κιμπούτς Kfar GIladi, βόρεια της πόλης, βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια τοπική ομάδα ασφαλείας να δίνει μάχη με τις φλόγες που εισβάλλουν στην κοινότητα. Σπίτια ήδη καίγονται καθώς και πιθανώς μια στρατιωτική βάση κοντά στους οικισμούς Μαργκαλιότ.

Fires began after multiple rockets were fired into Israel from southern Lebanon.

Parts of Northern Israel are currently burning with raging fires spreading rapidly, engulfing homes and farmland.

Israel is on FIRE.

Τυχεροί στην ατυχία τους είναι κάποιοι κάτοικοι, καθώς μεγάλο μέρος των κοινοτήτων είχε εκκενώσει ήδη το βόρειο Ισραήλ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με την Χεζμπολάχ, οπότε ευτυχώς πολλοί άμαχοι είναι ασφαλείς από τις φλόγες.

Στην τελευταία ενημέρωση υπήρχαν 15 ενεργά μέτωπα, μόνο στην περιοχή της Γαλιλαίας και του Γκολάν, ενώ η θερμοκρασία σήμερα άγγιξε τους 44 βαθμούς κελσίου. Επτά εστίας πυρκαγιάς υπάρχουν στην περιοχή Κιριάτ Σμόνα. Στην ίδια περιοχή κατέρρευσαν και οι τηλεπικοινωνίες.

Πυρκαγιές αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές στο βουνό Αντίρ και Αμιάντ, με αποτέλεσμα να κλείσουν σημαντικοί οδικοί άξονες στην περιοχή της Γαλιλαίας. Ομάδες υποστήριξης αποστέλλονται από άλλες περιοχές για να παράσχουν βοήθεια. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δυνάμεις «εκκενώνουν σπίτια, διευθύνουν την κυκλοφορία και πραγματοποιούν σαρώσεις διαφόρων περιοχών, ενώ οι πυροσβέστες με τη βοήθεια άλλων βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης κατακεραύνωσε την κυβέρνηση Νετανιάχου μετά την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ που προκάλεσε πυρκαγιές στο βόρειο Ισραήλ.

«Ο βορράς τυλίγεται στις φλόγες και η ισραηλινή αποτροπή καίγεται μαζί της», έγραψε ο Λαπίντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, κανένα σχέδιο για την επιστροφή των κατοίκων στο βορρά, καμία διαχείριση, καμία στρατηγική. Μια κυβέρνηση απόλυτης ανομίας».

Οι συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, προσεγγίζοντας αρκετές οικιστικές μονάδες και χωριά του βορείου Ισραήλ λόγω των ξηρoθερμικών συνθηκών και των ανέμων.

Footage of the fires, still raging in northern Israel due to rockets launched by Hezbollah.

The fires continue to spread, engulfing several settlement units due to dry weather conditions and winds. pic.twitter.com/cTAsm7C18g

