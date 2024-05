Ένας βομβαρδισμός από ουκρανικές δυνάμεις αργά το βράδυ σκότωσε τρεις ανθρώπους, τραυμάτισε επτά ακόμη και προκάλεσε μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην κατεχόμενη από την Ρωσία ουκρανική επαρχία Λουχάνσκ, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους διορισμένους από την Μόσχα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ εναντίον της ειρηνικής πόλης Ρόβενσκι», έγραψε στο Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα περιφερειακός κυβερνήτης, Λεονίντ Πασέχνικ. «Εξαιτίας του βομβαρδισμού, η δεξαμενή πετρελαίου τυλίχτηκε από τις φλόγες και κοντινά σπίτια υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.

Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια επίθεση μέσα σε τρεις ημέρες. Την Τετάρτη, ένα πλήγμα σε δεξαμενή πετρελαίου στο περιφερειακό κέντρο του Λουχάνσκ τραυμάτισε πέντε άτομα.

Ουκρανοί μπλόγκερς και κανάλια στο Telegram ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες από το ουκρανικό πλήγμα, με εικόνες να δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά.

Ukraine 🇺🇦 struck an oil depot in Rovenky, Luhansk Oblast, 115km from the front, with ATACMS Cluster Missiles

The damage is significant, and there are potential targets around the oil depot

Coordinates: 48.0942280, 39.3611910 pic.twitter.com/huyE8KuUYU

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) May 10, 2024