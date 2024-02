ΗΠΑ: «Εκστρατεία» μεγάλης διάρκειας τα αντίποινα στο Ιράν – Εγκρίθηκαν οι επιθέσεις

Ως θέμα ελάχιστων ημερών κρίνεται η έναρξη των αντιποίνων που θα εξαπολύσουν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στους τρεις νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στο «ιρανικό» πλήγμα που έγινε στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, την περασμένη Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, η Ουάσινγκτον έδωσε την άδεια στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να εξαπολύσουν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων σε Ιρακ και Συρία. Την είδηση μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμφώνησε ως προς την εκτέλεση των επιχειρήσεων, αφήνοντας στο Πεντάγωνο την απόφαση για το χρονικό σημείο των αποστολών.

Αργότερα, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης των ΗΠΑ ως αντίποινα για το χτύπημα με drone που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία.

«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν θα ξεκινήσουμε οποιονδήποτε πόλεμο, αλλά αν μια χώρα, μια σκληρή δύναμη θέλει να μας εκφοβίσει, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά», δήλωσε ο Ραΐσι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ναυτική βάση του Κόλπου που διαχειρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης.

Η «στρατιωτική ισχύς του Ιράν στην περιοχή δεν αποτέλεσε και δεν είναι απειλή για καμία χώρα», αλλά λειτουργεί ως πηγή ασφάλειας στην οποία οι χώρες της περιοχής μπορούν να βασίζονται και να εμπιστεύονται, είπε καθώς περιηγήθηκε στη βάση στο Μπαντάρ Αμπάς.

«Σήμερα, ο εχθρός δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα εναντίον μας επειδή γνωρίζει ότι οι δυνάμεις μας είναι ισχυρές και ικανές». Οι αντιδράσεις του Ραΐσι έρχονται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για εγκεκριμένο αμερικανικό σχέδιο επίθεσης, με στόχους που σχετίζονται με το Ιράν, στο Ιράκ και τη Συρία.

Οι καιρικές συνθήκες θα είναι μεταξύ των κριτηρίων που θα προσδιορίσουν το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πλήγματα σε κακές καιρικές συνθήκες, αλλά προτιμούν να έχουν καλύτερη ορατότητα επιλεγμένων στόχων ως προστασία από ακούσια χτυπήματα αμάχων στην περιοχή.

Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ – οργάνωση που οποία πιστεύεται ότι περιέχει πολλές ομάδες που έχουν οπλιστεί, χρηματοδοτηθεί και εκπαιδευτεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS News πως ένα ακόμη drone καταρρίφθηκε τη νύχτα της Τετάρτης πάνω από τον Κόλπο του Άντεν, ενώ ένα εκρηκτικό θαλάσσιο drone καταστράφηκε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται για το παραπάνω πλήγμα, δηλαδή ότι το έκαναν «ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχύει και με τα πλήγματα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Επί της ουσίας δηλαδή, εμμέσως, οι ΗΠΑ και το Ιράν ήδη χτυπιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, οι μεν «διά αντιπροσώπων», δηλαδή των Χούθι, που «υποστηρίζονται από το Ιράν», και οι δε διά του πολεμικού ναυτικού τους.

Νωρίτερα την Τετάρτη, αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε «τρία ιρανικά UAVs» και βαλλιστικό πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε μέσω Twitter το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Περί τις 20:30 (σ.σ.: ώρα Σανάα· 19:30 ώρα Ελλάδας) οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας […] Ο πύραυλος καταρρίφθηκε από το USS Carney (DDG 64)», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της CENTCOM.

Προτού συμπληρωθεί μια ώρα, στις 21:10 (σ.σ.: 20:10) το ίδιο αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ «κατέρριψε τρία ιρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» τα οποία βρίσκονταν «κοντά» του, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν ήταν οπλισμένα ή όχι. «Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», σημειώνεται πάντως στο δελτίο Τύπου.

Κι ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει επακριβώς τους στόχους για τ’ αντίποινα εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ομάδων που ευθύνονται για την επίθεση στην Ιορδανία, αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον τα περιγράφουν ως «εκστρατεία» που θα μπορούσε να διαρκέσει «εβδομάδες».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, οι στόχοι αναμένεται να περιλαμβάνουν ιρανικούς στόχους εκτός Ιράν και η εκστρατεία θα περιλαμβάνει τόσο κινητικά χτυπήματα όσο και κυβερνοεπιχειρήσεις. Οι στόχοι είναι πιθανό να βρίσκονται σε πολλά μέρη, σε πολλές χώρες και τοποθεσίες.

Ο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι είχε αποφασίσει πώς θα αντιδράσει για την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, η οποία σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μόλις αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει σε προεκλογική εκστρατεία στην Φλόριδα, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για την απόφασή του, η οποία λήφθηκε μετά από διαβουλεύσεις με υψηλόβαθμους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο.

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε δηλώσεις άλλων αξιωματούχων ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν πόλεμο με το Ιράν. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, είχε επιβεβαιώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν «πολλαπλά» αντίποινα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά την οποία σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιορδανία την Κυριακή.

Για την επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε κατηγορήσει οργανώσεις που στηρίζονται από το Ιράν. «Είναι πολύ πιθανό να δείτε μια κλιμακούμενη απάντηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλαπλές ενέργειες, όχι μία ενέργεια», τόνισε αργότερα ο Κίρμπι.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία που έχουν ήδη εξαπολύσει οι Σύμμαχοί έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση για την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ. Εάν ο πόλεμος του ακροδεξιού σχήματος του Νετανιάχου κατά της Γάζας δεν τελειώσει σύντομα και δεν χαραχθεί ένας ξεκάθαρος δρόμος για μια δίκαιη διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος, η Ουάσιγκτον θα αντιμετωπίσει μια περιοχή όπου η οργή εναντίον του ισραηλινού καθεστώτος έχει εξαπλωθεί παντού, μ’ επικεφαλής ένοπλων ομάδων ν’ απειλούν με «κόλαση φωτιάς».

Η επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Γάζα στον Λίβανο ή την Υεμένη τροφοδοτεί επίσης αυτή την οργή, πυροδοτεί περαιτέρω την κοινή γνώμη και αυξάνει την επιρροή του άξονα αντίστασης στην περιοχή. Από την άλλη, η αύξηση της δημοτικότητας του Ιράν και του άξονα αντίστασης στον αραβικό κόσμο εκτιμάται ως δεδομένη, γεγονός που εδραιώνει περαιτέρω την επιρροή της Τεχεράνης εν όψει μιας πιθανής περιφερειακής έντασης με σημαντική εμπλοκή της Δύσης.

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι αναφέρθηκε έκρηξη σε απόσταση από τη δεξιά πλευρά σκάφους, δυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης.

Η UKMTO ανέφερε ότι το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή. Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν πύραυλο από στρατόπεδο στην ελεγχόμενη από τους Χούθι πόλη Ιμπ, στην κεντρική Υεμένη, προς τη θάλασσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν μαχητές Χούθι, που ελέγχουν τα πλέον πολυπληθή τμήματα της Υεμένης, έχουν εξαπολύσει κύμα επιθέσεων με drones με εκρηκτικά και με πυραύλους κατά εμπορικών σκαφών στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν τις τελευταίες εβδομάδες, κάνοντας λόγο για απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και για ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

UKMTO Warning Incident 026 update 001

ATTACKhttps://t.co/XsgrK5uW2N

UKMTO has received a report of an incident 57NM west of Al Hudaydah, Yemen. Master reports an explosion a distance off the vessel’s starboard side. Vessel and crew are safe.#Marimesecurity #MarSec pic.twitter.com/7y1GK8rFQ6

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 1, 2024