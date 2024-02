Πόλεμος στη Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο νοσοκομείο Αλ-Άμαλ στη Χαν Γιουνίς

Οι ισραηλινές δυνάμεις εφόρμησαν σήμερα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την οποία πολιορκούν εδώ και εβδομάδες, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, που διαχειρίζεται το ίδρυμα.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν έφοδο στο νοσοκομείο Αλ-Άμαλ και άρχισαν να το ερευνούν», «δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τις ομάδες μας στο εσωτερικό», αναφέρει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ένα δελτίο τύπου.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Ερυθράς Ημισελήνου:

🚨 Complete loss of communication with the Palestine Red Crescent teams working at Al-Amal Hospital following the occupation invasion of the hospital.#Gaza #NotATarget ❌#Save_AlAmal_Hospital

— PRCS (@PalestineRCS) February 9, 2024