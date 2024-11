Η παράδοση ναρκών κατά προσωπικού στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ αποτελεί πρωτοφανή «πρόκληση» για τη Σύμβαση της Οτάβας, η οποία απαγορεύει αυτού του είδους τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, προειδοποίησαν οι χώρες που την έχουν υπογράψει.

«Στη διάρκεια των 25 ετών που πέρασαν από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση, αυτή η ιστορική συμφωνία ανθρωπιστικού αφοπλισμού δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο μεγάλη πρόκληση», αναφέρεται σε ανακοίνωση με χθεσινή ημερομηνία, η οποία κάνει λόγο για «ανησυχητική εξέλιξη».

Στη Σιέμ Ρεάπ της Καμπότζης διεξάγεται από τη Δευτέρα η 5η Διάσκεψη της Σύμβαση της Οτάβας, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και εξετάζει την πρόοδο της σύμβασης αυτής, η οποία απαγορεύει την απόκτηση, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού.

Τη Σύμβαση έχουν υπογράψει 164 χώρες και περιοχές, ανάμεσά τους η Ουκρανία, αλλά όχι η Ρωσία και οι ΗΠΑ.

«Η αποδοχή ενός απαγορευμένου όπλου αποτελεί άμεση παραβίαση της συνθήκης από ένα κράτος το οποίο την έχει υπογράψει», πρόσθετε η ανακοίνωση σε μια αναφορά στην Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ukraine’s acceptance of landmines is a huge test for the Mine Ban Treaty. Will States Parties defend the ban on landmines or make excuses for allies? @MineBanTreaty #MineFreeWorld #ICBL

— ICBL (@minefreeworld) November 25, 2024