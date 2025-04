Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον του Καναδού ομολόγου του, Μαρκ Κάρνεϊ μετά από σχόλιο που έκανε για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων απάντησε σε ερώτηση παρευρισκόμενου σε προεκλογική εκδήλωση σχετικά με τη «γενοκτονία» στη Γάζα.

«Το γνωρίζω, γι’ αυτό έχουμε εμπάργκο όπλων», είπε χαρακτηριστικά ο Κάρνεϊ, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν το όνομά του μετά την απάντησή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγραψε στο Χ μετά τη δήλωση του Κάρνεϊ: «Ο Καναδάς ήταν πάντα με το μέρος του πολιτισμού. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο κ. Κάρνεϊ. Αλλά αντί να υποστηρίξει το Ισραήλ, μια δημοκρατία που διεξάγει έναν δίκαιο πόλεμο με δίκαια μέσα εναντίον των βαρβάρων της Χαμάς, επιτίθεται στο ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος».

«Κύριε Κάρνεϊ, ανακαλέστε την ανεύθυνη δήλωσή σας!», ζήτησε ο Νετανιάχου.

Η ανάρτηση στο Χ:

Canada has always sided with civilization. So should Mr. Carney. But instead of supporting Israel, a democracy that is fighting a just war with just means against the barbarians of Hamas, he attacks the one and only Jewish state. Mr. Carney, backtrack your irresponsible… https://t.co/27ZcXjew85

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2025