Ισραήλ: Πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας ζητούν την επιστροφή των ομήρων, ακόμη και με τερματισμό του πολέμου

Περίπου 1.000 εν ενεργεία και απόστρατοι πιλότοι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε ανοιχτή επιστολή τους ζήτησαν από την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει διακοπή του πολέμου.

Στρατιωτικός αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι οι έφεδροι πιλότοι που συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων, ακόμη και αν αυτό σημαίνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, θα αποταχθούν από την Πολεμική Αεροπορία.

«Με την πλήρη υποστήριξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο Διοικητής της IAF (σ.σ. Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) αποφάσισε ότι όποιος εν ενεργεία έφεδρος υπέγραψε την επιστολή δεν θα μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί», είπε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την είδηση μεταδίδουν κι άλλα διεθνή μέσα:

The Israeli Air Force is to discharge all reservists who signed an open letter against the war in the #Gaza Strip. In several newspapers in Israel almost a thousand (former) reservists of the air force called for an end to the war and the return of the hostages @CNN pic.twitter.com/inTPQyc7vJ

— The Mirror (@GLeibniz1716) April 10, 2025