Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να διαπραγματευτούν με τη Χαμάς για την απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου, Ίνταν Αλεξάντερ και την παράδοση τεσσάρων σορών ομήρων με αμερικανική υπηκοότητα, σύμφωνα με τους New York Times.

Η αμερικάνικη πρόταση έγινε τον Μάρτιο, ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παλαιστινιακή οργάνωση δεν απάντησε μέσα στο χρονικό περιθώριο που της είχαν θέσει Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αναλυτικότερα, έξι πηγές υπό το καθεστώς ανωνυμίας είπαν στους New YorkTimes, ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε να απελευθερώσει τον Αλεξάντερ, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Νιου Τζέρσεϊ και είχε απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Μάλιστα, ήθελε να το επιτύχει πριν από την ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο στις 5 Μαρτίου.

Ο Άνταμ Μπούλερ, επιχειρηματίας και υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, πέταξε στο Κατάρ με την ομάδα του για να συναντηθεί απευθείας με τη Χαμάς – μια παρέκκλιση από την πολιτική των ΗΠΑ να μην διαπραγματεύονται απευθείας με την οργάνωση, την οποία χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, ο Μπούλερ φέρεται να συναντήθηκε τρεις φορές με αξιωματούχους της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο ανώτατος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι θα ζητήσει την απελευθέρωση 250 Παλαιστίνιων κρατουμένων – μεταξύ των οποίων 100 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης – για τον Αλεξάντερ ως πράξη καλής θέλησης και ως μέτρο εξοικονόμησης χρόνου. Κανονικά, είπε, θα ζητούσε 500 κρατούμενους για κάποιον σαν τον Αλεξάντερ, ο οποίος είναι ένας 21χρονος στρατιώτης.

Ο Μπούλερ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να απελευθερώσουν 100 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 150 κρατούμενους χαμηλότερου επιπέδου ασφάλειας σε αντάλλαγμα για τον Αλεξάντερ, αλλά δεν είχε διαβουλευτεί για τη συμφωνία αυτή με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διέρρευσαν στον Τύπο ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς, προκειμένου να τις σαμποτάρουν.

Μέχρι τις 5 Μαρτίου, την ημερομηνία της τελευταίας συνάντησης του Μπούλερ με τη Χαμάς, η αμερικανική πλευρά δεν πίστευε πλέον ότι αυτή η συμφωνία ήταν εφικτή και πρότεινε την απελευθέρωση 100 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για τον Αλεξάντερ, ακόμη και αν δεν εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Στο πλαίσιο της προσφοράς, οι παραδόσεις βοήθειας – τις οποίες το Ισραήλ μόλις είχε σταματήσει – θα ξανάρχιζαν και Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά θα απελευθερώνονταν από τις ισραηλινές φυλακές με αντάλλαγμα τις σορούς των Ιτάι Τσεν, Γκάντι Χαγκάι, Τζούντι Γουάινστιν Χαγκάι και Ομέρ Νέουτρα.

Δείτε πρόσφατη ανάρτηση του Μπούλερ για τους ομήρους:

There are 5 AMERICANS and 59 INNOCENT HOSTAGES held by the terrorist group Hamas. We will NOT stop until they are home with their families. pic.twitter.com/NmhLk4A4Il

— Adam Boehler (@aboehler) April 9, 2025