Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) γειτονιά στη Δαμασκό της Συρίας, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με συριακά Μέσα Ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

🚨 Damascus:

Several injuries and casualties have been reported after explosions occurred in the Mezzeh 86 area in the capital, Damascus. pic.twitter.com/k1J12337KE — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) November 14, 2025

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

🚨JUST IN: Explosion in the Al-Mazzeh neighborhood in Damascus: suspected assassination. An explosion was heard a short time ago in an apartment on the third floor of a building near the Fadi supermarket in the Ein al-Khrom district in the Al-Mazzeh 86 neighborhood in Damascus,… pic.twitter.com/ONSjN8SjLR — Raylan Givens (@JewishWarrior13) November 14, 2025

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.