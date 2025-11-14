Συρία: Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Aνεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.
Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) γειτονιά στη Δαμασκό της Συρίας, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.
Σύμφωνα με συριακά Μέσα Ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
🚨 Damascus:
Several injuries and casualties have been reported after explosions occurred in the Mezzeh 86 area in the capital, Damascus. pic.twitter.com/k1J12337KE
— Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) November 14, 2025
Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.
🚨JUST IN: Explosion in the Al-Mazzeh neighborhood in Damascus: suspected assassination. An explosion was heard a short time ago in an apartment on the third floor of a building near the Fadi supermarket in the Ein al-Khrom district in the Al-Mazzeh 86 neighborhood in Damascus,… pic.twitter.com/ONSjN8SjLR
— Raylan Givens (@JewishWarrior13) November 14, 2025
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.
