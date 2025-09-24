newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συρία: Κοντά σε συμφωνία «αποκλιμάκωσης» Δαμασκός και Τελ Αβίβ, λέει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:39

Συρία: Κοντά σε συμφωνία «αποκλιμάκωσης» Δαμασκός και Τελ Αβίβ, λέει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ

Ο Τομ Μπάρακ παρουσιάστηκε αισιόδοξος για σύναψη συμφωνίας ανάμεσα σε Συρία και Ισραήλ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

Η Συρία και το Ισραήλ είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας για «αποκλιμάκωση» με την οποία το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του ενώ η Συρία θα συμφωνήσει να μη μεταφέρει κοντά στα ισραηλινά σύνορα μηχανικό ή βαρύ εξοπλισμό, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ανώτερος Αμερικανός απεσταλμένος.

«Νομίζω ότι όλες οι πλευρές την προσεγγίζουν καλή τη πίστει»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ είπε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας ασφαλείας την οποία διαπραγματεύονται οι δύο χώρες.

Η Συρία και το Ισραήλ έχουν συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για την οποία η Δαμασκός ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει την αναστολή των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν εισβάλει στη νότια Συρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να συνάψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα ανακοινώνονταν αυτή την εβδομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος και η διαδικασία έχει καθυστερήσει εξαιτίας της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς Ρος Ασανά που γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα, είπε ο Μπάρακ.

«Νομίζω ότι όλες οι πλευρές την προσεγγίζουν καλή τη πίστει», σχολίασε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Αντίπαλες χώρες για δεκαετίες Ισραήλ και Συρία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ και η Συρία είναι δύο αντίπαλες χώρες της Μέσης Ανατολής επί δεκαετίες. Παρά την ανατροπή του επί μακρόν προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, παραμένουν οι εδαφικές αντιπαραθέσεις τους και η βαθιά ριζωμένη πολιτική δυσπιστία ανάμεσά τους.

Το Ισραήλ διάκειται εχθρικά απέναντι στη νέα κυβέρνηση της Συρίας υπογραμμίζοντας τους πρώην τζιχαντιστικούς δεσμούς του προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα και έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον να κρατήσει τη χώρα αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Έπειτα από μήνες παραβίασης της αποστρατικοποιημένης ζώνης, το Ισραήλ αποχώρησε από τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974 στις 8 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ανατράπηκε ο Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών. Έπληξε συριακούς στρατιωτικούς στόχους και έστειλε στρατό σε πολλά χωριά στα περίχωρα της Δαμασκού σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Έκτοτε το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 πλήγματα με στόχο τη Συρία και τουλάχιστον 400 χερσαίες επιδρομές, είπε ο Σάρα την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας λίγο πριν από τον Μπάρακ σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Σάρα, ένας πρώην αρχηγός της Αλ Κάιντα ο οποίος ηγήθηκε των δυνάμεων των ανταρτών για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Άσαντ τον περασμένο χρόνο, εξέφρασε ανησυχία ότι το Ισραήλ πιθανόν να καθυστερεί τις συνομιλίες.

«Φοβόμαστε το Ισραήλ. Μας ανησυχεί το Ισραήλ. Δεν είναι το ανάποδο», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
«Για την Ελευθερία της Σκέψης» 24.09.25

Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ

Από το σύμβολο της ακροδεξιάς έως τους ατρόμητους δημοσιογράφους σε ζώνες συγκρούσεων: Ποιος θα λάβει το υψηλότερο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα διεκδικήσει 50.000 ευρώ;

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ διοργανώνουν συνάντηση για τη Λιβύη με τη συμμετοχή όλων, και Τουρκίας, πλην Ελλάδας
Νέα Υόρκη 24.09.25

Σε συνάντηση των ΗΠΑ για τη Λιβύη ήταν όλοι εκεί, και η Τουρκία, πλην Ελλάδας

Οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η εξήγηση του ΟΗΕ για τις ατυχίες του Τραμπ με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα
Εξηγήσεις 24.09.25

Ο ΟΗΕ βάζει στη θέση τους κυλιόμενη σκάλα, τηλεϋποβολέα και... Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε μέχρι και απολύσεις για την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας στην οποία θα ανέβαινε ο Τραμπ, αλλά ο ΟΗΕ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την... πηγή του κακού.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του
Στον Πειραιά 24.09.25

Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά - Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Εκιτικέ χάρισε στη Λίβερπουλ τη νίκη επί της Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ, αλλά με τον πανηγυρισμό του είδε δεύτερη κίτρινη και θα χάσει το μεγάλο ματς με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator

Μετά από σχεδόν δίμηνη διακοπή αρχίζει και πάλι η δίκη για το σκάνδαλο του Predator. Οι καθυστερήσεις στη μετάφραση του θεσπίσματος, οι στόχοι των παρακολουθήσεων και τα κενά στην έρευνα της δικαιοσύνης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο