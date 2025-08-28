Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ εργάζεται για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας στη Συρία, που θα εκτείνεται από τα Υψώματα του Γκολάν έως το νότιο τμήμα της Δαμασκού, καθώς και για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου με στόχο τη στήριξη της κοινότητας των Δρούζων.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στο Τζούλις, στο βόρειο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον πνευματικό ηγέτη των Δρούζων της χώρας, σεΐχη Μοβάφακ Ταρίφ, καθώς και με τοπικούς ηγέτες και μέλη της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το JNS.org, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ έχει τρεις βασικούς στόχους: την προστασία των Δρούζων στη συριακή επαρχία Σουέιντα και πέραν αυτής, τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας από το Γκολάν έως τη Δαμασκό, και τη διασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας, περιλαμβανομένων τροφίμων, οικοδομικών υλικών και ιατρικού εξοπλισμού.

Ιστορική διάσταση και ανθρωπιστική ευθύνη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σφαγές που υπέστησαν οι Δρούζοι από ένοπλες ομάδες στη Συρία, λέγοντας:

«Είμαστε αδέλφια. Δεν θα άπλωνε το Ισραήλ το χέρι του για να σώσει τους Δρούζους αδελφούς μας; Όταν κατάλαβα το μέγεθος της καταστροφής, ενεργήσαμε αμέσως».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνομιλία του με τον σεΐχη Μοβάφακ Ταρίφ, ο οποίος του είπε: «Οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα φώναζαν για βοήθεια και κανείς δεν ήρθε. Το Ισραήλ πρέπει να έρθει». Ο Νετανιάχου το χαρακτήρισε «βέλος στην καρδιά», επισημαίνοντας την ηθική υποχρέωση του Ισραήλ να σταθεί στο πλευρό των Δρούζων.

Στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στη Δαμασκό και την Κουνέιτρα

Την ίδια στιγμή, αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εντατικοποίηση της δραστηριότητας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Συρία, με επιθέσεις γύρω από τη Δαμασκό, τη Σουέιντα, την Αλ-Κισουά και την Κουνέιτρα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, υπαινίχθηκε την Πέμπτη στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Οι δυνάμεις μας επιχειρούν μέρα και νύχτα σε όλες τις ζώνες μάχης για την ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε.

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε τοποθεσίες που είχαν ήδη βομβαρδιστεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για παραμονή στρατιωτών επί δύο ώρες στην περιοχή.

Επαναλαμβανόμενες επιδρομές και απώλειες

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε περίπου 15 επιθέσεις νότια της Δαμασκού, στοχεύοντας εγκαταστάσεις του συριακού στρατού, με σκοπό την προετοιμασία αποβίβασης στρατευμάτων με ελικόπτερα.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν μονάδα κοντά στην Αλ-Κισουά, με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ στρατιωτών, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο SANA.

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιβεβαίωσε ότι στην περιοχή υπήρχαν αποθήκες όπλων που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές η βάση είχε αξιοποιηθεί από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες.

Η στρατηγική σημασία του όρους Χερμών

Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να παραμείνει στις θέσεις του στο όρος Χερμών και στη ζώνη ασφαλείας, για την προστασία των κοινοτήτων του Γκολάν και της Γαλιλαίας. Όπως σημείωσε ο υπουργός Άμυνας Κατζ, αυτό αποτελεί «κεντρικό δίδαγμα» από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην κορυφή του Χερμών και στη ζώνη ασφαλείας επ’ αόριστον, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των βόρειων κοινοτήτων και όλων των κατοίκων του Ισραήλ», δήλωσε πρόσφατα.

Η διάσταση των διαπραγματεύσεων με τη Συρία

Παράλληλα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα αναφέρθηκε σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των συμφωνιών ασφαλείας με το Ισραήλ, στη βάση της Συμφωνίας Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974, που είχε τερματίσει τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

Αν και σημείωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες για ειρηνευτική συμφωνία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαισίου του 1974, εφόσον αυτό κριθεί προς όφελος της Συρίας και της περιοχής.