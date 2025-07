Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη νότια Συρία παρά την «άμεση εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο de facto πρόεδρος της χώρας Άχμεντ Αλ Σάρα.

Σύμφωνα με αναφορές, το Σάββατο Δρούζοι μαχητές απώθησαν ένοπλους Βεδουίνους από την πόλη Σουέιντα, αλλά οι μάχες συνεχίστηκαν σε άλλα μέρη της επαρχίας.

Το BBC αναφέρει ότι αυτό δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον Αλ Σάρα κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον των Δρούζων.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, 940 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις.

Όλες οι πλευρές κατηγορούνται για φρικαλεότητες, όπως σημειώνει το BBC.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να σταματήσουν «οι βιασμοί και οι σφαγές αθώων ανθρώπων» στη Συρία, σε ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο.

Ο Ρούμπιο έγραψε: «Εάν οι αρχές στη Δαμασκό θέλουν να διατηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα για την επίτευξη μιας ενωμένης, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής Συρίας, απαλλαγμένης από το ISIS (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος) και τον ιρανικό έλεγχο, πρέπει να βοηθήσουν να τερματιστεί αυτή η συμφορά, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους για να εμποδίσουν το ISIS και οποιουσδήποτε άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στην περιοχή και να πραγματοποιήσουν σφαγές».

«Και πρέπει να καταστήσουν υπεύθυνους και να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης οποιονδήποτε είναι ένοχος για φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στις τάξεις τους», πρόσθεσε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης.

Η ανάρτηση του Ρούμπιο στο Χ:

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.

The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.

If authorities in…

— Marco Rubio (@marcorubio) July 20, 2025