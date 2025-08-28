Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ χθες Τετάρτη σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες στην Κίσουα, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, πρωτεύουσα της Συρίας, σύμφωνα με δύο συριακές στρατιωτικές πηγές και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο El Ekhbariya, πραγματοποιώντας έτσι τη δεύτερη επίθεσή του μέσα ένα 24ωρο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η περιοχή Κίσουα και η Τζαμπάλ Μάνεα ήταν μεταξύ των σημαντικότερων στρατιωτικών φυλακίων που χρησιμοποιούσαν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά την εποχή Ασαντ.

Τα ισραηλινά πλήγματα αποτελούν μέρος «των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών της ισραηλινής κατοχής»

Οταν ρωτήθηκε o ισραηλινός στρατός, εκπρόσωπός του δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές».

Νωρίτερα χθες στη Δαμασκό, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι στρατιώτες, τονίζοντας ότι η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ στην περιοχή Κίσουα, αποτελεί μέρος «των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών της ισραηλινής κατοχής που στοχεύει στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

#Israel has once again launched strikes on army barracks in Kiswa, near Damascus.

So far, President #Trump and Special Envoy Tom Barrack have failed to rein in Netanyahu and his extremist regime! If Trump is truly serious about ending the forever wars, he must confront the… pic.twitter.com/QWVVO2ZVgY — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) August 27, 2025

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Αμυνας, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κίσουα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει αυτά τα πλήγματα.

Israeli Deep-Strike & Landing Operation – Damascus Countryside Syrian sources report a sustained, multi-axis Israeli offensive south of the capital, with at least 10 separate airstrikes in and around Al-Kiswah, Qatana, and Mount Al-Manea. The sequence began with two hostile… pic.twitter.com/NiXs7vcVJW — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) August 27, 2025

Χτύπησε και τους διασώστες

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη κοντά στη Δαμασκό, και είχαν στόχο μια στρατιωτική βάση και στη συνέχεια τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιδρομές του στη νότια Συρία και τα τελευταία πλήγματα συμπίπτουν με τις συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ της Δαμασκού και του εδώ και δεκαετίες εχθρού της, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των εντάσεων.

This is the sound of IDF helicopters near Damascus, according to local Syrians. Dozens of Israeli soldiers operated for more than two hours at a military base in the Syrian capital area. pic.twitter.com/K1l3isO2Hy — Documenting Israel (@DocumentIsrael) August 27, 2025

Το Ισραήλ και η Συρία, που βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο από το 1948, πραγματοποίησαν απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ εν μέσω αναφορών για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει πλήγματα στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Ασαντ στις αρχές Δεκεμβρίου.