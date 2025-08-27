Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις στρατιώτες του συριακού στρατού, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο τη νότια Συρία και τα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού την Τρίτη, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Αμυνας και κρατικό μέσο ενημέρωσης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδίκασε αμέσως «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της»

Three Syrian soldiers were killed in an Israeli drone strike near the capital Damascus on Tuesday, a Syrian foreign ministry official tells AFP. #Syria #Israel https://t.co/5EgfbYawqX pic.twitter.com/G9iP8t06cb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 26, 2025

«Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κέσουε, δυτικά της Δαμασκού, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων μεταξύ των μελών της μεραρχίας», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Βομβαρδισμός σπιτιού

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε το πρωί της Τρίτης ότι ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο χωριό Ταρνάζα, στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, του οποίου ένα μέρος είναι κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδίκασε αμέσως «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της, οι οποίες προκάλεσαν το μαρτύριο (θάνατο) ενός νεαρού άνδρα».

Πηγή: ΑΠΕ