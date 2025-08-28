Χερσαία στοιχεία του στρατού του Ισραήλ διεξήγαγαν χθες Τετάρτη το βράδυ επιχείρηση σε τοποθεσία κοντά στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ και συγκλίνουσες πηγές (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

Αρχικά, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε προχθές Τρίτη την τοποθεσία αυτή, κοντά στην Κέσουα, προάστιο της Δαμασκού, σκοτώνοντας έξι σύρους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της de facto συριακής κυβέρνησης.

Πρόκειται για την «πρώτη» ισραηλινή χερσαία επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό μετά την πτώση του Ασαντ

BREAKING: IDF in Southern Syria and Trump is not going to be happy. More news to come on that.

• 15 strikes in the past 2 hours near

Tel Mana & Al-Kiswah, Damascus

province.

• Syrian army HQs hit.

• IDF helicopters landed troops in… pic.twitter.com/w06dkJwlNu — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 27, 2025

Η εγκατάσταση, πρώην βάση του συριακού στρατού, βομβαρδίστηκε ξανά χθες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Μετά τη δεύτερη επιδρομή, αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν για να διεξαγάγουν επιχείρηση, «οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές», ενώ «συνεχίστηκαν εντατικές πτήσεις αναγνώρισης» και υποστήριξης εκ του σύνεγγυς, ανέφερε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Israel bombs Damascus right now again! self-defense i was told! pic.twitter.com/rmQ69tXqmq — Somar (@MuhammadAli10s) August 27, 2025

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας, που συνεχίζονται παρότι το τελευταίο διάστημα διεξάγει διάλογο με τις νέες αρχές υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατείνεται πως πρόκειται για την «πρώτη» ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της συριακής πρωτεύουσας μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος.

This is the sound of IDF helicopters near Damascus, according to local Syrians. Dozens of Israeli soldiers operated for more than two hours at a military base in the Syrian capital area. pic.twitter.com/K1l3isO2Hy — Documenting Israel (@DocumentIsrael) August 27, 2025

Βρήκαν εξοπλισμό «παρακολούθησης»

Αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας που μίλησε προχθές στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό την όρο να μην κατονομαστεί είπε πως στην εγκατάσταση που έγινε στόχος του Ισραήλ υπάρχουν κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού.

Το SANA, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, μετέδωσε πως σύροι στρατιώτες βρήκαν στην περιοχή εξοπλισμό «παρακολούθησης και καταγραφής ήχων» πριν τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Syria: Several Israeli helicopters land in the province of As-Suwayda. ⏺Israeli air force carried out about 15 strikes in the Kiswa area, a suburb of Damascus. ⏺Meanwhile, Jolani said: «We are ready to make peace with Israel and recognize the Israel.»🤭 pic.twitter.com/KDmo0LTtTE — Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 27, 2025

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών του στη συριακή επικράτεια, στη βάση βρισκόταν επίσης οπλισμός που χρησιμοποιούσε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν και πολέμησε στο πλευρό των δυνάμεων του έκπτωτου προέδρου Ασαντ.

Δυο πηγές του Reuters δήλωσαν πως μετά την επιχείρηση, οι ισραηλινοί καταδρομείς αποσύρθηκαν.

«Δεν σχολιάζουμε…»

Oταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο για τις πληροφορίες όσον αφορά την επιχείρηση στη Συρία, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει «δεν σχολιάζουμε ξένα δημοσιεύματα».

Israeli Deep-Strike & Landing Operation – Damascus Countryside Syrian sources report a sustained, multi-axis Israeli offensive south of the capital, with at least 10 separate airstrikes in and around Al-Kiswah, Qatana, and Mount Al-Manea. The sequence began with two hostile… pic.twitter.com/NiXs7vcVJW — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) August 27, 2025

Σύμφωνα με πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, η επιχείρηση είχε πολλά θύματα. Δεν έδωσε πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

Ο Aχμαντ αλ Σάρα, ο de facto πρόεδρος της Συρίας, παρευρισκόταν στα εγκαίνια επιχειρηματικής έκθεσης χθες, μόλις 15 χιλιόμετρα από την τοποθεσία που έγινε στόχος, σύμφωνα με μια από τις πηγές του Reuters στην κυβέρνησή του.

Πηγή: ΑΠΕ