Το Ισραήλ διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Συρία, σύμφωνα με αναφορές σε συριακά ΜΜΕ. Ειδικότερα ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να εισέβαλε στην περιοχή Μπέιτ Τζιν στη νότια Συρία, που βρίσκεται στα περίχωρα της Δαμασκού.

According to Syria TV, Israeli forces carried out their eighth incursion in less than 24 hours, with a unit of 11 vehicles and more than 60 soldiers entering the Beit Jinn, Damascus countryside, and seizing control of Bat al-Warda hill at the foot of Mount Hermon. pic.twitter.com/bsyyJrC9sQ — Levant24 (@Levant_24_) August 25, 2025

Τις αναφορές των συριακών ΜΜΕ δημοσιεύει και η ισραηλινή Haaretz.

Σύμφωνα με τις αναφορές, 11 στρατιωτικά οχήματα και πάνω από 60 στρατιώτες των IDF έχουν εισέλθει στην περιοχή, η οποία βρίσκεται αρκετά μίλια ανατολικά των συνόρων της Συρίας με το Ισραήλ.

Τον Ιούνιο, ο IDF δήλωσαν ότι δυνάμεις τους συνέλαβαν στη Μπέιτ Τζν μαχητές της Χαμάς που επιχειρούσαν στην περιοχή και κατάσχεσαν όπλα.

Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται την ώρα που η Συρία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να υπάρξει μία συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News Arabia, o Αχμάντ αλ Σάρα δήλωσε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια διαπραγματεύσεων με βάση τις γραμμές ανακωχής του 1974.

Την Κυριακή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και τον Λίβανο, Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε το Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, δήλωσαν Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μία εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν φαίνεται πρόθυμος να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περιοχές που κατέλαβε πρόσφατα μετά την πτώση του Άσαντ.

Χθες το Ισραήλ εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 86.