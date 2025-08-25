newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 10:49
Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Κουρίλων Νήσων
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ισραήλ: Αναφορές ότι διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Συρία
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 10:43

Ισραήλ: Αναφορές ότι διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Συρία

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία ασφαλείας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Το Ισραήλ διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Συρία, σύμφωνα με αναφορές σε συριακά ΜΜΕ. Ειδικότερα ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να εισέβαλε στην περιοχή Μπέιτ Τζιν στη νότια Συρία, που βρίσκεται στα περίχωρα της Δαμασκού.

Τις αναφορές των συριακών ΜΜΕ δημοσιεύει και η ισραηλινή Haaretz.

Σύμφωνα με τις αναφορές, 11 στρατιωτικά οχήματα και πάνω από 60 στρατιώτες των IDF έχουν εισέλθει στην περιοχή, η οποία βρίσκεται αρκετά μίλια ανατολικά των συνόρων της Συρίας με το Ισραήλ.

Τον Ιούνιο, ο IDF δήλωσαν ότι δυνάμεις τους συνέλαβαν στη Μπέιτ Τζν μαχητές της Χαμάς που επιχειρούσαν στην περιοχή και κατάσχεσαν όπλα.

Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται την ώρα που η Συρία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να υπάρξει μία συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News Arabia, o Αχμάντ αλ Σάρα δήλωσε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια διαπραγματεύσεων με βάση τις γραμμές ανακωχής του 1974.

Την Κυριακή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και τον Λίβανο, Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε το Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, δήλωσαν Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μία εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν φαίνεται πρόθυμος να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περιοχές που κατέλαβε πρόσφατα μετά την πτώση του Άσαντ.

Χθες το Ισραήλ εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 86.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού
Διαδημοτική συνεργασία 25.08.25

Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια να αντεπεξέλθει των αναγκών του στην καθαριότητα από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως
Διάκριση 25.08.25

Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως

Μετά το ΕΚΠΑ ακολουθούν το ΑΠΘ στη θέση 249, το ΕΜΠ στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573

Σύνταξη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Παρά την υψηλή πρόταση των 70 εκατομμύριων ευρώ από την Τότεναμ, ο Νίκο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο τη σεζόν 2025-26 και θα επιστρέψει στη Ρεάλ από το ερχόμενο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
ΕΛ.ΑΣ. 25.08.25

Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε

Ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο