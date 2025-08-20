Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA (στις φωτογραφίες αρχείου από το al-monitor.com, επάνω, ο Σιμπάνι, αριστερά, και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ήταν οι επικεφαλής των δυο αντιπροσωπειών, σύμφωνα με αυτόν τον ειδησεογραφικό ιστότοπο).

Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ισραηλινές επιθέσεις

Τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Τουρκίας, όμως μερικές ημέρες αργότερα, εξαπολύθηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα, ιδίως σε δρόμους-κλειδιά που οδηγούν σε χωριά Δρούζων, στην επαρχία Σουέιντα της Συρίας. Επισήμως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά.

Το Ισραήλ επεμβαίνει διατεινόμενο πως θέλει να προστατεύσει τους Δρούζους – πολλά μέλη της μειονότητας αυτής υπηρετούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σουέιντα θεωρείται λίκνο και προπύργιό τους.