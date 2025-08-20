newspaper
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 02:27

Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA (στις φωτογραφίες αρχείου από το al-monitor.com, επάνω, ο Σιμπάνι, αριστερά, και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ήταν οι επικεφαλής των δυο αντιπροσωπειών, σύμφωνα με αυτόν τον ειδησεογραφικό ιστότοπο).

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ισραηλινές επιθέσεις

Τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Τουρκίας, όμως μερικές ημέρες αργότερα, εξαπολύθηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα, ιδίως σε δρόμους-κλειδιά που οδηγούν σε χωριά Δρούζων, στην επαρχία Σουέιντα της Συρίας. Επισήμως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά.

Το Ισραήλ επεμβαίνει διατεινόμενο πως θέλει να προστατεύσει τους Δρούζους – πολλά μέλη της μειονότητας αυτής υπηρετούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σουέιντα θεωρείται λίκνο και προπύργιό τους.

