Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».
- Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
- Πυρκαγιές: Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2025 σε καμένες εκτάσεις
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA (στις φωτογραφίες αρχείου από το al-monitor.com, επάνω, ο Σιμπάνι, αριστερά, και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ήταν οι επικεφαλής των δυο αντιπροσωπειών, σύμφωνα με αυτόν τον ειδησεογραφικό ιστότοπο).
Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ
Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ισραηλινές επιθέσεις
Τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Τουρκίας, όμως μερικές ημέρες αργότερα, εξαπολύθηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα, ιδίως σε δρόμους-κλειδιά που οδηγούν σε χωριά Δρούζων, στην επαρχία Σουέιντα της Συρίας. Επισήμως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά.
Το Ισραήλ επεμβαίνει διατεινόμενο πως θέλει να προστατεύσει τους Δρούζους – πολλά μέλη της μειονότητας αυτής υπηρετούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σουέιντα θεωρείται λίκνο και προπύργιό τους.
- Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
- Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας
- Τραμπ: «Αν σταματήσω τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ίσως πάω στον παράδεισο»
- Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Πρεμιέρα με νίκη από την άσπρη βούλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις