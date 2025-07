Απειλές Νετανιάχου κατά της Συρίας: «Επιβάλαμε κατάπαυση διά της ισχύος – Θα συνεχίσουμε όπως απαιτείται»

Μία μέρα μετά την εντολή στον ισραηλινό στρατό να πλήξει στόχους στη Συρία, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε νέες απειλές κατά του συριακού καθεστώτος.

Τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στόχευσαν και την πρωτεύουσα της Συρίας Δαμασκό. Προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 34 άλλων, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Υγείας. Οι επιθέσεις έγιναν με αφορμή τις συγκρούσεις στη Σουέιντα και με το επιχείρημα του Ισραήλ ότι θέλει να προστατέψει τους Δρούζους της Συρίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι μεγάλος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δήλωσε:

«Επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός και οι συριακές δυνάμεις αποσύρθηκαν (από τη νότια Συρία) προς τη Δαμασκό. Είναι σημαντικό. Επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός διά της ισχύος. Όχι με αιτήματα, όχι με παρακλήσεις, δια της ισχύος».

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα διέταξε να αποσυρθούν οι συριακές δυνάμεις από την πόλη Σουέιντα, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Δρούζοι, δηλώνοντας ότι θέλει να αποφύγει «ανοιχτό πόλεμο» με το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε ότι το Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα για να επιβάλει τις δύο κόκκινες γραμμές του στη Συρία.

«Έχουμε θέσει μια σαφή πολιτική», είπε: «Η αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής νότια της Δαμασκού, από τα Υψίπεδα του Γκολάν μέχρι τα βουνά των Δρούζων, είναι η μία κόκκινη γραμμή. Η δεύτερη γραμμή είναι η προστασία των αδελφών των αδελφών μας, των Δρούζων στα βουνά τους».

Και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε στρατιωτικές δυνάμεις να κατέβουν νότια της Δαμασκού, δεν θα επιτρέψουμε στους Δρούζους να υποστούν βλάβη».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το καθεστώς του Άχμεντ αλ-Σάρα στη Συρία παραβίασε και τις δύο αυτές κόκκινες γραμμές. «Έστειλε στρατό νότια της Δαμασκού, στην περιοχή που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθεί, και άρχισε να σφαγιάζει τους Δρούζους. Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό με κανέναν τρόπο», είπε ο Νετανιάχου.

Και εκτόξευσε μια νέα απειλή: «Ενεργήσαμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε όπως είναι απαραίτητο».

Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Λίβανο. Και υποστήριξαν ότι στις επιθέσεις αυτές σκότωσαν δύο μέλη της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε ότι οι δραστηριότητές τους «συνιστούσαν μια κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

The IDF confirms carrying out drone strikes in southern Lebanon earlier today, killing two Hezbollah operatives.

The first strike, between the towns of Kfour and Toul near Nabatieh, killed Hassan Ahmad Sabra, a commander in the naval unit of Hezbollah’s elite Radwan force, the… pic.twitter.com/A1oqEIcuZG

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 17, 2025