Αλ-Σάρα στον ΟΗΕ: Ζήτησε άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας – «Για πολλά χρόνια, υποφέραμε από αδικία»

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλεσε ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάρα, ζητώντας την άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα του.

Παράλληλα, δήλωσε την αλληλεγγύη του στον λαό της Γάζας.

Ο αλ-Σάρα ζήτησε την πλήρη άρση των κυρώσεων

Ο αλ-Σάρα ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Η ιστορία της Συρίας είναι γεμάτη συναισθήματα και αναμιγνύει τον πόνο με την ελπίδα». «Η ιστορία της Συρίας είναι μια ιστορία αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού», πρόσθεσε.

Αφού είπε στους συγκεντρωμένους ηγέτες ότι έρχεται σε αυτούς «από τη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της ιστορίας και το λίκνο των πολιτισμών», ο αλ-Σάρα περιέγραψε τις έξι δεκαετίες καταπίεσης και την απίθανη νίκη που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

«Για πολλά χρόνια, υποφέραμε από αδικία, στέρηση και καταπίεση. Τότε, ξεσηκωθήκαμε για να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας», είπε.

⭕LIVE: President al-Sharaa addresses the 80th UN General Assembly, becoming the first Syrian leader to visit the UNGA in six decades. https://t.co/O4SITKfZ0Q — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2025

«Αυτό το μοναδικό επίτευγμα της Συρίας και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών μας μάς οδήγησαν να προσπαθήσουμε να ξεριζώσουμε τον σεχταρισμό και να πολεμήσουμε τις προσπάθειες να διαιρέσουν τη χώρα μας, για άλλη μια φορά».

Ο αλ-Σάρα περιέγραψε τα σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της χώρας και της διακυβέρνησης σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Αυτά περιλαμβάνουν τη θέσπιση νέων νόμων και θεσμών, την εκλογή εκπροσώπων και την προσέλκυση διεθνών εταιρειών. Εν μέσω όλων αυτών, δήλωσε: «Ζητούμε τώρα την πλήρη άρση των κυρώσεων, ώστε να μην δεσμεύουν πλέον τον συριακό λαό».

Καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία

Ο Σύριος ηγέτης έχει επιμείνει σε ένα ξεκάθαρο θέμα, ότι η Συρία αναδύεται από δεκαετίες κακοποίησης σε μια εποχή ευημερίας, διεθνούς συνεργασίας και δικαιοσύνης.

Ωστόσο, είπε ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή του έχει επιδιώξει να επιβλέψει, «τα ισραηλινά χτυπήματα και οι επιθέσεις εναντίον της χώρας μου συνεχίζονται».

«Οι ισραηλινές πολιτικές έρχονται σε αντίθεση με τη διεθνή θέση υποστήριξης της Συρίας», είπε, προσθέτοντας ότι «απειλούν με νέες κρίσεις και αγώνες στην περιοχή μας».

«Αντιμέτωπη με αυτή την επιθετικότητα, η Συρία είναι προσηλωμένη στον διάλογο και δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974 και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να σταθεί στο πλευρό μας ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε.

Δήλωσε αλληλεγγύη προς τη Γάζα

Ο αλ-Σάρα κλείνοντας, σύμφωνα με το Al Jazeera, είπε: «Επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω: Τα δεινά που υπέστη η Συρία δεν τα ευχόμαστε σε κανέναν».

«Είμαστε από τους λαούς που έχουν τη βαθύτερη συνείδηση των φρικαλεοτήτων του πολέμου και της καταστροφής», ανέφερε.

«Για αυτόν τον λόγο, στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Γάζας, των παιδιών και των γυναικών της, καθώς και όλων των λαών που αντιμετωπίζουν παραβιάσεις και επιθετικότητα. Ζητούμε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου», ολοκλήρωσε.