newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 20:55

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Upd:10.11.2025, 21:07
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Από πλαϊνή πόρτα και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τις επισκέψεις ηγετών χωρών, εισήλθε στον Λευκό Οίκο ο Άχμαντ Αλ-Σάρα. Ο κάποτε «ειδικά χαρακτηρισμένος παγκόσμιος τρομοκράτης» είναι ο πρόεδρος που βγάζει τη Συρία από δεκαετίες διεθνούς απομόνωσης.

Μετά τη συνάντηση, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρεται η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για τη Συρία. Εξαιρούνται μόνο κάποιες που αφορούν τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ιράν και τη Ρωσία.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα. Η προηγούμενη είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.

Από τη συνάντηση ΤΡαμπ-Αλ-Σάρα στη Σαουδική Αραβία / Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Τι φεύγει – τι μένει

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αίρονται οι εξής κυρώσεις:

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβάλλουν πλέον «ολοκληρωμένες κυρώσεις» στη Συρία.
  • Ο Νόμος Κυρώσεως Caesar αναστέλλεται, εκτός από τις συναλλαγές που υπόκεινται σε κυρώσεις με τη Ρωσία και το Ιράν.
  • Η μεταφορά των περισσότερων βασικών αγαθών αμερικανικής προέλευσης για μη στρατιωτική χρήση, καθώς και λογισμικού και τεχνολογίας, προς ή εντός της Συρίας επιτρέπεται χωρίς άδεια.

Ωστόσο παραμένουν οι εξής περιορισμοί:

  • Αυτοί που αφορούν «τους χειρότερους των χειρότερων» κατά τις ΗΠΑ: τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και τους συνεργάτες του, τους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους εμπόρους ναρκωτικών Captagon και άλλους «αποσταθεροποιητικούς περιφερειακούς παράγοντες».
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να επανεξετάζει τον χαρακτηρισμό της Συρίας ως Κράτους Χορηγού της Τρομοκρατίας (SST).
  • Τα περισσότερα είδη του Καταλόγου Ελέγχου Εμπορίου που πηγαίνουν στη Συρία εξακολουθούν να απαιτούν άδεια εξαγωγής από τις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» στη Συρία. «Νομίζω ότι (ο Αλ-Σάρα) κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια σκληρή γειτονιά και είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του», είπε ο Τραμπ.

Αν και ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο για το τι συζητήθηκε, βασικό ζήτημα της ατζέντας αναμενόταν να είναι η ασφάλεια.

Για μια Συρία «χωρίς πόλεμο»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Σύρος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ.

Ο Μαστ εξέδωσε δήλωση στην οποία είπε ότι συζήτησαν με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα «μια Συρία χωρίς πόλεμο».

«Είχαμε μια μακρά και σοβαρή συζήτηση για το πώς να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τον λαό της Συρίας χωρίς πόλεμο, ISIS και εξτρεμισμό», είπε ο Μαστ. «Τον ρώτησα ευθέως: «Γιατί δεν είμαστε πλέον εχθροί;»», αποκάλυψε.

Και ο Αλ-Σάρα απάντησε ότι επιθυμεί να «απελευθερωθεί από το παρελθόν και να έχει μια ευγενή επιδίωξη για τον λαό του και τη χώρα του και να είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ιστορική συνάντηση

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα, 43 ετών, ανέλαβε την εξουσία στη Συρία, αφού οι ισλαμιστές μαχητές του εξαπέλυσαν μια αστραπιαία επίθεση και πέτυχαν την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έκτοτε η Συρία έχει κινηθεί πιο κοντά σε χώρες όπως η Τουρκία, οι ΗΠΑ, αλλά και αυτές του Περσικού Κόλπου.

Οι ΗΠΑ επίσης μεσολαβούν σε συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, το οποίο παραμένει επιφυλακτικό ως προς τους πρώην δεσμούς του Αλ-Σάρα με ισλαμιστικές ομάδες. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό.

Η Συμμαχία κατά του ISIS

Η Συρία πρόκειται επίσης να ενταχθεί σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Εκτιμάται ότι αυτό θα περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις των δύο πλευρών.

Το Σαββατοκύριακο, το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε μια πανεθνική εκστρατεία με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα. Συνελήφθησαν περισσότεροι από 70 ύποπτοι.

Οι Κυρώσεις Caesar

Οι πιο αυστηρές κυρώσεις ενάντια στη Συρία, αυτές που περιέχονται στον νόμο Κυρώσεων Caesar, δεν μπορούν να καταργηθούν παρά μόνο με απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα αναμένεται να υποστηρίξει σθεναρά την κατάργησή τους, η οποία θα βοηθήσει στην τόνωση των παγκόσμιων επενδύσεων σε μια χώρα που έχει πληγεί από 14 χρόνια πολέμου. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση στη Συρία.

Αρκετά μέλη του Κογκρέσου με επιρροή έχουν ζητήσει την άρση των Κυρώσεων Caesar του 2019. Είχαν ψηφιστεί ως απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τον Άσαντ. Μερικοί από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ θέλουν να παραμείνουν οι κυρώσεις σε ισχύ, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν ο Τραμπ ασκήσει πίεση.

Επίσκεψη στο ΔΝΤ

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα, την Κυριακή, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον. Η επικεφαλής του Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διαβεβαίωσε για την πρόθεση του Ταμείου να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και τη στήριξη της οικονομίας στη Συρία.

Οβιδιακή μεταμόρφωση

Η ίδια η μεταμόρφωση του Αλ-Σάρα είναι εντυπωσιακή. Εντάχθηκε στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ περίπου την εποχή της εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003 και πέρασε χρόνια σε αμερικανική φυλακή εκεί, πριν επιστρέψει στη Συρία για να ενταχθεί στην εξέγερση κατά του Άσαντ.

Το 2013, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Άχμαντ Αλ-Σάρα, τότε γνωστό ως Αμπόυ Μοχάμαντ Αλ-Γκολάνι «τρομοκράτη» για τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα. Διέκοψε τους δεσμούς του με την ομάδα το 2016 και εδραίωσε την επιρροή του στα βορειοδυτικά της Συρίας. Οι ΗΠΑ ήραν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Αλ-Σάρα τον Δεκέμβριο, και μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήρε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε αυτόν και τον υπουργό Εσωτερικών του, Άνας Κατάμπ, για τρομοκρατία.

Μετά την κίνηση του ΟΗΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ήραν επίσης τις κυρώσεις εις βάρος τους. Στην Ουάσιγκτον, αυτό περιελάμβανε την αφαίρεση του χαρακτηρισμού «Ειδικά Ορισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10.11.25

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 10.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»
Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο