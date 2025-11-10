Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Από πλαϊνή πόρτα και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τις επισκέψεις ηγετών χωρών, εισήλθε στον Λευκό Οίκο ο Άχμαντ Αλ-Σάρα. Ο κάποτε «ειδικά χαρακτηρισμένος παγκόσμιος τρομοκράτης» είναι ο πρόεδρος που βγάζει τη Συρία από δεκαετίες διεθνούς απομόνωσης.

Μετά τη συνάντηση, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρεται η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για τη Συρία. Εξαιρούνται μόνο κάποιες που αφορούν τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ιράν και τη Ρωσία.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα. Η προηγούμενη είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.

Τι φεύγει – τι μένει

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αίρονται οι εξής κυρώσεις:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβάλλουν πλέον «ολοκληρωμένες κυρώσεις» στη Συρία.

Ο Νόμος Κυρώσεως Caesar αναστέλλεται, εκτός από τις συναλλαγές που υπόκεινται σε κυρώσεις με τη Ρωσία και το Ιράν.

Η μεταφορά των περισσότερων βασικών αγαθών αμερικανικής προέλευσης για μη στρατιωτική χρήση, καθώς και λογισμικού και τεχνολογίας, προς ή εντός της Συρίας επιτρέπεται χωρίς άδεια.

Ωστόσο παραμένουν οι εξής περιορισμοί:

Αυτοί που αφορούν «τους χειρότερους των χειρότερων» κατά τις ΗΠΑ: τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και τους συνεργάτες του, τους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους εμπόρους ναρκωτικών Captagon και άλλους «αποσταθεροποιητικούς περιφερειακούς παράγοντες».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να επανεξετάζει τον χαρακτηρισμό της Συρίας ως Κράτους Χορηγού της Τρομοκρατίας (SST).

Τα περισσότερα είδη του Καταλόγου Ελέγχου Εμπορίου που πηγαίνουν στη Συρία εξακολουθούν να απαιτούν άδεια εξαγωγής από τις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» στη Συρία. «Νομίζω ότι (ο Αλ-Σάρα) κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια σκληρή γειτονιά και είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του», είπε ο Τραμπ.

Αν και ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο για το τι συζητήθηκε, βασικό ζήτημα της ατζέντας αναμενόταν να είναι η ασφάλεια.

Για μια Συρία «χωρίς πόλεμο»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Σύρος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ.

The Syrian president Ahmed Al-Sharaa leaving the White House after a lengthy meeting with President Trump. pic.twitter.com/l9nb40BFXP — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) November 10, 2025

Ο Μαστ εξέδωσε δήλωση στην οποία είπε ότι συζήτησαν με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα «μια Συρία χωρίς πόλεμο».

«Είχαμε μια μακρά και σοβαρή συζήτηση για το πώς να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τον λαό της Συρίας χωρίς πόλεμο, ISIS και εξτρεμισμό», είπε ο Μαστ. «Τον ρώτησα ευθέως: «Γιατί δεν είμαστε πλέον εχθροί;»», αποκάλυψε.

Και ο Αλ-Σάρα απάντησε ότι επιθυμεί να «απελευθερωθεί από το παρελθόν και να έχει μια ευγενή επιδίωξη για τον λαό του και τη χώρα του και να είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ιστορική συνάντηση

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα, 43 ετών, ανέλαβε την εξουσία στη Συρία, αφού οι ισλαμιστές μαχητές του εξαπέλυσαν μια αστραπιαία επίθεση και πέτυχαν την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έκτοτε η Συρία έχει κινηθεί πιο κοντά σε χώρες όπως η Τουρκία, οι ΗΠΑ, αλλά και αυτές του Περσικού Κόλπου.

Crowds at the White House welcome Syrian leader Ahmad al-Sharaa – an extraordinary shift for a leader once with $10m US bounty on his head , historic first visit for a Syrian president since the country’s independence in 1946 pic.twitter.com/atfZFkttJ1 — Tom Bateman (@tombateman) November 10, 2025

Οι ΗΠΑ επίσης μεσολαβούν σε συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, το οποίο παραμένει επιφυλακτικό ως προς τους πρώην δεσμούς του Αλ-Σάρα με ισλαμιστικές ομάδες. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό.

Η Συμμαχία κατά του ISIS

Η Συρία πρόκειται επίσης να ενταχθεί σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Εκτιμάται ότι αυτό θα περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις των δύο πλευρών.

Το Σαββατοκύριακο, το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε μια πανεθνική εκστρατεία με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα. Συνελήφθησαν περισσότεροι από 70 ύποπτοι.

Οι Κυρώσεις Caesar

Οι πιο αυστηρές κυρώσεις ενάντια στη Συρία, αυτές που περιέχονται στον νόμο Κυρώσεων Caesar, δεν μπορούν να καταργηθούν παρά μόνο με απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα αναμένεται να υποστηρίξει σθεναρά την κατάργησή τους, η οποία θα βοηθήσει στην τόνωση των παγκόσμιων επενδύσεων σε μια χώρα που έχει πληγεί από 14 χρόνια πολέμου. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση στη Συρία.

Αρκετά μέλη του Κογκρέσου με επιρροή έχουν ζητήσει την άρση των Κυρώσεων Caesar του 2019. Είχαν ψηφιστεί ως απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τον Άσαντ. Μερικοί από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ θέλουν να παραμείνουν οι κυρώσεις σε ισχύ, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν ο Τραμπ ασκήσει πίεση.

Grateful to meet w President al-Sharaa. A free, united, prosperous Syria is the biggest opportunity since the end of the Cold War. We must give Syria a chance and achieve a COMPLETE and TOTAL repeal of Caesar. pic.twitter.com/tnSshRs3vy — Joe Wilson (@RepJoeWilson) November 10, 2025

Επίσκεψη στο ΔΝΤ

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα, την Κυριακή, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον. Η επικεφαλής του Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διαβεβαίωσε για την πρόθεση του Ταμείου να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και τη στήριξη της οικονομίας στη Συρία.

It was a privilege to welcome President Ahmad al-Sharaa to the IMF. We discussed the economic transformation Syrians need & deserve—which his government is making possible. I reiterated IMF’s readiness to help including through our existing technical support for key institutions. pic.twitter.com/YVnlDUAJfE — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 9, 2025

Οβιδιακή μεταμόρφωση

Η ίδια η μεταμόρφωση του Αλ-Σάρα είναι εντυπωσιακή. Εντάχθηκε στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ περίπου την εποχή της εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003 και πέρασε χρόνια σε αμερικανική φυλακή εκεί, πριν επιστρέψει στη Συρία για να ενταχθεί στην εξέγερση κατά του Άσαντ.

Το 2013, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Άχμαντ Αλ-Σάρα, τότε γνωστό ως Αμπόυ Μοχάμαντ Αλ-Γκολάνι «τρομοκράτη» για τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα. Διέκοψε τους δεσμούς του με την ομάδα το 2016 και εδραίωσε την επιρροή του στα βορειοδυτικά της Συρίας. Οι ΗΠΑ ήραν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Αλ-Σάρα τον Δεκέμβριο, και μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήρε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε αυτόν και τον υπουργό Εσωτερικών του, Άνας Κατάμπ, για τρομοκρατία.

Μετά την κίνηση του ΟΗΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ήραν επίσης τις κυρώσεις εις βάρος τους. Στην Ουάσιγκτον, αυτό περιελάμβανε την αφαίρεση του χαρακτηρισμού «Ειδικά Ορισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης».