ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε την άρση μιας σειράς κυρώσεων κατά του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα και των μελών της κυβέρνησής του. Το ψήφισμα πέρασε λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Αλ Σάρα στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το ψήφισμα, που κατέθεσαν οι ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ που συνδέονται με τον αλ-Σαράα και τον υπουργό Εσωτερικών της Συρίας, Άνας Χασάν Χατάμπ, εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ. Η Κίνα απείχε από την ψηφοφορία.

«Με την υιοθέτηση αυτού του κειμένου, το συμβούλιο στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που αναγνωρίζει ότι η Συρία βρίσκεται σε μια νέα εποχή από τότε που ο Άσαντ και οι συνεργάτες του ανατράπηκαν τον Δεκέμβριο του 2024», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πίεσαν ώστε να εγκριθεί το ψήφισμα πριν από τη Δευτέρα. Την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φιλοξενήσει τον Αλ Σάρα στην πρώτη επίσκεψη Σύρου προέδρου στην Ουάσιγκτον από τότε που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1946.

Η αποχή της Κίνας

Ο Φου Κονγκ, πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τον συριακό λαό. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πρόταση των ΗΠΑ δεν αντιμετώπισε επαρκώς «τις εύλογες ανησυχίες όλων των μερών» σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ασφάλεια στη Συρία.

«Ο χορηγός δεν έλαβε πλήρως υπόψη τις απόψεις όλων των μελών και ανάγκασε το συμβούλιο να αναλάβει δράση ακόμη και όταν υπήρχαν τεράστιες διαφορές μεταξύ των μελών του συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσει τη δική του πολιτική ατζέντα», είπε.

Η στρατηγική Τραμπ

Τις ημέρες που ο Σύρος πρόεδρος Αλ Σάρα θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, η Συρία αναμένεται να ενταχθεί στον συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Σε αυτόν συμμετέχουν περίπου 80 χώρες που εργάζονται για να αποτρέψουν την ανάκαμψη της εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Η προσπάθεια αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Τραμπ για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με τη Συρία μετά το τέλος της 50ετούς διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ. Η πτώση του Μπασάρ Αλ Άσαντ έθεσε επίσης τέλος σε σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Από τότε, ο Αλ Σάραα επιδίωξε να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τις αραβικές χώρες και τη Δύση, όπου οι αξιωματούχοι ήταν αρχικά επιφυλακτικοί για τους προηγούμενους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα. Η ανταρτική ομάδα της οποίας ηγούνταν προηγουμένως, η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ τρομοκρατική ομάδα.

Οι κυρώσεις στη Συρία

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Αλ Σάραα στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο και τήρησε την υπόσχεσή του να άρει ή να παραιτηθεί από δεκαετίες κυρώσεων κατά της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, οι πιο αυστηρές κυρώσεις επιβλήθηκαν από το Κογκρέσο βάσει του Νόμου για την Προστασία των Πολιτών της Συρίας του Καίσαρα το 2019 και θα απαιτηθεί ψηφοφορία του Κογκρέσου για την οριστική τους άρση.

Σε μια διακομματική δήλωση, οι επικεφαλής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας χαιρέτισε την ενέργεια του ΟΗΕ την Πέμπτη. Δήλωσαν ότι τώρα είναι η σειρά του Κογκρέσου να δράσει για να «φέρει τη συριακή οικονομία στον 21ο αιώνα».

«Εργαζόμαστε ενεργά με την κυβέρνηση και τους συναδέλφους μας στο Κογκρέσο για την κατάργηση των κυρώσεων του Καίσαρα», ανέφεραν οι γερουσιαστές Τζιμ Ρις και Τζιν Σαχίν πριν από την ψηφοφορία. «Ήρθε η ώρα να δώσουμε προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση, τη σταθερότητα και μια πορεία προς τα εμπρός αντί για την απομόνωση που μόνο επιδεινώνει τις δυσκολίες για τους Σύρους».

Αμερικανική βάση στη Δαμασκό;

Στο μεταξύ το πρακτορείο Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο πηγή στην αμερικανική κυβέρνηση ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να δημιουργήσουν αμερικανική στρατιωτική βάση στη Δαμασκό. Εκεί θα σταθμεύουν πολεμικά αεροσκάφη και δυνάμεις του στρατού.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters έδωσε λεπτομερείς περιγραφές των αμερικανικών σχεδίων, αλλά και των επισκέψεων Αμερικανών αξιωματούχων στη Συρία.

Ωστόσο, η συριακή κυβέρνηση διαψεύδει τις πληροφορίες.