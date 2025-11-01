Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα θα πάει στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο

Ο Άχμαντ αλ Σάρα, μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον μέσα στον Νοέμβριο, ανακοίνωσε το ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Μέση Ανατολή, Τομ Μπάρακ. Ο Μπάρακ, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, δήλωσε ότι ελπίζει πως η Δαμασκός θα προσχωρήσει στη διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτου.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στην αμερικανική πρωτεύουσα και η δεύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, έδρα του ΟΗΕ, όπου μετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που μίλησε στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ έπειτα από δεκαετίες.

Η συνάντηση με Τραμπ

Ο Άχμαντ αλ Σάρα ηγείται της οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), που παλαιότερα ήταν γνωστή περισσότερο ως Μέτωπο αλ Νούσρα. Άλλοτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, διαγράφηκε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τον περασμένο Ιούλιο, αφού προηγουμένως πέτυχε την κατάρρευση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, και την αποχώρησή του από τη χώρα.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα είναι μεταβατικός πρόεδρος, έως ότου σταθεροποιηθεί η χώρα και διεξαχθούν εκλογές. Συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να άρει τις βαριές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Δαμασκό.

Η Συρία δεν είναι μέλος της υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού που σχηματίστηκε το 2014 για να νικήσει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Στο απόγειο της δυναμής του μεταξύ 2014 και 2017, το Ισλαμικό Κράτος κυριαρχούσε περίπου στο ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ. Το Ισλαμικό Κράτος είχε επιβάλει στις περιοχές αυτές ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, ή Σαρία. Επίσης, ήταν διαβόητο για τη βαρβαρότητα που επιδείκνυε.