Συνάντηση Τραμπ με αλ Σάρα σήμερα, μετά την άρση των κυρώσεων στη Συρία – Βαθαίνει το ρήγμα με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα, στη Σαουδική Αραβία σήμερα Τετάρτη, ώρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν όλες τις κυρώσεις σε βάρος της συριακής κυβέρνησης υπό την ηγεσία των τζιχαντιστών, και παρά τις εντεινόμενες ανησυχίες για τους πρώην δεσμούς των ηγετών της με την Αλ Κάιντα.

Ο προσωρινός Σύρος πρόεδρος αλ Σάρα, θα βρίσκεται στο Ριάντ για συναντήσεις με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

BREAKING: President Trump is expected to meet Syrian president ahmad al-Sharaa in Riyadh on Wednesday, a source with knowledge tells me

— Barak Ravid (@BarakRavid) May 13, 2025