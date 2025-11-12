newspaper
Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Spotlight

Αν και ιστορική για τη Συρία, η πρώτη επίσημη επίσκεψη προέδρου της στον Λευκό Οίκο έγινε τη Δευτέρα περίπου εν κρυπτώ για τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή de facto ηγέτης της, σε γεωπολιτικά πυκνό φόντο.

Συνέβη μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες, χωρίς επίσημη υποδοχή ή κοινές δηλώσεις, αντανακλώντας το υψηλό γεωπολιτικό διακύβευμα των ΗΠΑ, της Δύσης και περιφερειακών παραγόντων.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, η Συρία δείχνει να ολοκληρώνει τη μεταστροφή της προς την Ουάσιγκτον και τους περιφερειακούς σχεδιασμούς της.

Έξι μήνες μετά την πρώτη τους συνάντηση στη Σαουδική Αραβία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε «ισχυρό ηγέτη» τον Σύρο μεταβατικό πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα -έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα- τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το καθεστώς του να πετύχει, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με το Ισραήλ.

Εν αναμονή τελικής απόφασης του διχασμένου Κογκρέσου, η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε παράταση της παύσης κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, εξαιρουμένων «ορισμένων συναλλαγών με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και του Ιράν».

Μέσω ανάρτησης στο Χ, ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Χάμζα αλ Μουστάφα γνωστοποίησε ότι η Δαμασκός υπέγραψε πολιτική συμφωνία συνεργασίας με τον διεθνή συνασπισμό κατά του «Ισλαμικού Κράτους» -μια τραγική ειρωνεία, δεδομένου του υπόβαθρου της νέας ηγεσίας της Δαμασκού.

Το δε συριακό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας επί ενός σχεδίου ενσωμάτωσης των κουρδο-αραβικών «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) στον συριακό στρατό, κατόπιν τριμερούς συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ, Συρίας και Τουρκίας.

Ως επιστέγασμα μένει ότι ο Αχμέντ αλ Σάρα, ένας πρώην τζιχαντιστής, μέχρι πρότινος επικηρυγμένος από την Ουάσιγκτον με δέκα εκατομμύρια δολάρια ως τρομοκράτης, πέρασε την πόρτα του Λευκού Οίκου ως κομβικός εταίρος στη διαμόρφωση του νέου μεσανατολικού τοπίου, αποκτώντας διεθνή νομιμοποίηση ως μεταβατικός, μη εκλεγμένος πρόεδρος της Συρίας, στη μετά Άσαντ εποχή.

Ένας… «χρήσιμος» πρώην τρομοκράτης

Το δρόμο της επίσκεψης ορόσημο του αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο είχε προλειάνει σειρά επαφών του με ξένους ηγέτες στο εξωτερικό -από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα, έως τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα- η πρόσφατη, πρώτη εδώ και δεκαετίες ομιλία Σύρου προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς και το τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διαγραφή του ίδιου και του υπουργού Εσωτερικών της χώρας του από τη λίστα των τρομοκρατών.

Με εισήγηση των ΗΠΑ, ψηφίστηκε από 14 μέλη του Σ.Α., ενώ η Κίνα απείχε.

Τώρα ο αμφιλεγόμενος μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας έχει ανοιχτή πρόσκληση από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για επίσκεψη στο Βερολίνο, ενόσω η κυβέρνηση στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης προαναγγέλλει -υπό την δημοσκοπική πίεση της Ακροδεξιάς και απουσία βιώσιμων προτάσεων για το κόστος ζωής- μαζικές απελάσεις και «εθελοντικό επαναπατρισμό» Σύρων προσφύγων σε μια κατεστραμμένη χώρα.

Κατά τον Γερμανό καγκελάριο (όχι τον μόνο στην ΕΕ), «ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία τελείωσε και ως εκ τούτου «δεν συντρέχει πλέον απολύτως κανένας λόγος για άσυλο».

Με μπόλικες υποσχέσεις για την ανοικοδόμηση της ρημαγμένης από τον πόλεμο χώρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήραν από την περασμένη άνοιξη σημαντικό μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας.

Οι πιο βαριές αμερικανικές κυρώσεις, γνωστές ως «Κυρώσεις Σίζαρ», απαιτούν απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν δημοσίως υποστηρίξει την άρση τους πριν από το τέλος του 2025.

Στο μεσοδιάστημα, περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Κατάρ, προσφέρουν οικονομική στήριξη στο νέο καθεστώς της Δαμασκού, σε ρόλο πάτρωνα, ενόσω μαίνονται οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί μεταξύ δύο στενών συμμάχων των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στα συριακά εδάφη.

Η θολή επόμενη ημέρα στη Συρία

Παρά το σκοτεινό παρελθόν του -τις στενές σχέσεις του με την αλ Κάιντα, τη σύλληψή του από αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ το 2006 και την εκεί πενταετή κράτησή του- ο γεννημένος στη Σαουδική Αραβία, με καταγωγή από τα υπό ισραηλινή κατοχή συριακά Υψίπεδα του Γκολάν και μεγαλωμένος σε μεσοαστική γειτονιά στη Δαμασκό Αχμέντ αλ Σάρα, γνωστός μέχρι πρότινος με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, αντιμετωπίζεται από τη Δύση και περιφερειακούς παράγοντες στη Μέση Ανατολή ως φάρος ελπίδας.

Εικόνα που καλλιεργείται ακόμη και μετά τα πολύνεκρα κύματα θρησκευτικής βίας της μετά Άσαντ εποχής.

Συντηρείται στο φόντο της απομάκρυνσης της Συρίας από τη σφαίρα επιρροής του Ιράν, στο πλαίσιο μιας υπό τραμπική αναδιαμόρφωση Μέσης Ανατολής και στο όνομα της επικερδούς ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης, πλην πετραλαιοπαραγωγού και σε γεωστρατηγική θέση για τους δυτικούς ενεργειακούς σχεδιασμούς χώρας.

«Ο Αλ-Σάρα, ο οποίος επί του παρόντος ελέγχει μόνο το 60% περίπου της Συρίας», γράφει σε ανάλυση στη Haaretz ο έγκριτος αρθρογράφος της Ζβι Μπάρελ, «χρειάζεται τον αμερικανικό ναρκαλιευτή για να ανοίξει το δρόμο προς την κυριαρχία σε ολόκληρη τη χώρα, να εξουδετερώσει τα μεγάλα μπλοκ αντίστασης στην εξουσία του και να εξισορροπήσει τους άλλους ξένους παίκτες που ήδη προσπαθούν να κάνουν τη Συρία προστατευόμενή τους».

Με τις ΗΠΑ να μεσολαβούν στις συνομιλίες ανάμεσα στη Δαμασκό και στο Τελ Αβίβ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την ελπίδα η Συρία να ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων των αραβικών χωρών με το Ισραήλ.

Το επιδιώκει εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η ένταση με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο παραμένει και ο περιφερειακός αναθεωρητισμός της Άγκυρας κλιμακώνεται, με το βλέμμα της στραμμένο και στους Κούρδους της Συρίας, μετά την εκεχειρία με το PKK.

Εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ Συρίας, Ισραήλ και Τουρκίας

«Εν μέσω του αλληλένδετου πλέγματος συμφερόντων στη Συρία, όπου οι εξελίξεις στην περιοχή των Δρούζων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κουρδική μειονότητα», γράφει ο Μπάρελ, «οι Αμερικανοί επιδιώκουν μια συμφωνία ασφαλείας που θα επέτρεπε στην Ουάσιγκτον να απαιτήσει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Συρία. Η κυβέρνηση αλ Σάρα θα αποκτούσε στη συνέχεια τον έλεγχο του νότου».

Στον δε συριακό βορρά, όπου η Τουρκία κατέχει εδάφη, η κυβέρνηση Ερντογάν επιδιώκει να διαλύσει τη στρατιωτική ισχύ των Κούρδων της Συρίας, που αποτελούν έως σήμερα κρίσιμο σύμμαχο των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του «Ισλαμικού Κράτους».

Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η ενσωμάτωση των SDF στον συριακό στρατό και η ένταξη της Δαμασκού στον υπό τις ΗΠΑ διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό κατά του ISIS -προς ώρας «πολιτική και χωρίς στρατιωτικές πτυχές», όπως διευκρίνισε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας.

Ρυθμιστικό ρόλο εκτιμάται ότι θα έχει η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε αεροπορική βάση κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει επίσης να αποσπάσει από τον αλ Σάρα μια υπόσχεση για ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ακόμη και χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία», εκτιμά ο αρθρογράφος της Haaretz, «το Ισραήλ θα δυσκολευτεί να επιμείνει στη συνέχιση της δικής του παρουσίας στη Συρία».

«Αυτό θα ολοκλήρωνε επίσης την επέκταση της τουρκικής πατρωνίας στη Συρία, εν προκειμένω με αμερικανική άδεια».

«Ο αλ Σάρα, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν προφανώς θα πρέπει να μοιραστούν την αγάπη του Τραμπ», παρατηρεί.

Αυτά, σε μια Μέση Ανατολή όπου όλα παραμένουν ρευστά, μέχρι νεοτέρας, ως γεωπολιτικό πείραμα με άγνωστη κατάληξη, σε μια περιοχή υψηλών διακυβευμάτων, εντεινόμενων ανταγωνισμών και με υποτροπή στον πόλεμο, παρά στην ειρήνη.

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
