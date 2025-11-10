newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 13:00

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρεπορτάζ Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τις αρχές του έτους, κατά την προεκλογική περίοδο στη Γερμανία, ο χριστιανοδημοκάτης Φρίντριχ Μερτς υποσχόταν αυστηροποίηση του μεταναστευτικού, με «κλειστά σύνορα» και μαζικές απελάσεις.

Σήμερα υπερθεματίζει, καθώς συμπληρώνει έξι μήνες στην καγκελαρία και βλέπει την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να αποκτά δημοσκοπικό προβάδισμα, ενόψει άλλης μιας κρίσιμης εκλογικής χρονιάς.

Αμήχανοι μπροστά σε αυτή την άνοδο, εν μέσω κρίσης του κόστους ζωής, ο Μερτς και το κόμμα του υποστηρίζουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τμήματος της κοινωνίας ως προς το μεταναστευτικό, για να περιορίσουν την Ακροδεξιά.

Εξ ου και ο καγκελάριος βάζει πια φουλ τις μηχανές για την εφαρμογή ενός στόχου, που αναφέρεται ρητά στη συμφωνία συγκυβέρνησης μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών.

«Θα κάνουμε απελάσεις στο Αφγανιστάν και τη Συρία, ξεκινώντας από εγκληματίες και επικίνδυνα άτομα».

Ρημαγμένες από εμφύλιο και πολυετείς πολέμους, οι δύο χώρες βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Η Συρία βρίσκεται σε μια αμφιλεγόμενη μετάβαση μετά την ανατροπή του φιλοϊρανικού καθεστώτος Άσαντ, πέρυσι τον Δεκέμβριο, από τους τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) υπό το πρώην στέλεχος της αλ Κάιντα, νυν διορισμένο πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ Σάρα.

Πλέον πολλές δυτικές κυβερνήσεις δεν θεωρούν την HTS τρομοκρατική οργάνωση και οι νέοι ηγέτες της Δαμασκού εμφανίζονται ως πολιτικά «αναγεννημένοι» ισλαμιστές, με κοστούμια και γραβάτες.

Διαπραγματεύονται την άρση των κυρώσεων και την ανοικοδόμηση της Συρίας, ενόσω στα εδάφη της μαίνονται γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, δρουν ανεξέλεγκτες πολιτοφυλακές και εξτρεμιστικές ομάδες και σφαγιάζονται άμαχοι, με χαρακτηριστικά επιχειρούμενης εθνοκάθαρσης σε βάρος των μειονοτικών Αλαουιτών και Δρούζων.

Στο δε Αφγανιστάν, «Ισλαμικό Εμιράτο» πια, ο σκοταδισμός των εξτρεμιστών Ταλιμπάν έχει εδραιωθεί μετά την άτακτη φυγή των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων τους, το 2021, ως τραγικός επίλογος ενός 20ετούς αδιέξοδου πολέμου.

Όμως για τον Μερτς και, καταπώς φαίνεται, για αρκετούς άλλους στην «ΕΕ των αξιών», αυτά είναι πλέον «ψιλά γράμματα»…

Μερτς καλεί αλ Σάρα για απελάσεις

Η Γερμανία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περισσότερους από 700.000 Σύρους πρόσφυγες, ενώ ο συνολικός πληθυσμός συριακής καταγωγής στη χώρα -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με άδεια μόνιμης διαμονής και ατόμων με διπλή υπηκοότητα, φτάνει σχεδόν το 1,3 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Εξ αυτών, 920 άτομα δεν έχουν νόμιμο καθεστώς και υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η κυβέρνηση Μερτς σκοπεύει τώρα να απελάσει τάχιστα όσους έχουν διαπράξει εγκλήματα.

«Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία τελείωσε. Δεν υπάρχουν πλέον απολύτως κανένας λόγος για άσυλο στη Γερμανία και επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε τις απελάσεις», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος, ανακοινώνοντας ότι προσκάλεσε τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στο Βερολίνο για συνομιλίες.

Πλέον ωστόσο θέτει νέους στόχους.

Η Συρία «χρειάζεται τώρα όλους τους πόρους της, πάνω απ’ όλα τον συριακό λαό, για να ανοικοδομηθεί», συμπλήρωσε ο Μερτς.

«Πολλοί Σύροι στη Γερμανία σίγουρα θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους με δική τους πρωτοβουλία. Θα το ενθαρρύνουμε», υποστήριξε. «Και όσοι αρνηθούν στη συνέχεια», τόνισε, «μπορούμε, φυσικά, να τους απελάσουμε στο εγγύς μέλλον».

Τα σχόλια του καγκελάριου ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαπιστώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την προ ημερών πρώτη επίσκεψή του στη Συρία.

«Είναι σχεδόν αδύνατο για τους ανθρώπους να ζήσουν μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή εδώ», δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός για μια χώρα, όπου ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το 50% των υποδομών είναι κατεστραμμένο, ένα στα τρία σπίτια ακατοίκητο και το 90% των κατοίκων βυθισμένο κάτω από το όριο της φτώχειας.

«Όποιος μένει στη Γερμανία και ενσωματώνεται στην κοινωνία μας, βρίσκει δουλειά», είναι ακόμα ευπρόσδεκτος, πρόσθεσε ο Βάντεφουλ, προκαλώντας αναστάτωση στο κόμμα του και στην κυβέρνηση του Βερολίνου, προτού ανασκευάσει τελικά, δηλώνοντας ότι είναι σε «απόλυτη ταύτιση» με τον Μερτς.

Δεδηλωμένος στόχος του Βερολίνου είναι μια συμφωνία με τη Συρία πριν από το τέλος του έτους.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε κομματική εκδήλωση των Χριστιανοδημοκρατών, στο κρατίδιο της Θουριγγίας, στις 4 Νοεμβρίου (REUTERS/Karina Hessland)

Ανοίγοντας «κερκόπορτα» στους Ταλιμπάν

Η κυβέρνηση Μερτς φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ακόμη και με τους Ταλιμπάν για μαζικές απελάσεις στο Αφγανιστάν.

Έχει ήδη οργανώσει μια πτήση απέλασης, στέλνοντας 81 Αφγανούς που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πίσω στη χώρα τους αυτό το καλοκαίρι.

Είχε προηγηθεί ανάλογη πέρυσι, επί διακυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, καθιστώντας τότε τη Γερμανία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απέλασε μεγάλη ομάδα Αφγανών στο «Ισλαμικό Εμιράτο» των Ταλιμπάν.

Οι δύο πτήσεις είχαν οργανωθεί με το Κατάρ σε ρόλο ενδιάμεσου.

Τώρα, ωστόσο, η κυβέρνηση Μερτς βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους Ταλιμπάν, προσφέροντας πρωτοφανή ανταλλάγματα.

Προκειμένου να κλείσει συμφωνία και να συντονιστούν οι μελλοντικές απελάσεις, διαπίστευσε δύο εκπροσώπους των Ταλιμπάν για να υπηρετήσουν σε αφγανικά προξενεία στη Γερμανία, τα οποία λειτουργούν με προσωπικό που είχε διοριστεί από την ανατραπείσα φιλοδυτική κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Το Βερολίνο προσέφερε έτσι πρώτο στην ΕΕ νομιμότητα στο εξτρεμιστικό ισλαμιστικό καθεστώς της Καμπούλ, τέσσερα χρόνια μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, αλλά και πρόσβαση στα δεδομένα Αφγανών, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στη Γερμανία, μετά τους Σύρους.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το προσωπικό του αφγανικού προξενείου στη Βόνη παραιτήθηκε ομαδικά στις αρχές Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την παράδοση όλων των εγγράφων, του εξοπλισμού και άλλων στοιχείων στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τώρα, οι Ταλιμπάν σχεδιάζουν να υψώσουν τη σημαία τους στην αφγανική πρεσβεία στο Βερολίνο, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Γερμανίας, ARD.

«Σύντομα θα έχουμε συμφωνία που θα μας επιτρέπει να επαναπατρίζουμε τακτικά ανθρώπους στο Αφγανιστάν με προγραμματισμένες πτήσεις», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

«Οι Αφγανοί πολίτες που διαπράττουν εγκλήματα σε άλλες χώρες είναι, φυσικά, προσωπικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, αλλά εκπροσωπούν επίσης το αφγανικό έθνος», δήλωσε εκπρόσωπος του αφγανικού ΥΠΕΞ στο ARD.

Με την άφιξή τους στο Αφγανιστάν, πρόσθεσε, αντιμετωπίζονται «σύμφωνα με τον νόμο της Σαρία».

Προς μια Ευρώπη-«φρούριο»

Ενόσω οι πρόσφατες δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς περί «προβλήματος στο αστικό τοπίο» λόγω των μεταναστών έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντίδρασεων στη Γερμανία, απηχώντας εν πολλοίς θέσεις του ακροδεξιού κόμματος AfD, το Βερολίνο επιχειρεί να σκιαγραφήσει ως νέα ρεαλιστική πολιτική την πλήρη μεταστροφή του στο μεταναστευτικό, επιδιώκοντας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο καθορισμό της ατζέντας και σε αυτό το θέμα στην ΕΕ.

Παρά τις έντονες επικρίσεις του ΟΗΕ και οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης πέριξ της πολιτικής ασύλου, και δη ως προς τις απελάσεις στο Αφγανιστάν και τη Συρία, βρίσκουν απήχηση στην Ευρώπη.

Επισήμως με πρωτοβουλία του Βελγίου, 19 χώρες μέλη της ΕΕ (μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος) και η Νορβηγία κάλεσαν πρόσφατα, με κοινή επιστολή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις απελάσεις Αφγανών παράτυπων μεταναστών, είτε οικειοθελώς, είτε με τη βία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, προτείνουν μια κοινή αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν.

Την επαύριο δε της 75ης επετείου από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε άτυπη συνάντηση αξιωματούχων των «27» στη Ρώμη, στις 5 Νοεμβρίου, με επίκεντρο των συζητήσεων την επιτάχυνση των επαναπατρισμών, μέσω του ορισμού ενός ευρύτερου, κοινού καταλόγου «ασφαλών» τρίτων χωρών και «κόμβων επιστροφών» εκτός ΕΕ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Αυτά, ενώ επτά κράτη μέλη έχουν ήδη συνυπογράψει την κοινή δήλωση της Μελόνι με τη σοσιαλδημοκράτισσα Δανή ομόλογό της, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπέρ μιας «νέας ερμηνείας» της ΕΣΔΑ, με στόχο αυστηρούς κανόνες στο μεταναστευτικό και περισσότερες απελάσεις.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διεργασίες για σχετική κοινή διακήρυξη, την οποία προτίθενται να εγκρίνουν τουλάχιστον 20 χώρες.

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

