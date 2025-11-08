Σχεδόν εκατό άνθρωποι έχει καταγραφεί πως απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν στη Συρία από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς κι οι αναφορές για νέες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις συνεχίζονται, ανέφερε χθες Παρασκευή η Yπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (στη φωτογραφία αρχείου του Families for Freedom Network, επάνω, εικόνες αγνοουμένων σε πλατεία της Δαμασκού).

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Θαμίν αλ Κίταν, εκπρόσωπος της Αρμοστείας.

Ορισμένοι πολίτες λένε πως αντιμετωπίζουν απειλές επειδή μίλησαν στον ΟΗΕ

Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε πως έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 υποθέσεις ανθρώπων που έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί μέσα στη χρονιά — προσθέτοντας πως είναι δύσκολο να μάθει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός τους.

Οι Σύροι αυτοί προστέθηκαν στους 100.000 και πλέον ανθρώπους που είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι επί των ημερών του ανατραπέντα πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Aσαντ, ειδικά αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, σύμφωνα με τον κ. Κίταν.

Το καθεστώς Aσαντ ανατράπηκε από συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) έπειτα από κεραυνοβόλα προέλαση 11 ημερών που έβαλε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκούσε πάνω από 13 χρόνια.

Πολλοί Σύροι θέλουν να δουν να λογοδοτούν όσοι διέπραξαν εγκλήματα και καταχρήσεις επί των ημερών του status quo ante, ειδικά στις διαβόητες φυλακές.

Αν και πολλοί κρατούμενοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους αφότου έπεσε η κυβέρνηση Aσαντ, πολλοί συνεχίζουν να αγνοούν τι απέγιναν οι δικοί τους, σημείωσε η Yπατη Αρμοστεία.

Φοβούνται να μιλήσουν…

Κατά την ίδια πηγή, η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, ιδίως μετά τα ξεσπάσματα αιματηρών επεισοδίων στις παράκτιες περιοχές και κατόπιν στον νότο, στην πόλη Σουάιντα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς πολλοί φοβούνται να μιλήσουν.

Ορισμένοι πολίτες λένε πως αντιμετωπίζουν απειλές επειδή μίλησαν στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Yπατη Αρμοστεία έθεσε το ζήτημα των εξαφανίσεων στις αρχές, ειδικά αυτής του Χάμζα αλ Αμαρίν, εθελοντή της πολιτικής προστασίας που αγνοείται από τον Ιούλιο, όταν είχε πάει να υποστηρίξει επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τη Σουάιντα, κι απηύθυνε εκ νέου έκκληση να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

#Syria: 11 months after the fall of the former government, we continue to receive worrying reports about dozens of abductions & enforced disappearances, in addition to the over 100,000 who went missing under Assad regime. A recent emblematic case is the disappearance of Syrian… pic.twitter.com/D3dOB9CKCU — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 7, 2025

Τον Μάιο, η προεδρία της Συρίας υποσχόταν πως θα συστήσει επιτροπές δικαιοσύνης και αγνοουμένων, αρμόδιες για να ερευνήσουν εγκλήματα επί των ημερών της μονοκρατορίας της οικογένειας Aσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ