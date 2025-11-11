Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού σύρου προέδρου Αχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, η συριακή σημαία κυματίζει μπροστά από την πρεσβεία της Συρίας στην Ουάσιγκτον).

«Η Συρία θα γίνει (…) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ»

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Η Συρία θα γίνει (…) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Δεν έχει στρατιωτικές πτυχές

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.

📍HE President Ahmad Al-Sharaa held a meeting at the White House with U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Vice President J.D. Vance, and Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shaibani. The meeting was warm, candid, and forward-looking, lasting for over an… pic.twitter.com/aiQxbBoHgn — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 10, 2025

Πηγή: ΑΠΕ