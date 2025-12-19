Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Στην πρώτη του δήλωση μετά την επίθεση, το ISIS χαρακτηρίζει την επίθεση στην Παλμύρα,την αρχαία πόλη στην κεντρική Συρία, ως πλήγμα για τις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος δήλωσε πως η δολοφονία προσωπικού του Πενταγώνου στην αρχαία πόλη της Συρίας Παλμύρα ήταν ένα «πλήγμα» στις δυνάμεις των ΗΠΑ και στις συριακές ένοπλες δυνάμεις που αντιτίθενται σε αυτήν, στην πρώτη δημόσια δήλωσή της για το συμβάν.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν το Σάββατο στις 13 Δεκεμβρίου, όταν ένας επιτιθέμενος έθεσε στο στόχαστρο αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων προτού τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν, δήλωσε ο στρατός των ΗΠΑ. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν.

#MiddleEast: The #IslamicState group said the killing of U.S. Pentagon personnel in #Syria‘s ancient city of Palmyra was a «blow» to U.S. forces and Syrian armed factions opposed to it, in its first public comment on the incident.https://t.co/H3HGhTOMhI — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) December 19, 2025

Ασαφής δήλωση με καθαρό μήνυμα

Σε άρθρο που δημοσιοποιήθηκε στο κανάλι του στο Telegram χθες, Πέμπτη, το Ισλαμικό Κράτος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη Συρία ότι συγκροτούν ενιαίο μέτωπο εναντίον του.

Χρησιμοποίησε θρησκευτική γλώσσα προκειμένου να παρουσιάσει την επίθεση ως μια αποφασιστική στιγμή με σκοπό να διαλύσει τις αμφιβολίες μεταξύ των υποστηρικτών του, αλλά δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη.

US helicopters are transporting dead and injured soldiers, and the air force is mobilizing, following a shooting attack on an American patrol on the Palmyra road in Syria. pic.twitter.com/3YSF07IAoM — 🔻☭ (@defendthefield) December 13, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό» το συμβάν και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε την Κυριακή ότι συνέλαβε πέντε άτομα που φέρεται να συνδέονται με το συμβάν, λέγοντας ότι ο επιτιθέμενος είναι μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας που φέρεται να πρόσκειται ευνοϊκά προς το Ισλαμικό Κράτος.

Το υπουργείο είπε πως μονάδες ασφαλείας στην Παλμύρα διενήργησαν τις συλλήψεις σε συντονισμό με τις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού.

Η Συρία συνεργάζεται με έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας πολυετούς εκστρατείας κατά της οργάνωσης, η οποία ήλεγχε μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράν από το 2014 έως το 2019.