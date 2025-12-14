Μέσα ενημέρωσης από τη Συρία ανέφεραν μια έκρηξη το Σάββατο το βράδυ σε ένα χαμηλής τεχνολογίας διυλιστήριο πετρελαίου, γνωστό τοπικά ως Αλ Χαράκα, στην πόλη Ντιμπάν, ανατολικά του Ντέιρ εζ Ζορ.

Βίντεο που διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να αναδύονται από την περιοχή, με ορατές ζημιές στη γύρω περιοχή. Τα βίντεο και οι εικόνες κατέγραψαν τις άμεσες συνέπειες της έκρηξης κοντά στην πρόχειρη εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα συριακά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές. Ωστόσο, η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη και δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς ή την πλήρη έκταση των ζημιών.

Τα νεότερα από την Συρία για την επίθεση στο διυλιστήριο

Η έκρηξη σε ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου στην ανατολική περιοχή Ντέιρ εζ Ζορ της Συρίας, έχει προξενήσει σημαντικές ζημιές από τη φωτιά σε ολόκληρο το εργοστάσιο

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση που να διευκρινίζει τις συνθήκες της έκρηξης ή εάν έχει ξεκινήσει έρευνα.

Οι SDF αποτρέπουν επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στην ανατολική ύπαιθρο της Ντεϊρ εζ-Ζορ

Νωρίτερα σήμερα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – SDF, οι Κούρδοι, απέτρεψαν επίθεση που πραγματοποίησε μια ομάδα του Ισλαμικού κράτους εναντίον ενός από τα στρατιωτικά οχήματά τους στο χωριό Αλ-Τακίχι, στην περιοχή Αλ-Μπουσαϊρά, στην ανατολική ύπαιθρο της Ντεϊρ εζ-Ζορ. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους της ομάδας και τον τραυματισμό ενός άλλου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη διέφυγαν.

«Οι δυνάμεις μας, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, σήμερα, Σάββατο, απέτρεψαν μια τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Η επίθεση είχε ως στόχο ένα από τα στρατιωτικά μας οχήματαστο χωριό Αλ-Τακίχι, στην περιοχή Αλ-Μπουσαϊρά, στην ανατολική ύπαιθρο της Ντεϊρ εζ-Ζορ, ενώ οι δυνάμεις μας εκτελούσαν τα συνήθη καθήκοντά τους για τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας της περιοχής.

» Χάρη στην επαγρύπνηση των μαχητών μας και την συνεχή ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν όλες τις καταστάσεις, κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση και να ανταποκριθούν στους τρομοκράτες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σύγκρουση με την ομάδα που επιτέθηκε. Ένας τρομοκράτης σκοτώθηκε, ένας άλλος τραυματίστηκε και οι υπόλοιποι επιτιθέμενοι διέφυγαν υπό τα πυρά των μαχητών μας.

» Οι δυνάμεις μας κατάσχεσαν έναν εκτοξευτή RPG με το βλήμα του, καθώς και μια μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στην επίθεση συμμετείχαν έξι τρομοκράτες που οδηγούσαν μοτοσικλέτες και ήταν οπλισμένοι με τουφέκια και εκτοξευτές RPG» ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Κούρδοι μαχητές.