Η Συρία καταδικάζει την «τρομοκρατική» επίθεση με θύματα Αμερικανούς στρατιώτες

Η Συρία «καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση» που είχε στόχο τα μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας συριακών και αμερικανικών δυνάμεων, επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Συρίας, σκοτώνοντας τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, δήλωσε σήμερα ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο X, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η επίθεση, την οποία η Ουάσινγκτον απέδωσε στο Ισλαμικό Κράτος, συνέβη στην έρημο της Παλμύρας.

Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα για την επίθεση στη Συρία λέει ο Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας το γεγονός των τριών νεκρών αμερικανών στρατιωτών και των τριών τραυματιών, υποσχέθηκε πως θα υπάρξουν «πολύ σοβαρά αντίποινα».

Στην συνέχεια της ανάρτησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόσθεσε πως ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα είναι πολύ εκνευρισμένος και ενοχλημένος από την επίθεση. Λίγο μετά την επίθεση αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα F-16, έκαναν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Παλμύρα σε μια επίδειξη δύναμης όπως τόνισαν μέσα της περιοχής.

Οι δύο στρατιώτες και ο διερμηνέας έπεσαν θύματα επίθεσης ελεύθερου σκοπευτή, ο οποίος θεωρείται πως ήταν εξτρεμιστής και άνηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ των ΗΠΑ δήλωσε το απόγευμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών και τραυμάτισε άλλους τρις.

«Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους εναντίον των ΗΠΑ και εναντίον της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας, το οποίο δεν ελέγχεται πλήρως από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.