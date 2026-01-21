Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS
Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιχειρήσεις με στόχο τη μεταγωγή έως και 7000 κρατουμένων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) από τη Συρία προς το γειτονικό Ιράκ, προκειμένου να «διασφαλιστεί ότι οι τρομοκράτες θα κρατούνται σε ασφαλείς φυλακές», ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.
NEW: Syrian Army takes control of Al-Hol town.
Al-Hol camp is not an ISIS prison; it’s a displacement camp holding ~40–50k, mostly women and children linked to ISIS.
Male ISIS fighters are held separately in nearby Al-Shaddadi prison and Al-Aqtan prison. pic.twitter.com/sYbKBdqxvW
— Clash Report (@clashreport) January 20, 2026
«Οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν με επιτυχία 150 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που κρατούνταν σε μια φυλακή του Χάσακα, στη Συρία, προς ένα ασφαλές μέρος στο Ιράκ. Συνολικά, έως 7000 κρατούμενοι της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη Συρία προς ελεγχόμενες από το Ιράκ δομές», γράφει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
🚨BREAKING – U.S. Central Command (CENTCOM) launched a new mission to transfer ISIS detainees from northeastern Syria to Iraq on Jan. 21, to help ensure the terrorists remain in secure detention facilities. pic.twitter.com/EuigAIXuhG
— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 21, 2026
Εμφύλιες συγκρούσεις
Το χάος και η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων απειλούν την ασφάλεια των στρατοπέδων όπου κρατούνται μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, με τον κίνδυνο αποδράσεων να πλανάται.
🚨🇸🇾 SYRIA’S KURDS JUST GOT SOLD OUT, AND THE U.S. WATCHED IT HAPPEN
The SDF signed a deal with Damascus that’s basically a surrender. Oil fields, dams, border crossings, ISIS prisons, their semi-autonomous region… all handed over.
Kurdish fighters don’t even integrate as… pic.twitter.com/XVAfC5EiBx
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 19, 2026
