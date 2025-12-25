Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 115 ύποπτους μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους είχαν σχεδιάσει επιθέσεις στην Τουρκία, ειδικά εναντίον μη μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε 124 σημεία στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνοντας 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Κατασχέθηκαν επίσης αρκετά όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.