Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 115 ύποπτους μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.
Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους είχαν σχεδιάσει επιθέσεις στην Τουρκία, ειδικά εναντίον μη μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.
Mohammad Ghoran lived in Kabul for years, overseeing multiple ISIS terror operations. A key ISIS commander, he was involved in suicide attacks in Turkey and terrorism in Pakistan. When Pak–Afghan ties soured and Istanbul talks began, the Afghan Taliban arrested him and handed him… pic.twitter.com/kHaPkNkzmz
— Pakistan Strategic Prism (@PakStratprism) December 25, 2025
Η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε 124 σημεία στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνοντας 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Κατασχέθηκαν επίσης αρκετά όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Following the 2017 Reina attack, operations against ISIS were regularized in Turkey in the run-up to New Year’s Eve. These operations are taking place after several months of surveillance. https://t.co/XQZDYoMejC.
— Levent Kemal (@leventkemaI) December 25, 2025
