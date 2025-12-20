Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να διεξάγει επιχείρηση στη Συρία για να «εξαλείψει μαχητές» του ΙΚ, «υποδομές» και «εγκαταστάσεις (σ.σ. αποθήκευσης) όπλων», ανακοίνωσε μέσω X χθες Παρασκευή ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ (στη φωτογραφία από U.S. Air Force via Reuters, επάνω, αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμου KC-135 συμμετέχει στην επιχείρηση κατά του ISIS).

Πρόκειται για «άμεση ανταπόδοση» και για «εκδίκηση», μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία, συνέχισε και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria. This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε από την πλευρά του «μαζικό» πλήγμα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, που καλύπτεται από έρημο, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Σποραδικές επιθέσεις

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία, πριν έναν χρόνο και κάτι, συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών, που μολαταύτα προσέγγισε τις ΗΠΑ.

Το ΙΚ κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού σύρου προέδρου Αχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία — ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

Πηγή: ΑΠΕ