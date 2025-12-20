newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συρία: Επιχείρηση «εκδίκησης» των ΗΠΑ κατά του ISIS – Στόχος η «εξάλειψη μαχητών και υποδομών»
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 03:00

Συρία: Επιχείρηση «εκδίκησης» των ΗΠΑ κατά του ISIS – Στόχος η «εξάλειψη μαχητών και υποδομών»

Οι σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία αποτελούν «άμεση ανταπόδοση» και «εκδίκηση» για τον θάνατο δυο αμερικανών στρατιωτικών και διερμηνέα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να διεξάγει επιχείρηση στη Συρία για να «εξαλείψει μαχητές» του ΙΚ, «υποδομές» και «εγκαταστάσεις (σ.σ. αποθήκευσης) όπλων», ανακοίνωσε μέσω X χθες Παρασκευή ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ (στη φωτογραφία από U.S. Air Force via Reuters, επάνω, αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμου KC-135 συμμετέχει στην επιχείρηση κατά του ISIS).

Πρόκειται για «άμεση ανταπόδοση» και για «εκδίκηση», μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία, συνέχισε και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».

«Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε»

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε από την πλευρά του «μαζικό» πλήγμα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, που καλύπτεται από έρημο, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Σποραδικές επιθέσεις

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία, πριν έναν χρόνο και κάτι, συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών, που μολαταύτα προσέγγισε τις ΗΠΑ.

Το ΙΚ κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού σύρου προέδρου Αχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία — ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
ΜΑΤ - Κουκουλοφόροι 20.12.25

Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια

Επιθέσεις με μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο