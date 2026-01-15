newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν όπως… Σύρια, Λιβύη, Ιράκ και Αφγανιστάν;
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:46

Ιράν όπως… Σύρια, Λιβύη, Ιράκ και Αφγανιστάν;

Αν επέλθει η πτώση του καθεστώτος, τότε ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση και ποιο το μέλλον του Ιράν;

Κυριάκος Δημάγγελος
ΕπιμέλειαΚυριάκος Δημάγγελος
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Η αντίστροφη μέτρηση για το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Δια στόματος Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι για πρώτη φορά διατεθειμένες να «χτυπήσουν» το καθεστώς της Τεχεράνης και να διευκολύνουν την αλλαγή καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, οι εξεγερμένοι της Τεχεράνης φαίνονται αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν τους δρόμους της οργής μέχρι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ εγκαταλείψει την εξουσία.

Μπροστά σε μεγάλα διλήμματα

Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα, με κομμένη την ανάσα βρίσκεται για ακόμα μια φορά προ μεγάλων διλημμάτων. Αν οι Αμερικανοί χτυπήσουν με σφοδρότητα το καθεστώς τότε πράγματι μπορεί να επέλθει η πτώση μιας δυναστείας που κυβερνά το Ιράν με σιδηρά πυγμή για 50 χρόνια. Αν όμως η πτώση του καθεστώτος επέλθει τότε ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση και ποιο το μέλλον του Ιράν, μιας χώρας 92 εκατομμυρίων ανθρώπων, μεγάλη μερίδα των οποίων στηρίζει το καθεστώς.

Η σύγχρονη ιστορία έχει αποδείξει πως η στρατηγική του regime change ή αλλιώς ο «αποκεφαλισμός καθεστώτος» μπορεί να ελευθερώνει τους λαούς από σκληρούς δικτάτορες όμως την επομένη κιόλας δημιουργεί χάος, αναβρασμό και μεγαλύτερη ανασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο. Οι έμπειροι διπλωμάτες αλλά και οι γεωπολιτικοί αναλυτές που δεν τυφλώνονται από την ένταση των γεγονότων ή δεν κυριεύονται από συναισθηματισμούς θυμούνται πως η στρατηγική αυτή όπου εφαρμόστηκε έφερε την απόλυτη καταστροφή.

Αφγανιστάν: το νεκροταφείο των Μεγάλων Δυνάμεων

Τρανταχτή απόδειξη η επέμβαση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν που στόχο είχε την δολοφονία του αρχηγού και ιδρυτή των Ταλιμπάν Μουλάς Μοχάμεντ Ομάρ αλλά και την δολοφονία του Μπιν Λάντεν. Και οι δυο στόχοι επετεύχθησαν καθώς οι Αφγανοί μαχητές ήταν εύκολος στόχος για τον πλέον υπερσύγχρονο στρατό του κόσμου. Η συνέχεια όμως ήταν εφιαλτική.

Οι Ταλιμπάν επέστρεψαν και σταδιακά κυριάρχησαν στο Αφγανιστάν, οι Αφγανοί εγκατέλειπαν κατά εκατομμύρια τη χώρα φτάνοντας στην Ευρώπη, η επικράτηση των Ταλιμπάν οδήγησε τους Αμερικανούς στην μεγάλη έξοδο το 2021. Έκτοτε το Αφγανιστάν κυβερνάται από τους Ταλιμπάν με ακόμα χειρότερους όρους από πριν.

Ο Σαντάμ έπεσε, το Ισλαμικό Κράτος κυριάρχησε

Στο Ιράκ, οι Αμερικανοί χτυπήσαν αλύπητα τον Σαντάμ Χουσεΐν και κατάφεραν τη πτώση του. Μόνο που αυτό που επακολούθησε ήταν εφιάλτης. Οι στενοί σύμμαχοι του Σαντάμ συμμάχησαν με τους Ισλαμιστές Σουντίτες και από κοινού έφτιαξαν την Αλ Κάιντα του Ιράκ.

Η Μέση Ανατολή είχε γλιτώσει από τον Σαντάμ αλλά έπρεπε πλέον έμαθε να ζει με τον Αλ Ζαρκάουι και άλλους σκληρούς Ισλαμιστές.

Ο τελευταίος θεωρείται ο «πνευματικός πατέρας» και ιδρυτής του δικτύου που αργότερα μετεξελίχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Ακόμα και σήμερα το Ιράκ θεωρείται ένα τρανταχτό παράδειγμα failed state (αποτυχημένο κράτος) που δοκιμάζεται απο τρομοκρατία, παράλληλα κέντρα εξουσίας και ανεξέλεκτη βία.

Η δολοφονία του Καντάφι και το Κουτί της Πανδώρας

Ίδια ιστορία και στην Λιβύη. Ο Καντάφι ήταν ένας δικτάτορας που κυβερνούσε με σιδηρά πυγμή. Ο ΟΗΕ παρενέβη για χάρη των επαναστατών της Βεγγάζης και η Γαλλία σφυροκόπησε το καθεστώς. Η πτώση του Καντάφι ήταν γεγονός όπως γεγονός ήταν και οι ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Η πραγματικότητα όμως για ακόμα μια φορά ήρθε να διαψεύσει τις προσδοκίες με κρότο. Οι επαναστάτες αποδείχθηκαν σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές, οι φύλαρχοι απέκτησαν εξουσία και μετατράπηκαν σε παίκτες του εμφυλίου, και η Λιβύη κόπηκε στα δυο. Τα αποτελέσματα γνωστά: εμφύλιος, καταστροφή, μετανάστες και φυσικά μετατροπή της Λιβύης σε δορυφόρο της Τουρκίας.

Ο Άσαντ έπεσε, η κόλαση παρέμεινε

Η λίστα όμως δεν τελειώνει στην Λιβύη. Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και στη Συρία. Ο Άσαντ είχε μετατραπεί σε συνώνυμο του κακού. Το καθεστώς του άλλωστε είχε μετατρέψει την βαρβαρότητα σε εργαλείο άσκησης πολιτικής. Μαζικές δολοφονίες, καταπίεση και ένα καθεστώς που δεν δίσταζε προ ουδενός. Η Δύση για χρόνια προσπαθούσε να τον αποκαθηλώσει και εν τέλει το κατάφερε πέρσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το πανηγύρισε όπως έκανε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μηνύματα χαράς και αισιοδοξίας έδιναν και έπαιρναν. Έναν χρόνο μετά όμως τι από όλα αυτά ισχύει; Ο νέος πρόεδρος της Συρίας μπορεί να έβγαλε την πανοπλία του μαχητή της Αλ Κάιντα και να παριστάνει τον πολιτικό αρχηγό κράτους όμως οι επιθέσεις στην χριστιανική κοινότητα δίνουν και παίρνουν την ίδια ώρα που οι Κούρδοι του Βορρά καταγγέλλουν γεννοκτονικές επιθέσεις.

Και αν ο Χαμενέι πέσει;

Τα πράγματα όμως με το Ιράν είναι ακόμα πιο δύσκολα από ότι μπορεί να ίσχυε για το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Σύρια ή την Λιβύη. Το καθεστώς των Αγιατολάχ δεν είναι μια δικτατορία αλλά ένα σύστημα εξουσίας με ισχυρότατα ερείσματα στον πληθυσμό. Εντός της ιρανικής κοινωνίας που έχει γαλουχηθεί από τις ιδέες της ιρανικής επανάστασης, υπάρχει ακόμα ένας σκληρός πυρήνας υποστηρικτών, κυρίως σε πιο παραδοσιακές και θρησκευόμενες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και η πολιτοφυλακή Basij παραμένουν πιστοί, που αποτελούν την κύρια δύναμη καταστολής των διαδηλώσεων, είναι με το μέρος του Αγιατολάχ. Αν σε αυτό προσθέσουμε πως ο Χαμενεϊ ελέγχει άμεσα τη δικαιοσύνη, το Συμβούλιο των Φρουρών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εμποδίζοντας κάθε θεσμική προσπάθεια μεταρρύθμισης τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η αλλαγή καθεστώτος θα είναι μια σχεδόν αδύνατη κατάσταση.

«Ακόμα και αν ο Χαμενεί πεθάνει ή εκγαταλείψει τη χώρα, οι δυνάμεις που πρόσκεινται στο καθεστώς δεν θα παραιτηθούν» είπε στο in πρώην ανώτατος διπλωμάτης. Προσέθσε μάλιστα πως «το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό του εμφυλίου πολέμου αν συνυπολογίσουμε πως μιλάμε για έναν λαό που βρίσκεται με το όπλο στην σκανδάλη για δεκαετίες και έχει στο dna του την περσική αυτοκρατορία δεν θα δεχθεί ως κυβέρνηση ένα … ξένο σώμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο