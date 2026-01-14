Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» – Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»

ΜΚΟ καταγγέλλουν ότι έχει ενταθεί η καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση HRANA, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 2.400 διαδηλωτών από τις 28 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Η διακοπή του διαδικτύου συνεχίζεται. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις από το Ιράν προς άλλες χώρες, αλλά παραμένουν αναξιόπιστες και κακής ποιότητας.

Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη δηλώνει ότι είναι έτοιμη και «ικανή» να «αντιμετωπίσει» πιθανές αμερικανικές επιθέσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ ζήτησαν την εκκένωση αρκετών αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι οποίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

