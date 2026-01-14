Η πληροφορία που διέρρευσε μέσω του Reuters, περί πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής επέμβαση στο Ιράν ακόμη και εντός 24 ωρών, εντείνει περεταίρω το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή.

Ενώ η ρητορική της Ουάσιγκτον υπό τον Πρόεδρο Τραμπ εστιάζει στην «προστασία των διαδηλωτών», στρατιωτικοί αναλυτές και ινστιτούτα όπως το ISW και το New Lines Institute σκιαγραφούν ένα πολύπλοκο επιχειρησιακό τοπίο.

Ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης παραμένει ο υψηλότερος των τελευταίων ετών

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται το αμερικανικό Πεντάγωνο και διπλωματικές πηγές, μια «επέμβαση» δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια ευρείας κλίμακας εισβολή. Εάν πραγματοποιηθεί, τότε πιθανότατα θα κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες:

Κυβερνοπόλεμος: Αυτό θα είναι το «πρώτο βήμα», κατά πολλούς αναλυτές. Στόχος θα είναι η παράλυση των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του μηχανισμού καταστολής του καθεστώτος. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους διαδηλωτές ή να διακόψει τις επικοινωνίες των δυνάμεων ασφαλείας, μειώνοντας την ικανότητά τους να συντονίζουν τη βίαιη καταστολή.

Στοχευμένα πλήγματα: Το Πεντάγωνο φέρεται να έχει παρουσιάσει επιλογές για αεροπορικές επιδρομές ή πυραυλικά χτυπήματα. Οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις-κλειδιά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος (ευκαιρίας δοθείσης;), υποδομές πυραύλων και κέντρα διοίκησης των υπηρεσιών πληροφοριών. Ωστόσο, η στόχευση δυνάμεων καταστολής που βρίσκονται αναμεμειγμένες με πολίτες στους δρόμους θεωρείται επιχειρησιακά εξαιρετικά δύσκολη και ριψοκίνδυνη.

Η ανάλυση της κατάστασης αποκαλύπτει δύσκολα διλήμματα. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια εξωτερική στρατιωτική επέμβαση στον Ιράν ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ του καθεστώτος, προσφέροντάς του το αφήγημα του «εξωτερικού εχθρού» και επιτρέποντάς του να συσπειρώσει τμήματα του πληθυσμού ή να δικαιολογήσει ακόμα πιο σκληρή καταστολή ως μέτρο υπέρ της εθνικής άμυνας της χώρας.

Με κομμένη την ανάσα

Ένα κρίσιμο στοιχείο που ενισχύει την πιθανότητα σύγκρουσης είναι οι προληπτικές κινήσεις των ΗΠΑ. Η απόσυρση προσωπικού από τη βάση Αλ Ουντείντ στο Κατάρ και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή ερμηνεύεται ως προετοιμασία για ιρανικά αντίποινα.

Η Τεχεράνη έχει ήδη διαμηνύσει σε γειτονικές χώρες (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Τουρκία) ότι θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους εάν αυτές χρησιμοποιηθούν για επίθεση εναντίον του Ιράν.

Συνεπώς, η όποια αμερικανική ενέργεια εντός των επόμενων 24 ωρών, εάν πράγματι υλοποιηθεί, αναμένεται να είναι «χειρουργική» και υπολογισμένη ούτως ώστε να επιφέρει πλήγμα στο καθεστώς δίχως να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο, αν και ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης παραμένει ο υψηλότερος των τελευταίων ετών.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η ισορροπία μεταξύ της στήριξης των διαδηλωτών και της αποφυγής ενός νέου πολέμου είναι εξαιρετικά εύθραυστη.