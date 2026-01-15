Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Όταν κλήθηκαν να προβλέψουν εάν εμφανίζονται ρωγμές στην κορυφή του κράτους του Ιράν, που μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι μέρες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη είναι μετρημένες, οι δυτικοί διπλωμάτες υιοθέτησαν μια συμπεριφορά που θυμίζει ίσως μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές καταστροφές της δυτικής διπλωματίας.

Πριν από την πτώση του Σάχη του Ιράν, τον Ιανουάριο του 1979, ανήσυχοι διπλωμάτες με έδρα την Τεχεράνη έστελναν τηλεγραφήματα στις πρωτεύουσές τους, προσφέροντας απόλυτη διαβεβαίωση ότι η εξουσία του Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί ήταν απολύτως ασφαλής. Τον Σεπτέμβριο του 1978, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ανέφερε ότι «ο Σάχης αναμένεται να παραμείνει στην εξουσία τα επόμενα 10 χρόνια». Μια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρότεινε ότι «ο Σάχης δεν θα χρειαστεί να παραιτηθεί πριν το 1985».

Ο Sir Anthony Parsons, τότε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, γράφει ο Guardian, έστειλε ένα μήνυμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, με ημερομηνία τον Μάιο του 1978, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανατροπής του καθεστώτος ενώ ο Σάχης βρίσκεται στο τιμόνι». Ο ίδιος έγραψε αργότερα ένα βιβλίο, ρωτώντας με αγωνία αν ως Βρετανός πρεσβευτής μπορούσε «να είχε προβλέψει ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης – η θρησκευτική τάξη, οι φοιτητές – θα ενώνονταν για να τον καταστρέψουν». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία του να προβλέψει το γεγονός δεν οφειλόταν σε έλλειψη πληροφοριών, αλλά σε αδυναμία να ερμηνεύσει σωστά τις πληροφορίες.

Οι εκτιμήσεις ξεκινούν με προειδοποίηση και τελειώνουν με ερωτηματικό

Η εμπειρία του 1979 σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις πληροφοριών που βγαίνουν τώρα από τις δυτικές πρεσβείες θα ξεκινούν με μια προειδοποίηση και πιθανότατα θα τελειώνουν με ένα ερωτηματικό.

Αντίθετα, οι ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες στο Ιράν δεν βλέπουν σήμερα πολλές ενδείξεις για το είδος των μαζικών αποστατών από το καθεστώς που ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του πρώην Σάχη, είχε προβλέψει. Πρόσφατα, ισχυρίστηκε ότι 50.000 αξιωματικοί στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ετοιμάζονταν να λιποτακτήσουν, έναν ισχυρισμό που αναγκάστηκε να αναθεωρήσει.

Ο Βάλι Νασρ, συγγραφέας του βιβλίου «Η Μεγάλη Στρατηγική του Ιράν», είπε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) μια ομάδα σκέψης των ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει κανένα σημάδι αποστασίας από το εσωτερικό του καθεστώτος ή ότι έχει διασπαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν είμαι βέβαιος ότι η ισορροπία δυνάμεων εξαρτάται απαραίτητα από τους διαδηλωτές. Τα πλήθη κερδίζουν όταν πέσει η άλλη πλευρά».

Ο Ray Takeyh, ανώτερος συνεργάτης των σπουδών στη Μέση Ανατολή στο CFR, συμφώνησε, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι ακόμη ένα εθνικό κίνημα. Υπάρχουν πολλοί που είναι ουδέτεροι και προσπαθούν να καταλάβουν ποιο δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν. Θα πρέπει να νιώσουν κάποιο βαθμό ασυλίας για να κάνουν ό,τι έκαναν το 1978».

Ηττήθηκε η στρατηγική του μετριοπαθούς Πεζεσκιάν

Είναι αλήθεια ότι πριν από την καταστολή και πριν ξεκινήσουν οι απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαν προκύψει στοιχεία για διαφορές στην προσέγγιση της διαχείρισης της κρίσης, για παράδειγμα, μεταξύ του μεταρρυθμιστή προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, και του επικεφαλής του δικαστικού σώματος, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ. Την τρίτη ημέρα των διαδηλώσεων, ο Πεζεσκιάν είπε: «Μην κυνηγάς την Αμερική και μην κατηγορείς κανέναν… Εμείς είμαστε που πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα προβλήματά μας· εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα». Ακόμη και την Κυριακή, μετά την έναρξη της καταστολής, είπε στην κρατική τηλεόραση: «Ακούμε τους διαδηλωτές και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσουμε τα προβλήματά τους».

Καθώς οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν και έγιναν πιο ριζοσπαστικοποιημένες, η στρατηγική του Ιρανού προέδρου για αυτοκριτική και νομιμοποίηση των διαδηλώσεων ηττήθηκε από εκείνους που έλεγαν ότι επρόκειτο για κρίση εθνικής ασφάλειας. Τα αδιαφανή αληθινά κέντρα εξουσίας στο εσωτερικό του Ιράν – ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης, το IRGC και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας – αποφάσισαν ξεκάθαρα ότι η «επανάσταση» έπρεπε να τελειώσει. Κανείς στην κορυφή της κυβέρνησης δεν διαφώνησε, από όσο είναι γνωστό.

Ήταν αξιοσημείωτο ότι το κύριο πρόσωπο που απευθυνόταν στα πλήθη στην Πλατεία Επανάστασης στην Τεχεράνη την Δευτέρα δεν ήταν ο Πεζεσκιάν, αλλά ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και πρώην διοικητής του IRGC. Ο Γκαλιμπάφ απείλησε να βάλει φωτιά στην περιοχή – μια σαφής προειδοποίηση πως εάν το Ιράν δεχόταν επίθεση, το καθεστώς θεωρούσε τις βάσεις των ΗΠΑ σε χώρες όπως το Κατάρ ως νόμιμους στόχους. Ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi, αντίθετα, πέρασε 18 μήνες προσπαθώντας να ενισχύσει τις σχέσεις με την Ντόχα, το Κάιρο και το Ριάντ.

Γιατί διαχρονικά οι διαμαρτυρίες στο Ιράν λειτουργούν υπέρ της καταστολής;

Ο Mohammad Ali Shabani, έγκριτος συντάκτης της ιστοσελίδας Amwaj, είπε ότι, ιστορικά στο Ιράν, οι διαμαρτυρίες είχαν οδηγήσει σε μια νέα εξισορρόπηση του καθεστώτος υπέρ της καταστολής. Ο αρχηγός του δικαστικού σώματος, για παράδειγμα, ζητά τώρα την ταχεία τιμωρία των διαδηλωτών.

Ορισμένες από τις πιο έμπειρες προσωπικότητες του IRGC, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του, Χοσεΐν Σαλαμί, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά η επιρροή τους παραμένει. Είναι αλήθεια ότι η ευκολία του αποκεφαλισμού από το Ισραήλ τον Ιούνιο σήμαινε πως το IRGC έχασε μέρος του κύρους του στην κοινωνία, αλλά η νέα γενιά ηγετών που διορίστηκαν γρήγορα από τον ανώτατο ηγέτη «κόπηκε» από το ίδιο ιδεολογικό «ύφασμα».

Επιπλέον, ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί γύρω από το μήνυμα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσουν μια εξέγερση εμπνευσμένη από το Ισραήλ.

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα προκαλέσουν διασπάσεις – εξ ου και αναβάλλονται

Η βία που ασκήθηκε στο Ιράν την Πέμπτη και την Παρασκευή συγκρίνεται με την 11η και 12η ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης, τον Ιούνιο του 2025. Με τις εφημερίδες να λογοκρίνονται έντονα ή να μην είναι καν διαθέσιμες, οι ιστορίες που αμφισβητούν αυτή την αφήγηση δεν είναι εύκολο να φτάσουν σε πολλούς Ιρανούς, παρά μόνο από στόμα σε στόμα.

Αλλά αν επιβεβαιωθεί ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αυτό αντιπροσωπεύει μια ποιοτικά διαφορετική κλίμακα καταστολής από τις προηγούμενες εξεγέρσεις.

Υπάρχει μια απτή αίσθηση σοκ από τους αξιωματούχους. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικές παραδοχές ότι αυτός είναι ένας μη βιώσιμος τρόπος διακυβέρνησης και τα υποκείμενα ζητήματα πρέπει να κατανοηθούν, ακόμη και αν οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την ανάληψη των τραπεζών και την κυριαρχία του IRGC στην οικονομία. Αυτές οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι που προκαλούν την ελίτ του Ιράν και που μπορεί να δημιουργήσουν μια πραγματική διάσπαση στην κορυφή της κυβέρνησης – γι’ αυτό, πάντα αναβάλλονται.

Ο Takeyh προειδοποίησε ότι το status quo δεν ήταν πλέον βιώσιμο: «Το καθεστώς έχει δημιουργήσει έναν κύκλο, γιατί οι βαθύτερες αιτίες της διαφωνίας – οικονομική κακοδιαχείριση, διαφθορά, καταστροφές εξωτερικής πολιτικής, που έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια και έλλειψη ευκαιριών – δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το καθεστώς». Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό το αδιέξοδο, μόλις τελειώσει το πένθος, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.