Καμπανάκι για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Πώς επιδρούν οι τιμές

Η διαφορά τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έχει μειωθεί στα επίπεδα που είχε τον Ιούνιο, προκαλώντας ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων καυσίμων της ηπείρου αυτό το καλοκαίρι.

Η διαφορά μεταξύ των συμβολαίων καλοκαιριού και χειμώνα έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Μάιο να έχουν έκπτωση μόλις 0,2 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε σύγκριση με αυτά για τον Νοέμβριο. Η διαφορά τιμών είναι κρίσιμη για την αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς το φθηνότερο φυσικό αέριο τους θερμότερους μήνες συνήθως καθιστά οικονομικά συμφέρουσα την αποθήκευση του καυσίμου για τον επόμενο χειμώνα.

Η διαφορά τιμών είναι κρίσιμη για την αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο τους θερμότερους μήνες

Η ικανότητα της Ευρώπης να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της ενδέχεται να παρεμποδιστεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά από μια δύσκολη περίοδο αποθεματοποίησης το περασμένο καλοκαίρι, που άφησε τις αποθήκες πιο άδειες από το συνηθισμένο. Μια σειρά από κύματα κρύου οδήγησε σε ταχεία μείωση των αποθεμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξαναπέσουν κάτω από το μηδέν προς το τέλος του μήνα.

Ενώ οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να αυξηθούν το 2026, καθώς πολλά έργα στις ΗΠΑ θα τεθούν σε λειτουργία, τα αποθέματα καυσίμων λειτουργούν ως μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας για την ήπειρο, προστατεύοντάς την από πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Χαμηλά αποθέματα σε φυσικό αέριο στο τέλος του χειμώνα

«Η ήπειρος αντιμετωπίζει πολύ χαμηλά αποθέματα στο τέλος του χειμώνα και θα πρέπει να αυξήσει τις εισροές το επόμενο καλοκαίρι για να επανέλθει σε επαρκή επίπεδα αποθεματοποίησης», δήλωσε ο James Waddell, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου ΥΦΑ της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects Ltd. «Αντίθετα, οι συμβάσεις με περαιτέρω ημερομηνία λήξης συνεχίζουν να δέχονται πίεση από το κύμα προσφοράς ΥΦΑ».

Το ολλανδικό φυσικό αέριο αναφοράς για τον επόμενο μήνα άγγιξε τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα — το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο — μετά από άνοδο σχεδόν 8% τις δύο τελευταίες συνεδρίες. Οι κινήσεις αυτές οφείλονται στις προβλέψεις για πιο κρύο καιρό από την επόμενη εβδομάδα, καθώς και στην κλιμάκωση των εντάσεων στο Ιράν. Οι συμβάσεις Μαΐου αυξήθηκαν σε σχεδόν 27,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι συμβάσεις Νοεμβρίου σημείωσαν μικρότερη άνοδο στα 27,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Η μικρή διαφορά τιμής του επόμενου χειμώνα σε σχέση με το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορούσε να αποθαρρύνει την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη και, με τη σειρά της, να επηρεάσει τις τιμές του καλοκαιριού», ανέφερε το Bloomberg προσθέτοντας ότι «η κατάσταση στο Ιράν ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη διαφορά».

Πηγή: ΟΤ