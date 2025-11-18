Παραπληροφόρηση χαρακτηρίζει η τουρκική προεδρία τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης της χώρας ότι «οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία θα σταματήσουν, επειδή υπέγραψε συμφωνία LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου μια ενεργειακή κρίση είναι στον ορίζοντα» όπως μεταφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σε ανακοίνωση του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία, με τις υποδομές της σε αγωγούς, LNG και αποθήκευσης, είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ενεργειακής κρίσης, ούτε σήμερα ούτε τον επερχόμενο χειμώνα».

Η προμήθεια φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Τουρκία συνεχίζεται

Τονίζεται επίσης ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων».

Παράλληλα, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από την Τουρκία από περισσότερες πηγές όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, η Αλγερία, το Ομάν και το Κατάρ αποτελεί τεχνική επιλογή που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της ασφάλειας εφοδιασμού, την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ευελιξίας του εφοδιασμού».