Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου
- 427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Παραπληροφόρηση χαρακτηρίζει η τουρκική προεδρία τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης της χώρας ότι «οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία θα σταματήσουν, επειδή υπέγραψε συμφωνία LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου μια ενεργειακή κρίση είναι στον ορίζοντα» όπως μεταφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωση του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία, με τις υποδομές της σε αγωγούς, LNG και αποθήκευσης, είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ενεργειακής κρίσης, ούτε σήμερα ούτε τον επερχόμενο χειμώνα».
Η προμήθεια φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Τουρκία συνεχίζεται
Τονίζεται επίσης ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων».
Παράλληλα, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από την Τουρκία από περισσότερες πηγές όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, η Αλγερία, το Ομάν και το Κατάρ αποτελεί τεχνική επιλογή που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της ασφάλειας εφοδιασμού, την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ευελιξίας του εφοδιασμού».
- «Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα»: Ο Έλον Μασκ απαντάει στην Μπίλι Άιλις και το beef συνεχίζεται
- ΕΟΠΥΥ: Παράνομες συνταγογραφήσεις 12 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 30 γιατροί και 62 φαρμακεία
- Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0: Φινάλε με άδεια χέρια…
- Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
- Κυψέλη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το γηροκομείο – «Αντί για σεντόνια βάζαμε σακούλες σκουπιδιών»
- Dark web: Αυτό είναι το προφίλ του μέσου χρήστη του «σκοτεινού διαδικτύου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις