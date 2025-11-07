Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Όπως είχε προαναγγείλει ήδη από χθες στο 60 ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του AKTOR, υπεγράφη σήμερα η ιστορική συμφωνία της κοινοπραξίας AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic-SEE LNG Trade) για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Venture Global και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά συμμετέχοντας στις εργασίες της πρώτης ημέρας του OT FORUM: «Μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή) θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ως εισηγμένη εταιρεία δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».

Ο κ. Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για την Ελλάδα: «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπογράφονται Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αφορούν την «περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς συμφωνίες σε αυτές τις χώρες».

Ιστορική ημέρα

«Κατά τη γνώμη μου – και το λέω προσωπικά – είναι μια σπουδαία, ιστορική ημέρα για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Εξάρχου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεισφορά της. «Χωρίς εκείνη, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Αγωνίστηκε για το έργο αυτό τρεις μήνες με πάθος. Την ευχαριστώ από καρδιάς», είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Εξάρχου, ευχαριστώντας παράλληλα τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης που βρέθηκαν στην Αθήνα, και ειδικά στον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ: «Αν δεν ήταν η συνάντησή μας, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ».

Επίσης, εξήρε τον ρόλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή εξέλιξη. «Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπου τα εμπορικά στοιχεία είναι δευτερεύοντα μπροστά στη σημασία που έχει για τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου τόνισε: «Για εμάς, στην AKTOR, είναι μια ημέρα υπερηφάνειας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και βαθιά περήφανοι για όσα επιτυγχάνονται σήμερα».

