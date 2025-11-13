newspaper
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ – Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Η ζήτηση LNG στην ΕΕ ενδέχεται να αυξηθεί κατά 70% παρά το γεγονός, ότι η χρήση φυσικού αερίου μειώνεται, μια εξέλιξη που φέρνει μεγάλους και ισχυρούς παίκτες στην αγορά.

Όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του World Energy Outlook (WEO) ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA)  η ΕΕ αναμένεται να εισάγει επιπλέον 35-80 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2035 – ποσό που θα αντιπροσωπεύει αύξηση 32-73% σε σχέση με τις εισαγωγές του 2024.

WorldEnergyOutlook2025

Οι εισαγωγές LNG της ΕΕ το 2024 ανήλθαν συνολικά σε 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η ζήτηση φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 35-75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2035, αν και το φυσικό αέριο «θα παραμείνει απαραίτητο για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ… τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας σταθερότητα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και σημαντικές δυνατότητες εποχιακής αποθήκευσης», ανέφερε ο διεθνής οργανισμός.

Ο ΙΕΑ προέβλεψε ότι η παγκόσμια ζήτηση LNG θα αυξηθεί κατά 200-260 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2030, από 560 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2024

Ο ΙΕΑ αναφέρει ότι οι εισαγωγές LNG θα αντισταθμίσουν τη μείωση της ευρωπαϊκής εγχώριας παραγωγής και τη μείωση των προμηθειών μέσω αγωγών, υποστηριζόμενες από μια «άνευ προηγουμένου νέα δυναμικότητα εξαγωγής LNG 300 δισ. κυβικών μέτρων» που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030, οδηγώντας σε αύξηση 50% της διαθέσιμης παγκόσμιας προσφοράς.

Η διαθέσιμη χωρητικότητα

Αυτό θα μεταφραζόταν σε αύξηση 265 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) στη διαθέσιμη χωρητικότητα LNG μέχρι την αλλαγή της δεκαετίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες συντήρησης, τις απρογραμμάτιστες διακοπές, τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις και το κλείσιμο 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων της υπάρχουσας χωρητικότητας, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Προέβλεψε ότι η παγκόσμια ζήτηση LNG θα αυξηθεί κατά 200-260 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2030, από 560 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2024. Ανέφερε ότι μια αύξηση κατά 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα ασκούσε «πτωτική πίεση στις τιμές του LNG» και θα οδηγούσε σε «υπερβολική» διαθέσιμη χωρητικότητα LNG περίπου 65 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2030, από 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην πρόβλεψή της για το 2024 .

Μια αύξηση 260 δισ. κυβικών μέτρων θα απορροφούσε την παγκόσμια αύξηση της δυναμικότητας LNG, οδηγώντας σε τιμές φυσικού αερίου κοντά στο μακροπρόθεσμο οριακό κόστος παράδοσης LNG, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης, της αποστολής και της επαναεριοποίησης, ανέφερε.

Η «wild card» της Κίνας

Εν τω μεταξύ, ο ρόλος της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές LNG ήταν «wild card», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Η χώρα εισήγαγε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ψυγμένου καυσίμου πέρυσι, η υψηλότερη ποσότητα στον κόσμο, επιπλέον των 80 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων προμήθειας φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Παρόλο που οι εισαγωγές LNG της χώρας ήταν χαμηλότερες φέτος λόγω της ισχυρότερης εγχώριας παραγωγής, των αυξημένων εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία και της συγκρατημένης αύξησης της ζήτησης, «η εμβάθυνση της ενεργειακής σχέσης μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής ενός δεύτερου αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας», εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη όρεξη της Κίνας για όγκους LNG», ανέφερε ο IEA.

Ο IEA προβλέπει ότι η ζήτηση LNG στην Κίνα θα φτάσει τα 165-180 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2035, από 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2024.

Η ρωσική παραγωγή LNG αναμένεται να παραμείνει «περιορισμένη λόγω των κυρώσεων», φτάνοντας «λίγο κάτω από 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2030, πολύ κάτω από τον κυβερνητικό στόχο των 150 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων έως το 2030», πρόσθεσε.

Η στροφή των Big Oil

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις που κατέγραψε τα τελευταία χρόνια, το φυσικό αέριο εν γένει, φαίνεται να επιστρέφει στα ραντάρ των επενδυτών.

Κατά το τελευταίο έτος της θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέβαλε μορατόριουμ στη νέα ικανότητα εξαγωγής LNG, βασιζόμενος σε μια μελέτη ενός ερευνητή που ισχυρίστηκε ότι η παραγωγή LNG είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες εκπομπές από την καύση άνθρακα. Αυτό ίσως είχε ως στόχο να απομακρύνει τους επενδυτές από το εμπόρευμα, όπως τόσες πολλές μελέτες πριν από αυτό. Αλλά δεν συνέβη. Η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς, παρά την άνοδο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Νωρίτερα φέτος, η Infrastructure Investor ανέφερε ότι οι επενδυτές, οι οποίοι προηγουμένως επικεντρώνονταν σε πράγματα όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, επιστρέφουν στο φυσικό αέριο, διαισθανόμενοι προς τα πού πνέουν οι άνεμοι της ζήτησης. Το ρεπορτάζ επικαλείται πηγές από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ανέφεραν μια αλλαγή στο κλίμα μεταξύ των επενδυτών καθώς συνειδητοποιείται ότι ο κόσμος δεν θα εγκαταλείψει τους υδρογονάνθρακες και θα στραφεί στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, αλλά θα προτιμούσε να προσθέσει νέες πηγές ενέργειας στις παλαιότερες.

Πιο πρόσφατα, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Ninepoint Partners και συχνός σχολιαστής ενεργειακών αγορών για τα μέσα ενημέρωσης, Eric Nuttall, υπέδειξε ότι αυτό το συναίσθημα ενισχύεται. «Βλέπουμε πολύ ισχυρούς παράγοντες ζήτησης, αλλά και προκλήσεις για την ουσιαστική αύξηση της προσφοράς βραχυπρόθεσμα», δήλωσε στο Bloomberg αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το ενεργειακό ταμείο της εταιρείας του έχει έκθεση 27% στο πετρέλαιο, αλλά 60% στο φυσικό αέριο.

Οι επενδύσεις

Η κατανομή των επενδύσεων αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι όσοι ισχυρίζονται ότι το φυσικό αέριο είναι ακόμη πιο βρώμικο από τον άνθρακα, επειδή αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, δυσκολεύονται να το καταπιούν. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι το φυσικό αέριο καίγεται πιο καθαρά από τον άνθρακα, είναι σχετικά προσιτό και αρκετά άφθονο για να εξασφαλίσει την παραγωγή βασικού φορτίου για αυτό που πολλοί λένε ότι είναι η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα εκτοξευθεί στα ύψη.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αναπροσανατολίζονται περισσότερο προς το φυσικό αέριο, ενώ παραμένουν φυσικά στον χώρο του πετρελαίου.

Ωστόσο, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν όλες δηλώσει ότι έχουν ειδικά σχέδια για το φυσικό αέριο. Η Shell, για παράδειγμα, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα θέσει το LNG ως προτεραιότητα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος Wale Sawan δήλωσε ότι το LNG θα είναι η «μεγαλύτερη συμβολή της εταιρείας στον ενεργειακό κλάδο» κατά την περίοδο. Η BP καταρτίζει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου, αναθεωρώντας την πρόβλεψη για την κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου κατά πέντε χρόνια.

Η Exxon προειδοποίησε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να αναστείλει τις πωλήσεις φυσικού αερίου στην Ένωση, εκτός εάν ακυρώσει ένα σχέδιο νόμου που θα απαιτούσε από τους παραγωγούς να παρακολουθούν κάθε μόριο για να βεβαιωθούν ότι εξορύσσεται και υγροποιείται υπεύθυνα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές και διασφαλίζοντας ότι είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες. Η Exxon -και άλλοι πωλητές LNG- βρίσκονται σε καλή διαπραγματευτική θέση: η ΕΕ σπάει ρεκόρ στις εισαγωγές LNG από το 2022, ακόμη και καθώς προσπαθεί να απομακρυνθεί από το εμπόρευμα. Η Γερμανία φέτος είδε τους υψηλότερους όγκους παραγωγής από φυσικό αέριο από το 2019.

Η Woodside Energy της Αυστραλίας δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αυξηθούν κατά περίπου 50% έως το 2032, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας, την οποία η εταιρεία προβλέπει 6% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια. Η TotalEnergies ήρε την ανωτέρα βία σε ένα τεράστιο έργο LNG στη Μοζαμβίκη, παρόλο που οι παρατηρητές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει ασταθής. Το φυσικό αέριο, εν ολίγοις, επέστρεψε και τώρα όλοι το αγαπούν. Το μόνο που χρειάστηκε για να συμβεί αυτό ήταν η απειλή έλλειψης, καθώς κέντρα δεδομένων άρχισαν να εμφανίζονται παντού, επιβαρύνοντας τα δίκτυα και αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες αυτού που τόσοι πολλοί πίστευαν ότι θα αντικαθιστούσε το φυσικό αέριο στην παραγωγή ενέργειας: την αιολική και ηλιακή ενέργεια που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και είναι μεταβλητή.

Πηγή ΟΤ

