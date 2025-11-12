Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Με τον ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν συναντήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Παπαναστασίου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Γιόργκενσεν. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το Αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου μετά το πέρας της συνάντησης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόνισε επίσης, ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 «με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων πως «Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής συνόδου των 2 χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι, «οι συμφωνίες που υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης». Παράλληλα, αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, επεσήμανε ότι, η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, που τοποθετείται χρονικά σε 18 μήνες, ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εν λόγω συμφωνίες καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των 2 χωρών για την Ευρώπη αλλά και τον καταλυτικό ρόλο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ). «Συζητήσαμε περαιτέρω για τη σημασία εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας και την αντιμετώπιση προκλήσεων».