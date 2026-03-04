Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες αγορές. Η δήλωση έγινε ενώ στη Μόσχα βρίσκεται υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, με σκοπό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη προμήθεια ενέργειας εν μέσω κρίσης.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομική πρόταση για την οριστική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και έγγραφο που είδε το Reuters.

Υπάρχουν κι άλλες αγορές

«Και τώρα ανοίγουν και άλλες αγορές. Και ίσως θα ήταν πιο κερδοφόρο για εμάς να σταματήσουμε να προμηθεύουμε την ευρωπαϊκή αγορά τώρα», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προφανώς αναφερόμενος στις εξελίξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Να προχωρήσουμε σε αυτές τις αγορές που ανοίγουν και να εδραιωθούμε εκεί», δήλωσε, μιλώντας στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αλλά αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία ήταν πάντα ένας αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας και θα συνεχίσει να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο με εκείνους τους εταίρους που είναι οι ίδιοι αξιόπιστοι, όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι τα τελευταία κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω αγωγών.