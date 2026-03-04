Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο ταξίδεψε στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ουγγαρία έχει στόχο του να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εν μέσω διαμάχης για τις ζημιές στον αγωγό Ντρουζμπά.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι τα τελευταία κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Το ζήτημα των τιμών της ενέργειας είναι ένα καυτό θέμα στην ουγγρική προεκλογική εκστρατεία, όπου το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Φίντες του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Αφότου ο αγωγός Ντρουζμπά υπέστη ζημιές στο έδαφος της Ουκρανίας, από πιθανή ρωσική επίθεση, η Ουγγαρία και η Σλοβακία βρίσκονται σε διαμάχη με το Κίεβο. Υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία μπλοκάρει τις εργασίες επισκευής για πολιτικούς λόγους. Το Κίεβο από την πλευρά του λέει ότι οποιαδήποτε εργασία επισκευής θα ήταν επικίνδυνη και θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία.

Λόγω της διαμάχης, η Ουγγαρία έχει μπλοκάρει με βέτο κυρώσεις προς τη Ρωσία, αλλά και δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Σιγιάρτο: Διεθνής ενεργειακή κρίση

Φτάνοντας στη Μόσχα, ο Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θέτουν μια νέα πρόκληση στο πλαίσιο της κατάστασης με τον αγωγό Ντρουζμπά.

«Εν μέσω αυτής της κατάστασης, βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα για να βεβαιωθώ ότι εξακολουθούμε να έχουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια της κρίσης», είπε.

Πρόσθεσε ότι αναζητά εγγυήσεις ότι η Ρωσία θα παραδώσει τις προμήθειες που χρειάζεται η Ουγγαρία παρά την «παγκόσμια ενεργειακή κρίση».

Πεσκόφ: Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ζήτησε ρωσικό πετρέλαιο

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία υποφέρουν από τον «εκβιασμό της Ουκρανίας». Πρόσθεσε ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ζητήσει να επανεκκινήσει τις ροές ενέργειας από τη Ρωσία, παρά την κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε επίσης ότι θα θέσει στον Πούτιν το ζήτημα των δύο Ούγγρων αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται από τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιβαστούν στην πτήση επιστροφής στην Ουγγαρία μαζί του.