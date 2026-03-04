newspaper
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 19:15

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο ταξίδεψε στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ουγγαρία έχει στόχο του να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εν μέσω διαμάχης για τις ζημιές στον αγωγό Ντρουζμπά.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι τα τελευταία κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Το ζήτημα των τιμών της ενέργειας είναι ένα καυτό θέμα στην ουγγρική προεκλογική εκστρατεία, όπου το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Φίντες του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Αφότου ο αγωγός Ντρουζμπά υπέστη ζημιές στο έδαφος της Ουκρανίας, από πιθανή ρωσική επίθεση, η Ουγγαρία και η Σλοβακία βρίσκονται σε διαμάχη με το Κίεβο. Υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία μπλοκάρει τις εργασίες επισκευής για πολιτικούς λόγους. Το Κίεβο από την πλευρά του λέει ότι οποιαδήποτε εργασία επισκευής θα ήταν επικίνδυνη και θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία.

Ο Πέτερ Σιγιάρτο στο Κρεμλίνο / Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Λόγω της διαμάχης, η Ουγγαρία έχει μπλοκάρει με βέτο κυρώσεις προς τη Ρωσία, αλλά και δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Σιγιάρτο: Διεθνής ενεργειακή κρίση

Φτάνοντας στη Μόσχα, ο Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θέτουν μια νέα πρόκληση στο πλαίσιο της κατάστασης με τον αγωγό Ντρουζμπά.

«Εν μέσω αυτής της κατάστασης, βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα για να βεβαιωθώ ότι εξακολουθούμε να έχουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια της κρίσης», είπε.

Πρόσθεσε ότι αναζητά εγγυήσεις ότι η Ρωσία θα παραδώσει τις προμήθειες που χρειάζεται η Ουγγαρία παρά την «παγκόσμια ενεργειακή κρίση».

Πεσκόφ: Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ζήτησε ρωσικό πετρέλαιο

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία υποφέρουν από τον «εκβιασμό της Ουκρανίας». Πρόσθεσε ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ζητήσει να επανεκκινήσει τις ροές ενέργειας από τη Ρωσία, παρά την κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε επίσης ότι θα θέσει στον Πούτιν το ζήτημα των δύο Ούγγρων αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται από τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιβαστούν στην πτήση επιστροφής στην Ουγγαρία μαζί του.

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Μέση Ανατολή 04.03.26

Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της επικράτειας του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι, προς το παρόν, η Γερμανία δεν θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη

Σύνταξη
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.

Σύνταξη
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Μέση Ανατολή 04.03.26

Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της επικράτειας του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι, προς το παρόν, η Γερμανία δεν θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη

Σύνταξη
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

