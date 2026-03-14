newspaper
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς η κρίση στον Περσικό σώζει αλλά και απομονώνει τη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 23:30

Η Ρωσία χάνει στρατηγικούς συμμάχους από τη Συρία έως το Ιράν, αλλά η ενεργειακή κρίση γεμίζει τα κρατικά ταμεία

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Την ώρα που η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε μια νέα δίνη συγκρούσεων και η γεωπολιτική σκακιέρα μετακινείται ξανά, η Ρωσία βρίσκεται σε μια παράδοξη θέση. Η γεωπολιτική επιρροή της φαίνεται να αποδυναμώνεται, καθώς σημαντικοί σύμμαχοι είτε ανατρέπονται είτε εξουδετερώνονται. Ωστόσο, η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να προσφέρει στο Κρεμλίνο μια απροσδόκητη οικονομική ανάσα — ακριβώς τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία πιέζει τα δημόσια οικονομικά της χώρας, εξηγεί το Reuters.

Η Ρωσία και οι σύμμαχοι που χάθηκαν

Τα τελευταία χρόνια το γεωπολιτικό δίκτυο της Μόσχας έχει υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα.

Το 2024 ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ένας από τους μακροβιότερους συμμάχους της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, ανατράπηκε από την εξουσία. Η εξέλιξη θεωρήθηκε σοβαρό πλήγμα για τη ρωσική επιρροή στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι φιλοϊρανικές οργανώσεις Χεζμπολάχ και Χαμάς αποδυναμώθηκαν δραστικά μετά από σφοδρές ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιορίζοντας περαιτέρω τον άξονα επιρροής που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη Μόσχα και την Τεχεράνη, εξηγούν οι Financial Times.

Ρωσία

Η αλυσίδα των εξελίξεων συνεχίστηκε στις αρχές του 2026, όταν αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο Καράκας. Ο Μαδούρο υπήρξε για χρόνια στενός πολιτικός και οικονομικός εταίρος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα ήταν ίσως και το πιο συμβολικό: η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση στα τέλη Φεβρουαρίου. Για τη Ρωσία, το Ιράν ήταν στρατηγικός εταίρος τόσο στρατιωτικά όσο και ενεργειακά. Η απώλεια αυτής της σχέσης ενισχύει την εικόνα ότι η Μόσχα δυσκολεύεται να προστατεύσει τους συμμάχους της.

Το απρόσμενο «δώρο» του πετρελαίου στη Ρωσία

Παρά τις γεωπολιτικές απώλειες, η οικονομική διάσταση του πολέμου μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της Μόσχας. Η αναταραχή στις αγορές ενέργειας μετά τον πόλεμο στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές φοβούνται διαταραχές στον εφοδιασμό από τον Περσικό Κόλπο.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στον Μάρτιο, καθώς οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές περιόρισαν την προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Για τη Ρωσία, η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη. Ο προϋπολογισμός της χώρας για το 2026 είχε βασιστεί σε τιμή 59 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό αργό Urals.

Ωστόσο, στις αρχές του έτους η τιμή είχε πέσει ακόμη και στα 48 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο ενεργειακών εσόδων από το 2020. Σύμ,φωνα με το Investing.com, ορισμένες εκτιμήσεις προέβλεπαν μάλιστα πιθανή πτώση έως τα 40 δολάρια, γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα για τη Μόσχα.

Η κρίση στο Ιράν ανέτρεψε την εικόνα. Μετά την έναρξη των συγκρούσεων, το πετρέλαιο σημείωσε απότομη άνοδο, προσεγγίζοντας ακόμη και τα 90 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο, ενισχύοντας σημαντικά τα κρατικά έσοδα της Ρωσίας, καθώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο των κρατικών εσόδων.

Ανάλογη εκτίναξη είχε καταγραφεί και το 2022, όταν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οι τιμές έφτασαν περίπου τα 97 δολάρια το βαρέλι, εξηγεί το Bloomberg.

Μια οικονομία που είχε αρχίσει να πιέζεται

Πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ρωσική οικονομία βρισκόταν σε δύσκολη φάση. Σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, τον Ιανουάριο του 2026 τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατέρρευσαν σε περίπου 393 δισ. ρούβλια — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Η πτώση των τιμών, οι δυτικές κυρώσεις και οι μεγάλες εκπτώσεις με τις οποίες πωλείται το ρωσικό πετρέλαιο είχαν δημιουργήσει σημαντική «τρύπα» στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το Reuters, η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναλύσεις τραπεζών που επικαλείται το Investing.com, οι αναλυτές υπολόγιζαν ότι για να ισοσκελιστεί πλήρως ο προϋπολογισμός θα απαιτούνταν τιμή πετρελαίου ακόμη και κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι.

Οι νέες ευκαιρίες σε Ασία και Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση δημιουργεί επίσης νέες εμπορικές ευκαιρίες για τη Μόσχα.

Χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους από τη Μέση Ανατολή. Η αστάθεια στην περιοχή αυξάνει την ανάγκη τους για εναλλακτικές πηγές, και η Ρωσία εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς προμηθευτές που μπορούν να καλύψουν το κενό.

Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση πιέζει και την Ευρώπη. Η διακοπή προμηθειών LNG από χώρες του Κόλπου ενδέχεται να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την απαγόρευση νέων συμβολαίων για ρωσικό φυσικό αέριο που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την άνοιξη.

Οι συνέπειες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η ενεργειακή άνοδος έχει και άμεσες συνέπειες στο ουκρανικό μέτωπο.

Από τη μία πλευρά, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου ενισχύουν τα ρωσικά κρατικά ταμεία, επιτρέποντας στη Μόσχα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Από την άλλη, η ενεργειακή κρίση κάνει την ενέργεια ακριβότερη για την Ουκρανία και επιβαρύνει την οικονομία της χώρας.

Παράλληλα, στο Κίεβο υπάρχει φόβος ότι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των στρατιωτικών αποστολών προς την Ουκρανία, καθώς τα αμερικανικά αποθέματα όπλων εξαντλούνται ταχύτερα.

Ένας πόλεμος που ευνοεί τη Μόσχα όσο διαρκεί

Παρά την απώλεια συμμάχων και την περιορισμένη στρατιωτική επιρροή της στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία φαίνεται να αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την ενεργειακή αναταραχή.

Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι με κάθε άνοδο ενός δολαρίου στην τιμή του πετρελαίου αυξάνονται τα ρωσικά δημόσια έσοδα κατά σχεδόν 2 δισ. δολάρια ετησίως- σύμφωνα με το Reuters.

Έτσι, όσο περισσότερο παρατείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, τόσο περισσότερο ωφελείται οικονομικά η Ρωσία — ακόμη κι αν πολιτικά φαίνεται να χάνει έδαφος.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Σύνταξη
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14.03.26

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο