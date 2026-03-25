25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 22:00

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η παγκόσμια οικονομία από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι αιφνιδιαστικές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πολλές τοποθεσίες και πόλεις σε όλο το Ιράν έβαλαν τη «φωτιά» στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για τον έλεγχο της σύγκρουσης

Αν και υπάρχουν αναφορές για προσπάθειες διαμεσολάβησης και προτάσεις για κατάπαυση του πυρός η επίσημη πλευρά του Ιράν έχει εκφράσει δυσπιστία και διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία και και την παγκόσμια οικονομία να βαδίζει σε «γυάλινα πόδια».

Τα Στενά του Ορμούζ

Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ιδιαίτερα λόγω της σημασίας των Στενών του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς σε όλο τον κόσμο, ενώ οι ίδιες δεν υφίστανται σχεδόν καμία ζημιά», διαβάζουμε σε άρθρο ανάλυση του Guardian.

Εύθραυστες ισορροπίες

Για να προστατεύσει τους απλούς Ινδούς από τον πόλεμο στο Ιράν, η κυβέρνηση στο Δελχί ανακατεύθυνε τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις ινδικές οικογένειες, για τις οποίες αποτελεί το κύριο καύσιμο, περιορίζοντας τις προμήθειες προς τη βιομηχανία πλαστικών.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ εφάρμοσε δελτίο για το αέριο και οι Φιλιππίνες μείωσαν την εβδομάδα εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων σε τέσσερις ημέρες. Το Μπαγκλαντές έκλεισε τα πανεπιστήμια και εφάρμοσε δελτίο για τα καύσιμα.

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Αυτές οι χώρες έχουν πληγεί περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι οικονομίες της Ασίας εισάγουν πάνω από το ένα τρίτο της ενέργειας που καταναλώνουν, κατά μέσο όρο. Η Κορέα εισάγει τα τέσσερα πέμπτα, η Ιαπωνία τα εννέα δέκατα και η Ταϊλάνδη το 55%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας προέρχεται από τον Κόλπο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, περίπου το 80% του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διέρχονταν από το Στενό το 2025 προοριζόταν για την Ασία. Ωστόσο, εν μέσω πολέμου, η κυκλοφορία από το κομβικό αυτό σημείο έχει μειωθεί κατά 90%.

Η Ευρώπη εξαρτάται λιγότερο από τα καύσιμα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο και, κυρίως, από το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει εκτοξευθεί από την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό αντανακλάται στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η «ανθεκτικότητα» της οικονομίας των ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής, η οικονομία που έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σπέρνει τον όλεθρο στις αγορές ενέργειας, είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει σχετικά μικρή πτώση από την έναρξη του πολέμου.

Τα στοιχεία δείχνουν τη σχετική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και, κυρίως, την αφθονία εγχώριου φυσικού αερίου, το οποίο καλύπτει περίπου το 36% των ενεργειακών της αναγκών και την προστατεύει σε σημαντικό βαθμό από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.

Αυτό, όμως, προσθέτει ένα δυσάρεστο κεφάλαιο στην κύρια αφήγηση της παγκόσμιας οικονομίας. Πρόκειται για μια ιστορία στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες –που κάποτε ήταν οι θεματοφύλακες μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες– αναλαμβάνουν τον ρόλο του «διαιτητή του χάους», σπέρνοντας απερίσκεπτα τον όλεθρο μεταξύ φίλων και εχθρών, ενώ οι ίδιες υφίστανται σχετικά μικρή ζημιά.

Η καταιγίδα δασμών που εξαπέλυσε ο Τραμπ τον Απρίλιο του περασμένου έτους δεν θα περάσει χωρίς… πλημμύρες. Η οικονομική ζημιά εξαπλώνεται ευρέως, καθώς πολλές χώρες έχουν δει τις εξαγωγές τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώνονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναθεωρήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις προβλέψεις του για την ανάπτυξη, η οικονομία των ΗΠΑ βγήκε σχεδόν αλώβητη. Τον Ιανουάριο, πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, το ΔΝΤ προέβλεπε ότι το αμερικανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, σχεδόν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ό,τι προέβλεπε τον Οκτώβριο του 2024.

Αντίθετα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη φέτος στη Βρετανία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ινδία, τη ζώνη του ευρώ και τη Λατινική Αμερική έχουν όλες επιδεινωθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ.

Περισσότερες δυσκολίες βρίσκονται μπροστά μας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εκτίμησε τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σταθερά υψηλές, προβλέπει ότι η αύξηση του εμπορίου αγαθών φέτος θα επιβραδυνθεί από 1,9% σε 1,5%. Η αύξηση των εξαγωγών της Βόρειας Αμερικής θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, από 1,4% σε 1,1%. Η Ευρώπη θα πληγεί σοβαρά, με τις εξαγωγές να συρρικνώνονται κατά 0,6% αντί να αυξάνονται κατά 0,5%.

Ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη θα είναι εξίσου άνισος: ενώ η ακριβή ενέργεια θα ωθήσει την αύξηση του ΑΕΠ στη Βόρεια Αμερική φέτος στο 2,5%, σύμφωνα με τον ΠΟΕ, από ένα βασικό επίπεδο 2,3%, θα επιβραδύνει την αύξηση του ΑΕΠ στην Ασία στο 3,1% από 3,9%.

Στην Ευρώπη, η ακριβή ενέργεια θα οδηγήσει την οικονομία σχεδόν σε στασιμότητα, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή της στο 0,4% από προηγούμενη εκτίμηση 1,6%.

Με αυτά τα δεδομένα «σύμμαχοι των ΗΠΑ στον φιλελεύθερο δυτικό κόσμο έχουν αναγκαστεί να αποδεχθούν ότι η Αμερική του Τραμπ δεν αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο εταίρο για τη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας, αλλά ίσως την κύρια πηγή παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο Τραμπ θα προβάλλει κάθε είδους δικαιολογία για να δικαιολογήσει την επιθετική του στάση.

Είναι παράτολμο να πιστεύει κανείς ότι αυτό το επεισόδιο αδικαιολόγητης επιθετικότητας αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, ότι η στάση των ΗΠΑ θα τερματιστεί μετά τις εκλογές του 2028, ή ίσως και νωρίτερα αν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Νοέμβριο», γράφει στην ανάλυσή του ο Guardian σε μια εποχή των «τεράτων» που δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ανήκουν στη βάση των υποστηρικτών του MAGA και κινητοποιούνται από την περιφρόνηση που τρέφουν για τον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο αντιλαμβάνονται ως προδοτικό και καταχρηστικό και, εν τέλει, ως «άλλο».

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

